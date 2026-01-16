Še drugič to zimo je bilo sneženje najmanj radodarno na Gorenjskem, v naših najvišjih hribih, precej več ga je v minulem tednu zapadlo na Notranjskem in Dolenjskem. Zato smo pohodniki tam iskali zimsko pravljico. Ena takih je vsako leto na Javorniku nad Črnim vrhom. A vzpon, ki je poleti kondicijsko nezahteven, v zimskih razmerah postane prava avantura, ki vzame precej več časa, kot piše na planinski tabli. S Črnega vrha nad Idrijo se odpravimo na Javornik nad Črnim vrhom.

Pohod se začne v Črnem vrhu nad Idrijo. Foto: Matej Podgoršek Vrhov z imenom Javornik najdemo v Sloveniji kar nekaj. Nedavno smo se povzpeli na Veliki Javornik oziroma Ženiklovec pod Storžičem. Veliki Javornik nad Rakovim Škocjanom (levo od avtoceste od Unca proti Postojni) je precej neobljuden, tam se sprehaja več medvedov kot ljudi. Javornik nad Črnim vrhom pa je priljubljena zimska pohodniška destinacija za vse tiste, ki želijo nekaj več avanture, saj pot nanj ni tako hitro in tako dobro shojena kot denimo na Debelo peč nad Pokljuko. Če se že imenuje Javornik nad Črnim vrhom, je najbolj prav, da za izhodišče izberemo naselje Črni vrh nad Idrijo, do katerega se iz smeri osrednje Slovenije pripeljemo mimo Logatca in Godoviča. Parkiramo lahko v samem središču Črnega vrha (686 metrov nadmorske višine).

V videoposnetku poglejte, kako je videti zimski vzpon na Javornik nad Črnim vrhom:

V zaselku Trate nadaljujemo po tej nespluženi gozdni cesti. Foto: Matej Podgoršek Po asfaltni cesti krenemo do otroškega smučišča Bor, ki je med tednom odprto za nočno smuko, čez vikend pa cel dan. Lahko se parkira tudi pri smučišču in s tem pohod skrajša za nekaj minut. Tu imajo tudi lepo urejene proge za tek na smučeh. Od smučišča gremo po cesti naprej do zaselka Trate. Tu asfaltirana cesta zavije v levo, naravnost pa se nadaljuje makadamska cesta proti zaselku Lome, kjer je promet s tablo prepovedan. Pozimi niti ni splužena. In tu se začne zimska pohodniška pravljica. Če smo prvi po novem sneženju, bomo od tu naprej gazili. Sprva še po ravnem, nato sledi zložen vzpon. Na Lomah (830 metrov), pod samim grebenom Javornika, smo v slabi uri (odvisno od količine snega).

Zaselek Lome, kjer je ob sončnem dnevu prava zimska pravljica, dosežemo v slabi uri (manj kot 150 višinskih metrov vzpona). Foto: Matej Podgoršek

Nad zaselkom Lome se začne strmejši del vzpona. Foto: Matej Podgoršek Ko za kmetijo, ki se zdi opuščena, dosežemo še eno hišo na Lomah, je lažji del potepa za nami. Ni bila pa do sem pot markirana. Z druge strani se do sem sicer da pripeljati tudi z avtomobilom (to izhodišče se imenuje Grom). Tu se z gozdne ceste v desno odcepi markirana pešpot na Javornik. Naj vas planinska tabla, kjer piše ena ura, ne zavede. V snegu, še posebej, če ni shojeno, boste potrebovali precej več časa. Kmalu se strmina postavi pokonci. Naslednje pol ure je najbolj strme na celotnem vzponu.

Večji del vzpona je pozimi v senci, saj se vzpenjamo po severnem robu Trnovskega gozda. Foto: Matej Podgoršek

Pirnatovo kočo na Javorniku dosežemo v dveh do treh urah, odvisno od shojenosti poti. Foto: Matej Podgoršek Tabla, da je do Pirnatove koče na Javorniku samo še pol ure hoje, mi je nedavno, ko sem gazil dan po sneženju, dala novih moči. A sem nato do nje potreboval še dobro uro. Sneg se je vse bolj udiral, mestoma tudi do kolen, saj je bil višje tudi napihan. So pa začnejo vsaj odpirati prvi razgledi. Pogled ob dobri vidljivosti seže vse do Alp.

Koča, ki je pozimi odprta ob koncih tedna, če to dopuščajo vremenske razmere, je na nadmorski višini 1.156 metrov. Je del slovenske planinske transverzale, pešpoti številka 1, ki do koče pride iz smeri Cola in se nadaljuje proti Nanosu. Od Črnega vrha do Pirnatove koče je po planinskih tablah manj kot dve uri vzpona, a se to lahko v snežnih razmerah razvleče na tri ure. Skupaj se naredi 470 višinskih metrov v dolžini 5,5 kilometra. Do samega vrha Javornika (1.240 m) je od koče še 10 do 20 minut. Z njega ni razgleda. Tam sicer stoji razgledni stolp, ki pa ni več varen za vzpon, še posebej ne, ko je pozimi zamrznjen.

Prava zimska pravljica na Javorniku nad Črnim vrhom. Od koče je do vrha še 10 do 20 minut vzpona po snegu. Foto: Matej Podgoršek

Pirnatova koča na Javorniku



Zemljevid planinskih poti do Pirnatove koče najdete na maPZS

Nekaj razgledov smo deležni na prvem delu sestopa, tako proti Julijcem s Triglavom kot proti Kamniško-Savinskim Alpam. Sam sem sestopil po isti poti, se pa lahko pri tisti tabli, kjer piše, da je še pol ure do koče, sestopi po gozdni cesti do zaselka Šajsna Ravan in naprej do glavne ceste Col–Črni vrh. V naselje se tako vrnemo po tej serpentinasti cesti. A je sestop po poti pristopa precej lepši. Ko gre navzdol, je gazenje precej bolj uživaško!

Tudi pri koči se nam odpre lep pogled proti severu. Nedaleč stran je smučišče Javornik, ki pa je zaprto. Foto: Matej Podgoršek