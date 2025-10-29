Pestra noč za gorske reševalce: planinci, obuti v športne superge, obtičali v bivaku pod Skuto

Kamniški gorski reševalci so v torek v jutranjih urah reševali pet tujih planincev, ki so zaradi snega, ledu in neprimerne opreme obtičali v bivaku pod Skuto. V večernih urah so bili aktivirani še enkrat, tokrat zaradi izgubljene osebe nad bivakom. V obeh primerih se je za planince srečno končalo.

Pet tujih planincev, ki so zaradi snega, ledu in neprimerne opreme, obtičali v bivaku pod Skuto, so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Vsi so bili nepoškodovani, je GRZS sporočila na strani na Facebooku.

Nekoliko zahtevnejše je bilo večerno reševanje izgubljene osebe nad bivakom pod Skuto. Planinca, ki je bil glede na razmere primerno opremljen, so locirali s pomočjo koordinat, ponj so se zaradi teme in zahtevnega terena odpravili peš.

Ob vračanju so gorski reševalci v bivaku naleteli še na dva tuja planinca z neprimerno obutvijo in ju pozvali, naj sestopita skupaj z njimi. Vsi trije planinci so v spremstvu reševalcev v zgodnjih jutranjih urah varno prispeli v dolino, so zapisali na GRZS.