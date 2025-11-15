Na motornih vozilih je z današnjim dnem obvezna zimska oprema, torej zimske pnevmatike z dodatno oznako M+S ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Menjava pnevmatik oziroma opremljanje z verigami je obvezno, saj pri nižjih temperaturah letna pnevmatika izgublja oprijem, ker se ne uspe segreti. Zavorna pot z letnimi pnevmatikami je precej daljša, pa tudi v ovinku bo vozilo prej zdrsnilo.

Kot so zapisali pri Agenciji za varnost prometa, pnevmatike M+S lahko dodatno nadgrajuje še oznaka stilizirane gore s snežink. Slednja izpolnjuje strožje zahteve za vožnjo v zahtevnejših zimskih razmerah, v nekaterih državah pa v primeru sneženja in oprijemanja snega s cestiščem priznavajo za ustrezno zimsko pnevmatiko le takšno s tovrstno oznako.

Veliko vlogo pri varnosti v zimskem obdobju igrata tudi globina profila, ki mora biti najmanj tri milimetre, in tlak v pnevmatikah, ki ga je potrebno preverjati vsaj enkrat mesečno.

Pripravite se na vožnjo v zimskih razmerah

Priprava na zimo ne pomeni le menjave pnevmatik, temveč se morajo na vožnjo v zimskih razmerah pravočasno pripraviti tudi vozniki. Kljub razmeroma toplemu vremenu v zadnjem obdobju, je priprava ključna, saj je lahko po navedbah GPU nevarna že kombinacija megle, dežja in nizkih temperatur, zaradi katere je površina cestišča spolzka ali celo zaledeni.

Ob tem na GPU pozivajo, naj vsi vozniki pravočasno preverijo, ali je njihovo vozilo tehnično brezhibno, in poskrbijo za zimsko opremo, ki poleg pnevmatik vključuje tudi brezhibno delujoče zavore, svetlobne naprave in drugo opremo. V zimskem času je ključnega pomena tudi vidljivost, zaradi česar je potrebno pred vožnjo dobro očistiti vsa stekla na vozilu, saj je vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli nevarna

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo. Če so razmere zimske izven tega obdobja, pa je zimska oprema obvezna tudi takrat. Takrat policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjajo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo, so še sporočili z GPU.