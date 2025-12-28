Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
21.10

28 minut

šah Magnus Carlsen

Nedelja, 28. 12. 2025, 21.10

Svetovno prvenstvo v pospešenem šahu

Magnus Carlsen šestič svetovni prvak v pospešenem šahu

STA

Magnus Carlsen | Magnus Carlsen | Foto Reuters

Magnus Carlsen

Foto: Reuters

Norveški šahovski as Magnus Carlsen je v Dohi šestič postal svetovni prvak v pospešenem šahu. Pri ženskah se je naslova veselila Rusinja Aleksandra Gorjačkina.

Magnus Carlsen je v konkurenci 247 igralcev v sijajnem zaključku turnirja za točko prehitel Rusa Vladislava Artemijeva, Indijca Arjuna Egaisija ter dva Američana Hansa Niemanna in Leinierja Domingueza. Petintridesetletni Norvežan je v 13 dvobojih zbral 10,5 točke za devet zmag, tri remije in en poraz.

To je bil skupno že Carlsenov 19. naslov svetovnega prvaka v treh šahovskih disciplinah, in sicer klasičnem, pospešenem (15 minut + 10 sekund za potezo) ter hitropoteznem šahu (3 minute + 2 sekundi).

Med 141 šahistkami je bila najboljša Aleksandra Gorjačkina. Ob Rusinji, ki je nastopala pod zastavo Mednarodne zveze Fide, sta po 8,5 točke zbrali tudi Kitajka Zhu Jiner in branilka naslova, Indijka Humpy Koneru. Prvouvrščeni Rusinja in Kitajka sta nato odigrali dve partiji za določitev zmagovalke, z 1,5:0,5 pa je bila za svoj prvi naslov boljša Gorjačkina.

V naslednjih dveh dneh bodo v Dohi odigrali še SP v hitropoteznem šahu. Naslov iz lanskega New Yorka branita Carlsen in Rus Jan Nepomnjaščij, med ženskami pa Kitajka Ju Wenjun.

