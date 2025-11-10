Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
10.47

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 10.47

1 ura, 2 minuti

Mlada slovenska šahista osvojila medalji na evropskem prvenstvu

Šah splošna | Foto Blaž Weindorfer/Sportida

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Jernej Kozlovič in Maks Levačič sta na mladinskem evropskem prvenstvu v šahu v črnogorski Budvi osvojila medalji za Slovenijo. Kozlovič je v kategoriji do 16 let postal evropski podprvak in bil eno največjih presenečenj, saj se je kot 35. nosilec zavihtel na vrh. Levačič je v najmlajši kategoriji do osem let osvojil bronasto kolajno.

Maks Levačič Jernej Kozlovič šah
