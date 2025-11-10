Mlada slovenska šahista osvojila medalji na evropskem prvenstvu

Jernej Kozlovič in Maks Levačič sta na mladinskem evropskem prvenstvu v šahu v črnogorski Budvi osvojila medalji za Slovenijo. Kozlovič je v kategoriji do 16 let postal evropski podprvak in bil eno največjih presenečenj, saj se je kot 35. nosilec zavihtel na vrh. Levačič je v najmlajši kategoriji do osem let osvojil bronasto kolajno.

Na mladinskem EP v standardnem šahu, ki se je konec tedna končalo v Budvi, je nastopilo 1168 šahistk in šahistov iz rekordnih 48 držav.

Slovenijo je zastopalo 25 mladih tekmovalcev, kar je ena najbolj številčnih odprav doslej, je objavila Šahovska zveza Slovenije.