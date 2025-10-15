Mednarodna šahovska zveza (Fide) in norveški zvezdni Magnus Carlsen sta se dogovorila glede novega tekmovanja za naziv svetovnega prvaka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem je Carlsen potrdil, da se bo po nekaj letih premora znova meril za laskavi naziv, a ne zgolj v klasičnem šahu.

Fide in Carlsen sta imela v zadnjih letih precej nesoglasij glede delovanja najvišje ravni šaha, tokrat pa sta z načelnim dogovorom o novem tekmovanju oziroma novi turneji presenetila šahovsko skupnost.

Štiriintridesetletni Carlsen se je v zadnjih letih posvetil turnirjem pospešenega in hitropoteznega šaha, s čimer se je v zadnjih dveh letih odpovedal boju za naslov svetovnega prvaka v klasični različici, ki ga je prvič osvojil leta 2013 in ga uspešno branil do leta 2023, nato pa se je temu odrekel zaradi "pomanjkanje motivacije".

Trenutno naziv svetovnega prvaka pripada Indijcu Gukeshu Dommarajuju.

Nova turneja svetovnega prvenstva, poimenovana Total Chess World Championship, bo sestavljena iz štirih turnirjev, po katerih bo okronan skupni prvak za vse tri različice šaha (klasični, pospešeni, hitropotezni).

"Zelo dobro premišljena poteza"

"Gre za zelo dobro premišljeno poteza za nadaljnji razvoj šaha na najvišji ravni," je v objavi Norveške šahovske zveze dejal Carlsen.

"Združitev različnih formatov tekmovanja za en skupni naziv prvaka prinaša bolj celovito sliko vsestranskosti šahistov, obenem pa so časovne omejitve bolj prilagojene današnji generaciji igralcev in občinstva," je še dodal Norvežan.

Tudi Fide je pohvalil iniciativo. "Gre za izjemen dodatek tradicionalnemu in prestižnemu svetovnemu prvenstvu, kjer sicer okronamo neizpodbitnega svetovnega prvaka v klasičnem šahu. Ti dve tekmovanji se bosta dobro dopolnjevali," je dodal predsednik krovne zveze Fide Arkadij Dvorkovič.

Malce prilagojena izvedba tekmovanja bo prvič na sporedu jeseni 2026, prva polna sezona pa leta 2027.