V starosti zgolj 29 let je umrl ameriški šahovski velemojster Daniel Naroditsky, eden najboljših igralcev hitropoteznega šaha na svetu, ki je bil znan tudi po komentiranju šahovskih partij na svojih kanalih na spletnih straneh YouTube in Twitch.

Vzrok smrti 29-letnega Daniela Naroditskega je za zdaj še neznan. Zadnji videoposnetek je na svoj kanal na spletni strani YouTube, kjer je imel skoraj pol milijona naročnikov, naložil pretekli konec tedna.

Velemojster, pisatelj, ustvarjalec vsebin

Naroditsky, ki je med drugim napisal dve knjigi o šahu - prvo je izdal že leta 2010, ko je imel rosnih 14 let -, je bil med drugim mladinski svetovni prvak v šahu v kategoriji U12, naziv šahovskega velemojstra pa je pridobil leta 2013.

Med svojo šahovsko kariero se je na lestvici Mednarodne šahovske zveze (FIDE) redno uvrščal med 200 najboljših igralcev na planetu, še posebej pa je blestel v hitropoteznem šahu, v katerem je veljal za enega od 25 najboljših igralcev na svetu.

Mnogi so ga poznali predvsem po komentiranju šahovskih partij, strategijah in izobraževalnih videoposnetkih, ki jih je redno objavljal na platformah YouTube in Twitch.

Zadnji videoposnetek Naroditskega na spletni strani YouTube:

"Velika izguba za šahovski svet"

"Ne morem verjeti in nočem verjeti. Igrati in komentirati z njim je bil vselej privilegij, a še večji privilegij je to, da sem mu lahko rekel prijatelj," je novico o smrti Naroditskega na družbenem omrežju X pospremil šahovski velemojster iz Nizozemske Benjamin Bok.

Velemojster Hikaru Nakamura, po točkah eden od desetih najboljših šahistov vseh časov, je smrt Naroditskega opisal kot "ogromno izgubo za šahovski svet".