Umrla je Italijanka Sofia Corradi, ustanoviteljica izobraževalnega programa Erasmus, ki prek sistema izmenjav milijonom mladim omogoča študij v drugih evropskih državah. Preminila je v Rimu v 92. letu starosti, so poročali italijanski mediji.

Kot študentka je Corradi prejela prestižno ameriško štipendijo Fulbright, ki ji je omogočila študij na newyorški Univerzi Columbia, kjer je diplomirala iz prava. Ko italijanski izobraževalni sistem po vrnitvi v domovino ni priznal njene ameriške diplome, je predlagala program izmenjave in ga na ravni Evropske unije vzpostavila leta 1987.

"Mama Erasmusa"

Od takrat je v programu sodelovalo približno 16 milijonov študentov, je navedeno na spletni strani Erasmus. Program, ki ga upravlja EU, spodbuja tesnejše sodelovanje med univerzami in visokošolskimi zavodi po vsej Evropi.

T. i. "mama Erasmusa" je dejala, da je ideja za program, ki se je rodila med hladno vojno, njeno "osebno pacifistično poslanstvo". Italijanski zunanji minister Antonio Tajani ji je pripisal zasluge za "rojstvo generacije Evropa" in dejal, da je Sofia Corradi "navdihnila življenja milijonov mladih, ki so potovali, študirali in sprejemali različne kulture".

"Sanjala je o evropski mladini, ki bo obogatena s svojo raznolikostjo. Milijoni študentov ji dolgujejo svoja obzorja," pa je na družbenem omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron.