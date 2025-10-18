Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sobota,
18. 10. 2025,
17.06

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Motorist Šentjur policija prometna nesreča

Sobota, 18. 10. 2025, 17.06

5 minut

Na slovenskih cestah še ena smrtna nesreča

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Prometna nesreča | . V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. | Foto Ustvarimo reševalni pas na avtocestah/Facebook

. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Foto: Ustvarimo reševalni pas na avtocestah/Facebook

V prometni nesreči na območju Šentjurja je umrl 61-letni motorist, so sporočili celjski policisti.

Danes nekaj pred 14. uro, so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Suho, na območju Policijske postaje Šentjur. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal nasproti. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

avtomobil, ogenj, Kitajska, električni avtomobil
Novice Umrl v električnem vozilu, ker niso mogli odpreti vrat #video
Podmornica Titan
Novice Ameriški preiskovalci za nesrečo podmornice Titan okrivili inženirske napake
Nesreča, prometna nesreča
Avtomoto Nesreča na štajerski avtocesti
nesreča avtobusa v Srbiji
Novice Tragična nesreča avtobusa v Srbiji. Najmanj trije mrtvi, 80 ranjenih.
Motorist Šentjur policija prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.