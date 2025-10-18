Na slovenskih cestah še ena smrtna nesreča

Danes nekaj pred 14. uro, so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Suho, na območju Policijske postaje Šentjur. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal nasproti. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.