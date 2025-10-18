Sobota, 18. 10. 2025, 17.06
5 minut
Na slovenskih cestah še ena smrtna nesreča
V prometni nesreči na območju Šentjurja je umrl 61-letni motorist, so sporočili celjski policisti.
Danes nekaj pred 14. uro, so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Suho, na območju Policijske postaje Šentjur. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal nasproti. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.