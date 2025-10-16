Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
12.08

8 minut

Titanik Atlantski ocean nesreča nesreča podmornica Titan

Četrtek, 16. 10. 2025, 12.08

8 minut

Ameriški preiskovalci za nesrečo podmornice Titan okrivili inženirske napake

Avtorji:
A. P. K., STA

Podmornica Titan | NTSB je tako potrdil ugotovitve ameriške obalne straže, ki je v svojem poročilu avgusta kot glavni vzrok nesreče prav tako navedla, da podjetje ni upoštevalo uveljavljenih inženirskih protokolov za varnost, testiranje in vzdrževanje podmornice. | Foto Reuters

NTSB je tako potrdil ugotovitve ameriške obalne straže, ki je v svojem poročilu avgusta kot glavni vzrok nesreče prav tako navedla, da podjetje ni upoštevalo uveljavljenih inženirskih protokolov za varnost, testiranje in vzdrževanje podmornice.

Foto: Reuters

Nesrečo podmornice Titan, ki je junija 2023 potonila v Atlantiku, so povzročile inženirske napake in pomanjkljivo testiranje, je v poročilu, objavljenem v sredo, ugotovila ameriška uprava za varnost v prometu (NTSB). Ob imploziji podmornice podjetja OceanGate je na poti do razbitin ladje Titanik umrlo vseh pet ljudi na krovu.

Preiskovalci pri NTSB so ugotovili, da je bila podmornica Titan izdelana neustrezno, saj ni izpolnjevala potrebnih zahtev glede trdnosti in trajnosti konstrukcije, ter da je OceanGate ni ustrezno varnostno preizkusil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg tega so pri podjetju imeli napačne podatke o poškodbah na podmornici po enem izmed prejšnjih potopov, zaradi katerih je sploh ne bi smeli uporabljati.

Direktor podjetja OceanGate v času nesreče namerno prezrl varnostne zahteve

NTSB je tako potrdil ugotovitve ameriške obalne straže, ki je v svojem poročilu avgusta kot glavni vzrok nesreče prav tako navedla, da podjetje ni upoštevalo uveljavljenih inženirskih protokolov za varnost, testiranje in vzdrževanje podmornice.

Tako obalna straža kot NTSB sta ugotovila še, da je direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, ki je v času nesreče upravljal podmornico Titan, večkrat namerno prezrl varnostne zahteve, inšpekcijske preglede in postopke vzdrževanja, poroča britanski BBC.

Eden izmed tehnikov v podjetju OceanGate je po navedbah NTSB med preiskavo izrazil zaskrbljenost nad poslovnim modelom, zlasti nad tem, da so se stranke v zameno za plačilo lahko udeležile odprave kot "strokovnjaki" in ne kot potniki. Po navedbah tehnika naj bi Rush zavestno ravnal v nasprotju s pravili in dejal, da bo v primeru, če bi ameriška obalna straža "postala problem", preprosto "podkupil še kakšnega kongresnika".

Ostanke podmornice Titan našli zelo blizu razbitin Titanika

Peterica na krovu podmornice Titan, ki jo je pilotiral Rush, se je 18. junija 2023 spustila v globine severnega Atlantika, da bi opazovala razbitine ladje Titanik. Toda manj kot dve uri po spustu je bil stik s podmornico izgubljen in kmalu je postalo jasno, da je bila podmornica uničena v imploziji. Njene ostanke so našli približno 500 metrov stran od razbitin Titanika.

Štirje umrli potniki so morali pred potopom podpisati dokument, ki je podjetje opral krivde v primeru nesreče, vsak izmed njih pa je za ekspedicijo plačal 250 tisoč ameriških dolarjev. OceanGate je sicer kmalu po nesreči prenehal delovati.

Podmornica Titan
Titanik
Titanik Atlantski ocean nesreča nesreča podmornica Titan
