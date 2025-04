Nova izjemno natančna digitalna replika v realni velikosti prvič prikazuje celotno sliko Titanika in razkriva zadnje ure slavne ladje, ki je potonila leta 1912 in še danes buri domišljijo.

Po poročanju BBC posnetki razkrivajo številne nove informacije in potrjujejo besede preživelih, da so inženirji do zadnjega trenutka delali in tako ohranili prižgane luči, da je lahko posadka spustila reševalne čolne.

"Ti ljudje so ohranili luči in sisteme dovolj dolgo, da je posadka lahko spustila reševalne čolne. Zadržali so kaos, kolikor so lahko," je verjetno najzanimivejše odkritje opisal eden vodilnih raziskovalcev Parks Stephenson.

Kot pojasni, so v tragični nesreči vsi umrli, a s svojim požrtvovalnim dejanjem rešili na stotine življenj.

Košček za koščkom pripoveduje svojo zgodbo

Razbitine, ki ležijo 3.800 metrov globoko, so posneli s pomočjo podvodnih robotov, za izdelavo digitalnega modela pa so uporabili več kot 700 tisoč fotografij iz vseh zornih kotov. Posnetek prvič ponuja celotno sliko Titanika, tudi krmo, ki je zaradi silovitega trka z morskim dnom polna zvitega jekla.

"Kot da raziskujete kraj zločina. Le popolna slika nam lahko pomaga resnično razumeti, kaj se je zgodilo tiste noči," pravi Stephenson.

Računalniška simulacija med drugim razkriva, da so bile za tragedijo usodne kot list papirja velike luknje na trupu ladje, skozi katere je počasi tekla voda. "Titanik je zadnja preostala priča tragedije in še vedno ima veliko za povedati," pravi Stephenson.

Posnetek je nastal v sklopu dokumentarnega projekta National Geographic in Atlantic Productions z naslovom Titanic: The Digital Resurrection. Računalniška simulacija temelji na originalnih načrtih Titanika, da so lahko rekonstruirali natančen potek dogodkov po trku ladje z ledeno goro, pa so raziskovalci upoštevali znane podatke o hitrosti, smeri in položaju ladje. Do novih spoznanj so prišli z uporabo najsodobnejših algoritmov, računalniških modelov in superračunalnikov, razloži Jeom-Kee Paik s College London, ki je vodil raziskavo.

"Titanik nam pripoveduje svojo zgodbo košček za koščkom. In vsakič znova nas pusti radovedne," pravi Stephenson.