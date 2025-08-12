Posnet, kako podtika požar. Premier: Požig bi morali izenačiti z umorom. #video

Albanija se že tedne bori z uničujočimi gozdnimi požari, ki so opustošili skoraj celotno državo, oblasti pa trdijo, da je bilo veliko med njimi podtaknjenih namerno.

"Namenoma zanetiti ogenj ni le zločin, temveč tudi izdaja naše zemlje in prihodnosti naših otrok," je na Facebooku ob objavi videoposnetka požigalca zapisal predsednik albanske vlade Edi Rama. Požigalca so Albanci ujeli pri dejanju s pomočjo turškega drona Bayraktar.

"Državna policija je na terenu, da privede pred roko pravice vsakogar, ki se igra z ognjem na skupni lastnini. Medtem pa bi morali v teh težkih časih globalnega segrevanja in požarov, ki izzivajo vse države Sredozemlja, požig v kazenskem zakoniku izenačiti z umorom," je še zapisal Rama.

Pri gašenju pomaga tudi vojska

Po podatkih albanskega ministrstva za obrambo je več sto gasilcem in vojakom uspelo pogasiti večino od skoraj 40 požarov, ki so izbruhnili v zadnjih 24 urah, a jih je več kot deset še vedno aktivnih. Od začetka julija je zgorelo skoraj 34 tisoč hektarjev, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).

Posebej dramatične razmere so na jugu države na obalnem območju Finiqa, približno 160 kilometrov od Tirane. Tam še vedno gori, evakuiranih je bilo deset ljudi, več hiš je popolnoma uničenih. V gašenje so vključena tudi vojaška letala in helikopterji, tako iz Albanije kot iz sosednjih držav, na terenu pa je razporejenih okoli 800 albanskih vojakov.