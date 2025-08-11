Dugi Rat: izbruhnil ogromen požar, zaprta Jadranska magistrala, ogroženih več hiš #video

Okoli 2. ure zjutraj je v bližini Jesenic, naselja v občini Dugi Rat, izbruhnil velik požar, je za Slobodno Dalmacijo potrdil Županijski gasilski center Split. Ogroženih je več hiš, zaprta je Jadranska magistrala, še poročajo hrvaški mediji. Na kraju je 133 gasilcev in 44 vozil, ki skušajo požar omejiti. Gasilcem so na pomoč prileteli tudi trije kanaderji, ki požar gasijo iz zraka.

Policija je sporočila, da je cesta D8 od Mutograsa do Omiša od 6.15 zaprta za ves promet. Policisti na terenu preusmerjajo promet in urejajo prosto pot za gasilce.

"Voznike pozivamo, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov na terenu. Danes zjutraj okoli 2.54 je nad Sumpetrom in Jesenicami, natančneje v bližini naselja Staro Selo, izbruhnil požar," so povedali na policiji.

Bralka iz Postire na Braču je za Index.hr sporočila, da je veter izjemno močan in da piha proti Braču.