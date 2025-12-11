Mlada parašportnica dokazuje, da vztrajnost premaga vse ovire

Karin Praček sodi med najobetavnejše mlade parašportnice v Sloveniji. Njena zgodba je zgodba vztrajnosti, ki presega meje telesnega izziva in vsakdana. Pri 19 letih je članica slovenske reprezentance v paranamiznem tenisu, v sezoni 2024/25 pa je dosegla najuspešnejše rezultate svoje kariere. Prav zaradi izjemnega napredka, predanosti in tekmovalnega značaja se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Šport jo spremlja že vse od otroštva. Rodila se je s cerebralno paralizo in desnostransko hemiparezo, a tega ni nikoli razumela kot oviro. Jahanje, nogomet in rekreativne aktivnosti so ji pomagale razviti motorične sposobnosti, samozavest in ljubezen do gibanja. Prava prelomnica pa je prišla, ko je nekega poletja v koloniji odigrala namizni tenis in zares začutila, da ji je pisan na kožo. Začela je s treningi in nadaljevala z odločnostjo, ki jo danes postavlja med vrhunske parašportnice svoje generacije.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Danes trikrat tedensko po dve uri in pol trenira v klubu NTK Gorica pod vodstvom Tomaža Mihlija in Nike Velikonja. Dvakrat tedensko ima reprezentančni trening pod vodstvom selektorja Ožbeja Poročnika, ki poudarja, da je Karin Praček ena najbolj perspektivnih mladih parašportnic v Sloveniji.

Selektorjeve besede potrjujejo tudi uspehi v sezoni 2024/25. Na evropskem prvenstvu za mlade invalide v Istanbulu je osvojila kar tri medalje: bronasto posamično, srebrno v mešanih dvojicah in bronasto v ženskih dvojicah. Na močnem mednarodnem turnirju v Lignanu v Italiji je dodala še eno bronasto odličje. Vsaka medalja nosi svojo zgodbo, vse skupaj pa potrjujejo, da je Karin Praček iz tekme v tekmo bližje svetovnemu vrhu. Selektor dodaja, da so pri njej "vztrajnost, samodisciplina in stalno napredovanje tisto, kar jo postavlja pred druge."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Kljub usklajevanju treningov, potovanj in napornih sezonskih ciklov je lani zaključila poklicno šolo in hkrati sprejela odločitev, da se bo v letu 2025 povsem posvetila športu. Njen naslednji veliki cilj je uvrstitev na svetovno prvenstvo in na paralimpijske igre Los Angeles 2028, kjer želi zastopati Slovenijo. Selektor Poročnik ji popolnoma zaupa: "Prepričan sem, da ima Karin vse potrebne lastnosti – športne, značajske in osebnostne –, da postane ena vodilnih igralk paranamiznega tenisa v Evropi in svetu."

Parašport, kot ga živi Karin Praček, je finančno zelo zahteven. Potrebni so specializirana oprema, strokovni treningi, fizioterapije, potovanja, prijavnine in psihofizične priprave. Zato bi sredstva projekta Mladi upi 2025 zanjo predstavljala pomemben mejnik. "Sredstva bi namenila izboljšanju psihofizičnega stanja, nabiranju izkušenj in igranju paranamiznega tenisa. Predvsem za izboljšanje igre in uvrstitev na višji nivo mednarodnih turnirjev ter neposredno na paralimpijske igre 2028."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Karin Praček je športnica, ki dokazuje, da moč ni le v telesu, temveč tudi v značaju. Njena zgodba je dokaz, da šport lahko spremeni življenje – ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi vrednot, ki jih ustvarja: spoštovanje, vztrajnost, pogum in hvaležnost. Predvsem pa zaradi energije, ki jo nosi v sebi in s katero navdihuje druge.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.