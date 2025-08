Slovenske odbojkarice sede izgubile bitko za bron

Slovenija je na prejšnjem EP osvojila srebro, tokrat je ostala brez medalje na četrtem mestu. V polfinalu je morala v petek priznati premoč Nizozemski z 2:3.

V ponovitvi tekme iz predtekmovanja (takrat so Slovenke zmagale s 3:2) so bolje začele slovenske odbojkarice, ki so zanesljivo s 25:17 dobile prvi niz. Tudi v drugem je kazalo dobro, Slovenija je povedla z 19:17, imela servis, Ukrajina pa je še drugič uporabila minuto odmora. Sledil je preobrat in vodstvo Ukrajine s 23:20, ki ga slovenske tekmice niso več izpustile iz rok.

Na krilih te zmage so tekmice prednjačile tudi v tretjem in četrtem nizu, slednjega so dobile prepričljivo s 25:12.

Tija Vrhovnik: Nov trener je vnesel svež veter, a ...

"Tekmo smo zelo dobro odprle in suvereno dobile prvi niz. V drugem smo popustile in nekako dovolile, da se Ukrajinke razigrajo. Ni nam uspelo vnovič vzpostaviti naše igre. To prvenstvo smo odigrale brez naše kapetanke Lene Gabršček, kar se je zagotovo poznalo v naši igri. Po drugi strani sem vesela, ker se je po reprezentančnem premoru vrnila Senta Jeler, ki je prinesla dodatno energijo na igrišče," je za krovno zvezo za šport invalidov - Slovenski paralimpijski komite ocenila tokratna kapetanka Tija Vrhovnik in dodala: "Dodatna sprememba je tudi nov trener, ki je sicer vnesel svež veter, a smo še vedno v fazi spoznavanja. Čeprav smo si na tem prvenstvu želele osvojiti medaljo, verjamem, da tudi končno četrto mesto predstavlja dodatno motivacijo za vsa nadaljnja tekmovanja."

Foto: ParaVolley Europe

Za Slovenijo so na Madžarskem igrale Suzana Ocepek, Mira Jakin, Klara Vrabič, Jana Ferjan, Senta Jeler, Barbara Kocmur, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Valentina Brik, Tanja Kodrič in Janja Bizjak. Ekipo je vodil trener Marko Pokleka.

V predtekmovanju je na letošnjem tekmovanju Slovenija premagala Poljsko s 3:0, Ukrajino s 3:2 in Madžarsko s 3:0. V četrtfinalu so Slovenke premagale še Francijo s 3:0, izgubile pa z Nizozemsko z 2:3.

Slovenija je na tem EP lovila enajsto medaljo na celinskih tekmovanjih, a zdaj ostaja pri desetih osvojenih od leta 1995.