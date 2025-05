Andreja Dolinar v Laškem tretja med dvojicami

V Laškem se bo danes končal še drugi turnir v okviru tekmovanja I Feel Slovenia Open Thermana Laško. Izkušena Dolinar je v dvojicah združila moči s finsko tekmovalko in ob dveh porazih in zmagi pristala na končnem tretjem mestu.

To je druga kolajna za Dolinar, ki je s Topola osvojila srebrno medaljo pred tednom dni na prvem turnirju v tem zdraviliškem mestu.

Danes so na vrsti še tekme mešanih dvojic, kjer bosta skupaj nastopila Andreja Dolinar in Primož Kancler.

Pred tem so na drugem turnirju potekali posamični dvoboji, ki so se končali v sredo. V osmini finala sta končala Dolinar in Kancler, poleg njiju sta tekmovala še Luka Trtnik in Karin Praček.