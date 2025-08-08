Pošast iz Istre: posilil jo je 222-krat

Julija 2023 je 62-letni Hrvat E. A. polnil hrvaške medije zaradi ugrabitve ženske, ki ga je mesec dni pred tem prijavila zaradi večjega števila posilstev. Po novici o ugrabitvi so hrvaški policisti blokirali skoraj vse ceste v hrvaški Istri. Žensko so našli približno uro po ugrabitvi, ko ji je nasilneža uspelo prepričati, da jo izpusti. Po dveh letih sodne kalvarije so E. A. obsodili na 12 let zapora. Obsodba še ni pravnomočna.

Preiskava, ki je privedla do obtožnice, je razkrila srhljive podrobnosti desetletne agonije, ki jo je prestajala žrtev, danes poroča Jutarnji list. Žrtev je sicer nekdanja partnerka 62-letnika. Obtoženega tesarja, ki že leta živi od socialne pomoči, so po dveh letih sodnega postopka obsodili na 12 let zapora zaradi 227 kaznivih dejanj.

Največji delež dokazanih kaznivih dejanj predstavljajo posilstva, obsojenec je žrtev po mnenju sodišča zlorabil 222-krat. Poleg spolnega nasilja je žrtvi dvakrat grozil s smrtjo, protipravno pa ji je tudi odvzel prostost. Pravnomočnost sodbe bo obtoženi dočakal za rešetkami puljskega zapora, kjer je že dve leti. Žrtev bo na sodišču z zasebno tožbo od mučitelja zahtevala 20 tisoč evrov.

Desetletna agonija

Zgodba o pošasti iz Istre se začne leta 2013, ko je žrtev želela prekiniti razmerje z danes obsojenim posiljevalcem. Ta konca razmerja ni sprejel in tako se je začela desetletna agonija žrtve.

Že takoj po pogovoru, v katerem je žrtev želela prekiniti razmerje, je posiljevalec vzel pištolo ter jo prislonil na glavo nekdanje partnerke. Dejal ji je, da ve za vsak njen korak ter da je že ubil dva človeka in mu ne bi bilo težko ubiti še koga.

In potem jo je posilil. Rezultat prvih posilstev je bil tudi otrok.

Denar in družinski član

Ne samo da je žrtev morala trpeti tako fizično kot spolno in psihološko nasilje, morala je tudi skrbeti za majhnega otroka ter dajati denar svojemu mučitelju. Med drugim je vzela tudi posojilo v višini 116 tisoč kun (približno 15 tisoč evrov), ki ga je v celoti v gotovini predala danes 62-letnemu tesarju. Ta jo je v "zahvalo" tepel in posiljeval ter ji grozil, da ji bo vzel otroka in ji požgal hišo, medtem ko bo spala.

Kot da desetletje trpinčenja ženske ni bilo dovolj, je obsojeni posiljevalec julija 2023 s pištolo grozil tudi enemu od njenih družinskih članov. Orožje je prekril z vrečko, "da bi zadušil strel", ter mu pištolo uperil v glavo.

Ugrabitev

Ali je bila ravno grožnja družinskemu članu dogodek, zaradi katerega se je žrtev vendarle odločila nasilneža prijaviti policiji, ni jasno, je pa prijava sledila le nekaj dni po omenjenem dogodku.

Mesec dni po oddaji prijave za spolno in drugo nasilje je 62-letni Hrvat žrtev pričakal pred službo ter jo prisilil, da je vstopila v njegov avtomobil. Odpeljal jo je v gozd ter od nje zahteval, da umakne prijavo zaradi posilstev. Govoril ji je, da je njenega življenja konec, razen če se ne vrne na policijo in trdi, da je nora.

Da bi se rešila, mu je lagala, da ga bo poslušala in prijavo umaknila. Ko jo je po uri groženj vendarle izpustil, je bosa in opraskana iz gozda prišla do ceste, kjer jo je našla policija. Ta jo je namreč že aktivno iskala.

Moški zanikal vse obtožbe, razen da je bil z žrtvijo nekoč v zvezi

Sojenje posiljevalcu se je začelo leta 2023. Na sodišču je Hrvat zanikal krivdo, trdil je, da sta z žrtvijo med letoma 2010 in 2023 imela 14 prostovoljnih spolnih odnosov. Modrice na njenem obrazu je pojasnil z njenimi padci zaradi epilepsije, ugrabitve pa ni priznal – po njegovem naj bi prostovoljno vstopila v avto. Psihiater je ugotovil, da je bil prišteven, a da ima narcistične osebnostne poteze ter da ne prevzema odgovornosti za svoja dejanja.

Njegova žrtev danes trpi za hudo obliko posttravmatske stresne motnje.