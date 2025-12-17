Slovenija podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

17. 12. 2025,
15.55

1 ura, 29 minut

Sreda, 17. 12. 2025, 15.55

1 ura, 29 minut

St. M., STA

mejni prehod Obrežje/Bregana | Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. | Foto STA

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023.

Foto: STA

Slovenija je začasni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšala še za šest mesecev, in sicer do vključno 21. junija prihodnje leto. Vlada je ob tem danes zagotovila, da nadzor ne bo negativno vplival na življenje ljudi ob meji, bolj natančno na prehod potnikov, gospodarsko sodelovanje in okolje.

Na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko bodo policisti izvajali ciljno usmerjen nadzor, osredotočen na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bodo nadzor izvajali tako, da ne bo negativno vplival na življenje prebivalstva ob meji, je sporočilo notranje ministrstvo.

Slovenija se je za podaljšanje mejnega nadzora odločila zaradi groženj notranji varnosti, ki jih predstavljajo zimske olimpijske igre v Italiji, pa tudi zaradi terorističnih groženj in organiziranega kriminala, tveganja infiltracije teroristov v migracijske tokove prek Zahodnega Balkana, hibridne grožnje Rusije in Belorusije ter nestabilnosti v sosedstvu EU.

Slovenija je sicer nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. Takrat je namreč iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija, ki ga, tako kot Slovenija, vseskozi podaljšuje.

