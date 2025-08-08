Hrvati sredi sezone prižigajo alarme: To je črni seznam uničevalcev dopustov

Na družbenem omrežju Facebook obstaja skupina z imenom Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov, v kateri zvečine hrvaški uporabniki opozarjajo predvsem na goljufive ali zavajajoče oglase za najem počitniških objektov na Hrvaškem. Njihovo število je letos v prvi vrsti po zaslugi spletnih prevarantov, ki vse pogosteje objavljajo lažne oglase z ukradenimi fotografijami resničnih apartmajev in plačilo za nastanitev zahtevajo vnaprej, neverjetno naraslo.

40 tisoč nezadovoljnih dopustnikov in tistih, ki se želijo izogniti nevšečnostim

Skupina Crna lista iznajmljivača apartmana i gostiju (Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov) na Facebooku ima že več kot 40 tisoč članov, z namenom opozarjanja na potencialne goljufije pa je bila ustvarjena že leta 2021.

Skupina je zasebna, a se ji lahko pridruži vsak uporabnik ali uporabnica Facebooka, administratorji pa njihove prošnje za pridružitev načeloma tudi sprejmejo.

Od odpovedi rezervacij brez pojasnil do lažnih oglasov za apartmaje

Prvotno poslanstvo skupine na Facebooku je bilo opozarjanje dopustnikov na ponudnike apartmajev, ki rezervacije odpovedujejo brez razloga oziroma v oglasih za apartmaje močno zavajajo, in najemodajalcev na dopustnike, ki se na dogovorjeni datum ne pojavijo pred vrati apartmaja in se ne oglašajo več na telefon.

V zadnjem obdobju pa je skupino preplavilo predvsem opozarjanje zvečine hrvaških uporabnikov in uporabnic na goljufive oziroma lažne oglase, ki razmeroma ugodne namestitve predstavljajo z ukradenimi fotografijami resničnih apartmajev ali hiš.

Kot ugotavljajo nekateri člani skupine, je število tovrstnih ponudnikov oglasov na Hrvaškem predvsem v aktualni turistični sezoni tako rekoč eksplodiralo.

Goljufi, ki v različne skupine objavljajo oglase za namestitve, uporabljajo fotografije, ukradene uporabnikom drugih družbenih omrežij. Skoraj vsi ponujajo povsem opremljene apartmaje s parkirišči in pogosto tudi v neposredni bližini plaže. Foto: Posnetek zaslona

To je sicer v skladu z napovedmi turističnega portala Booking.com izpred dveh let, da bo število tovrstnih poskusov prevar predvsem zaradi umetnointeligenčnih pomočnikov, ki znajo pogovore s potencialnimi žrtvami goljufije voditi avtonomno, zelo kmalu izredno naraslo.

Zahtevajo plačilo vnaprej, računi v Nemčiji in Italiji

Člani skupine Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov tako pogosto opozarjajo na uporabnike in uporabnice – domnevne ponudnike in ponudnice apartmajev na Hrvaškem –, ki oglase za namestitve objavljajo v druge skupine na Facebooku ali drugod po spletu.

Ponudbe so neredko izredno ugodne ter vključujejo bližino plaže, pogled na morje, razpoložljivost v številnih terminih in zelo konkurenčne cene tudi na vrhuncu sezone.

Ko potencialni dopustniki z njimi navežejo stik in izrazijo zanimanje za najem apartmaja, lažni ponudniki zahtevajo plačilo akontacije ali celotnega stroška namestitve na bančni račun, ki pa je redko odprt pri kateri od hrvaških bank, pogosteje je v Italiji ali Nemčiji. Ime lastnika ali lastnice bančnega računa je v vseh primerih prav tako povsem drugačno od osebe, ki domnevno oddaja apartma.

To poskusijo argumentirati s pojasnili, da je to v resnici bančni račun njihovega partnerja oziroma partnerice. Kdor bo nakazal denar, ga bo zelo težko dobil nazaj.

Kako prepoznati lažnega ponudnika apartmaja na Facebooku?

Ob že naštetih opozorilnih znakih je eden najbolj jasnih signalov, da imamo opravka z goljufom, njegov profil na družbenem omrežju Facebook. Pogosto namreč nima druge vsebine kot ene fotografije profila in ene naslovne fotografije, obe pa sta bili dodani pred kratkim.

Marsikaj razkriva tudi pogled v naslovno vrstico brskalnika, kjer je ime profila osebe na Facebooku, ki se izdaja za ponudnika nastanitve.

Primer lažnega profila, ki na Facebooku ponuja rezervacijo apartmajev. Ob tem, da je fotografijo profila goljuf zamenjal šele pred nekaj dnevi, ga izdajata tudi ime profila in dejstvo, da je napačno navedel ime kraja Selce, kjer naj bi živel. Foto: Posnetek zaslona

Lažna stanodajalka Marina Ivana Babić, na katero je v zadnjih dneh opozorilo več članov skupine Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov, domnevno pa oddaja apartma v Selcah v Kvarneju, namreč domuje na naslovu URL z imenom https://www.facebook.com/djelilath.bouraiman, kar najverjetneje pomeni, da je bil ta profil v preteklosti že uporabljen za druge prevare ali pa ukraden drugemu uporabniku Facebooka.

Če naletite na ponudbo, ki se zdi preveč ugodna, da bi lahko bila resnična, poskusite fotografijo hotela, apartmaja ali počitniške hiše preveriti z iskanjem po fotografijah, denimo z desnim miškinim klikom na fotografijo v brskalniku Google Chrome in uporabo orodja Lens. Foto: Posnetek zaslona Če se fotografija pojavi v drugih kontekstih ali v drugih ponudbah namestitev z drugačnim imenom in drugačnimi podatki za stik, gre zelo verjetno za poskus prevare.



Z orodjem, kot je Googlov Zemljevid, lahko preverite tudi domnevni naslov nastanitve. Če tam na videz ni ničesar, kar bi bilo podobno nastanitvi na fotografijah – pomagate si lahko s satelitskimi slikami, uličnim pogledom (Street View) ali v določenih primerih tudi 3D-zemljevidom –, gre skoraj zagotovo za lažno ponudbo.

"500 metrov do plaže" v kraju, ki je od Jadranske obale oddaljen 25 kilometrov

Da imajo dopustniki, ki iščejo apartma, v takšnih primerih opravka z goljufi, najverjetneje iz tujine, ali pa celo z umetnointeligenčnimi agenti, ki delujejo v imenu goljufov, je razvidno tudi iz izpolnjevanja nenavadnih zahtev, ki jih postavljajo člani in članice skupine Facebooka.

Eden od njih je domnevnega lastnika več apartmajev na Hrvaškem tako prosil za rezervacijo apartmaja v kraju Otočac in ga vprašal, ali je apartma zelo oddaljen od plaže. Najemodajalec mu je odvrnil, da je "do plaže samo 500 metrov". Otočac je od obale Jadranskega morja sicer oddaljen okrog 25 kilometrov.

