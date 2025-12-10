V Trebnjem odprli popolnoma prenovljeno športno dvorano #foto

Ob Osnovni šoli Trebnje so danes odprli popolnoma prenovljeno športno dvorano. "Šola in kraj s tem dobivata zelo dobre pogoje za izvajanje različnih vrst športne vadbe in drugih dogodkov," je ob tem povedala županja Mateja Povhe. Odprtja se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Športno dvorano v Trebnjem so zgradili pred več kot štirimi desetletji, zato je bila nujno potrebna temeljite prenove. Po besedah županje gre pravzaprav za novo dvorano, saj je od stare ostal le spodnji zunanji del stavbe.

Fotogalerija 1 / 12 / 12

Novo stavbo zgradili v samo 14 mesecih

V novi stavbi, ki so jo zgradili v samo 14 mesecih, so poleg osnovne dvorane zgradili še dve dodatni vadbeni površini, dodatno igrišče v prvem nadstropju in spremljajoče prostore, kot so garderobe, shrambe za športno opremo in nova severna tribuna. Dvorana je lepa, varna in sodobna ter bo služila mnogim generacijam, je povedala.

Nova dvorana bo po oceni županje bistveno izboljšala pogoje za pouk športa in vadbo trebanjskih športnikov, društev ter klubov, med katerimi so v Trebnjem najponosnejši na Rokometni klub Trimo Trebnje. Županja si želi, da bi v njej igrala tudi slovenska rokometna reprezentanca, dvorana pa bo tudi "center drugih, družabnih dogodkov", je povedala.

Naložba v višini 6,7 milijona evrov

Dvorano je zgradilo podjetje GPI tehnika iz Novega mesta, opremo je dobavila Lesnina MG oprema iz Ljubljane. Naložba je stala 6,7 milijona evrov, od tega je milijon evrov prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Po besedah ministra Matjaža Hana je ministrstvo v zadnjih dveh letih sofinanciralo 308 naložb, povezanih s športom, pri čemer je trebanjska športna dvorana ena od lepših, ki so jo sofinancirali. Na splošno smo lahko po njegovih besedah zadovoljni, da se športna infrastruktura gradi po vsej državi. "Šport nas namreč Slovence povezuje, uči nas vztrajnosti in drži pokonci tudi takrat, ko je najtežje. Je tista stvar, ki nas ne deli. Kot namreč večkrat rečem, če želimo dvigniti slovensko zastavo zelo visoko, potem potrebujemo tako levo kot desno roko," je dejal.

V občini Trebnje načrtujejo tudi gradnjo nove telovadnice

Po besedah ravnateljice OŠ Trebnje Ane Kastigar so z novo dvorano dobili zelo dobre pogoje za izvajanje športa, gibanje in izvajanje interesnih dejavnosti. Z njenim končanjem so odpadle tudi težave, ki so jih imeli z zagotavljanjem pouka športa in drugih dejavnosti za 825 učencev, kolikor jih ima šola.

Sicer pa v občini Trebnje že načrtujejo gradnjo nove telovadnice, in sicer pri Osnovni šoli Veliki Gaber, za katero so se nedavno prijavili na javni razpis ministrstva za šolstvo. "Če bo šlo vse po načrtih, bomo gradnjo začeli prihodnjo jesen," je povedala županja.