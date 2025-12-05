Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
5. 12. 2025,
10.25

Osveženo pred

34 minut

Petek, 5. 12. 2025, 10.25

34 minut

Tožilstvo ne bo preganjalo mesarja, ki je do smrti zabodel napadalca

A. P. K., STA

mesar, mesnica | Ni dokazov, da je 49-letnik storil kaznivo dejanje, je ugotovilo tožilstvo. Očitno je ocenilo, da je ravnal v silobranu, poroča Dnevnik. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Ni dokazov, da je 49-letnik storil kaznivo dejanje, je ugotovilo tožilstvo. Očitno je ocenilo, da je ravnal v silobranu, poroča Dnevnik. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Tožilstvo je odločilo, da ne bo kazensko preganjalo 49-letnika, ki je septembra lani v trebanjski kmetijski zadrugi do smrti zabodel 48-letnega moškega. Ni dokazov, da je 49-letnik storil kaznivo dejanje, je ugotovilo. Očitno je ocenilo, da je ravnal v silobranu, poroča Dnevnik.

Policisti so bili namreč 19. septembra lani obveščeni o tragičnem dogodku v kmetijski zadrugi v Trebnjem. Na kraju so naleteli na poškodovanega 48-letnika, ki mu niso mogli več pomagati in je zaradi hudih poškodb umrl. Zaradi suma uboja so pridržali v zadrugi zaposlenega 49-letnika, ki pa so ga že naslednji dan izpustili iz pridržanja. Tožilstvo pripora ni predlagalo.

48-letnik, ki je vstopil v mesnico, je imel prepoved približevanja nekdanji partnerici

Kot se je izkazalo, je imel 48-letnik v času dogodka prepoved približevanja nekdanji partnerici, zaposleni v zadrugi. Kljub temu se je omenjenega dne odločil, da bo prepoved prekršil. Po prvih ugotovitvah policije se je okoli 18.30 pripeljal do zadruge, kjer naj bi bila takrat njegova nekdanja partnerica. V prostorih podjetja se je sprl s tam zaposlenim 49-letnikom. Tega naj bi po neuradnih informacijah začel daviti, nato naj bi 49-letnik med prerivanjem pograbil nož in 48-letnika poškodoval tako, da je ta na kraju dogajanja umrl.

Po oceni tožilstva je mesar v usodnih trenutkih ravnal v silobranu

"Tožilstvo je po opravljeni preiskavi odstopilo od kazenskega pregona, ker ni dokazov, da bi obdolženec storil očitano mu kaznivo dejanje," so po poročanju Dnevnika navedli v uradu okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. 49-letnika torej ne bodo obtožili. Glede na okoliščine dogajanja je sklepati, da je po oceni tožilstva v usodnih trenutkih ravnal v silobranu, navaja časnik.

