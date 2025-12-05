Tožilstvo je odločilo, da ne bo kazensko preganjalo 49-letnika, ki je septembra lani v trebanjski kmetijski zadrugi do smrti zabodel 48-letnega moškega. Ni dokazov, da je 49-letnik storil kaznivo dejanje, je ugotovilo. Očitno je ocenilo, da je ravnal v silobranu, poroča Dnevnik.

Policisti so bili namreč 19. septembra lani obveščeni o tragičnem dogodku v kmetijski zadrugi v Trebnjem. Na kraju so naleteli na poškodovanega 48-letnika, ki mu niso mogli več pomagati in je zaradi hudih poškodb umrl. Zaradi suma uboja so pridržali v zadrugi zaposlenega 49-letnika, ki pa so ga že naslednji dan izpustili iz pridržanja. Tožilstvo pripora ni predlagalo.

48-letnik, ki je vstopil v mesnico, je imel prepoved približevanja nekdanji partnerici

Kot se je izkazalo, je imel 48-letnik v času dogodka prepoved približevanja nekdanji partnerici, zaposleni v zadrugi. Kljub temu se je omenjenega dne odločil, da bo prepoved prekršil. Po prvih ugotovitvah policije se je okoli 18.30 pripeljal do zadruge, kjer naj bi bila takrat njegova nekdanja partnerica. V prostorih podjetja se je sprl s tam zaposlenim 49-letnikom. Tega naj bi po neuradnih informacijah začel daviti, nato naj bi 49-letnik med prerivanjem pograbil nož in 48-letnika poškodoval tako, da je ta na kraju dogajanja umrl.

Po oceni tožilstva je mesar v usodnih trenutkih ravnal v silobranu

"Tožilstvo je po opravljeni preiskavi odstopilo od kazenskega pregona, ker ni dokazov, da bi obdolženec storil očitano mu kaznivo dejanje," so po poročanju Dnevnika navedli v uradu okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. 49-letnika torej ne bodo obtožili. Glede na okoliščine dogajanja je sklepati, da je po oceni tožilstva v usodnih trenutkih ravnal v silobranu, navaja časnik.