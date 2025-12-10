Lastniki koč v Alpah zgroženi: "V gorah so ostali samo še idioti."

Zasilna zavetišča v Alpah obiskovalci vse pogosteje zlorabljajo za zasebne zabave, po katerih ostajajo opustošenje in kupi smeti. Škoda je zelo velika, saj lahko številna zavetišča popravijo le s pomočjo helikopterjev.

V začetku decembra so oskrbniki priljubljene planinske koče Stüdlhütte na Vzhodnem Tirolskem doživeli šokanten prizor. Ko so odprli zasilno zavetišče na nadmorski višini 2.800 metrov, so našli veliko opustošenje: razbita okna, uničena stikala za luči in vlomljena vrata, v zavetišču je bilo več kupov smeti, poroča nemški portal Focus.

Škoda v zavetišču za planince Foto: Facebook/Alpski klub Oberland Na Instagramu so objavili osuplo sporočilo: "Naše zimsko zavetišče je bilo spet namerno uničeno. Žalostni smo, da je moralo priti do tega."

Uničenje v Alpah: "Resnično žalostno je, kaj se dogaja v naši družbi"

Nekateri poskušajo na silo vstopiti v zavetišče. Foto: Facebook/Alpski klub Oberland Planinska koča Stüdlhütte je zaprta od leta 2021, potem ko je v njej eksplodirala plinska jeklenka. Majhno, začasno zavetišče za nujne primere, ki je zdaj v uporabi, je odklenjeno, da bi nudilo zaščito v nujnih primerih. Vendar pa se po besedah ​​tiskovne predstavnice Alpskega kluba Oberland Hannah Trowal zavetišče kronično spopada s smetmi in vandalizmom.

Fotografije uničenega zavetišča so na družbenih omrežjih sprožile ogorčenje. Uporabniki so objavo komentirali: "V gorah so ostali samo še idioti." "Kako zagrenjeni morate biti?" "Resnično žalostno je, kaj se dogaja v naši družbi."

Težava, ki pesti številna zavetišča

Oskrbniki so osupli nad vedenjem nekaterih obiskovalcev. Foto: Facebook/Alpski klub Oberland Po poročanju bavarske radiotelevizije (BR) vandalizem v zavetišču Stüdlhütte ni osamljen primer: letos so bila poškodovana tudi zavetišča v koči Knorrhütte v gorovju Wetterstein, v koči Watzmann-Hocheck in nekatera zasilna zavetišča v regiji Allgäu, kjer so se vandali znesli večinoma nad vrati in pohištvom.

Nemški alpski klub zato obiskovalce opozarja: zavetišča "niso prostor za zabave, niso brezplačen prostor za spanje in zagotovo niso odlagališča smeti".

Odlaganje smeti je vseprisotna težava. Foto: Facebook/Alpski klub Oberland

Posledice so še posebej hude, ko je zaradi vandalizma nemogoče dostopati do zasilnih zavetišč. Vodja gorske reševalne ekipe Michael Renner je za Süddeutsche Zeitung povedal, kako so na gori Watzmann-Hocheck večkrat vlomili vrata, razbili okna in zažgali ograje. Ob eni priložnosti je pokvarjena ključavnica celo preprečila gorskim reševalcem hiter dostop do zavetišča.

Številna zavetišča lahko popravijo le s pomočjo helikopterja

Renner dvomi, da so bili storilci v kočljivem položaju: v resničnih nujnih primerih lahko kdorkoli pokliče za pomoč in prejme dostopno kodo do ključavnice. Kljub temu vrata nenehno brcajo, stene zavetišč so razbite zaradi udarcev z derezami.

Zavetišča na visoki nadmorski višini predstavljajo izziv, ko je treba izvesti zahtevnejša popravila. Foto: Facebook/Alpski klub Oberland Številna poškodovana zavetišča se nahajajo na nadmorski višini nad 2.600 metrov – popravila tam so izjemno zapletena in pogosto mogoča le s helikopterjem. V časopisu Allgäuer Zeitung je Michael Fracaro iz sekcije Nemškega alpskega kluba Allgäu-Immenstadt govoril o naraščajoči sebičnosti in upadanju spoštovanja. "V zadnjih od desetih do 15 letih se je nekaj spremenilo. Če se bo to nadaljevalo, bo treba razmisliti o protiukrepih – v škodo vseh, ki so odvisni od delujočih zimskih zavetišč."

Kljub vse večjemu številu incidentov alpski klubi in upravljavci koč poudarjajo, da velika večina planincev do zavetišč ravna spoštljivo. Prav zaradi tega je pomembno, da zimska zavetišča še naprej ostanejo široko dostopna.