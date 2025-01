Potem ko je Planinsko društvo Postojna zaradi dolgov, ki so nastali ob obnovi Vojkove koče na Nanosu, bilo primorano prodati planinsko kočo Mladika na Pečni Rebri, jo je odkupila občina Postojna. Društvo je denar od občine prejelo na silvestrovo in že poravnalo posojila. Priljubljena planinska koča tako ostaja v javni lasti.

82 kvadratnih metrov velik objekt, ki ima za lokalno skupnost velik pomen, saj so ga občani pred leti prostovoljno zgradili sami, so prodajali za 185 tisoč evrov.

Občina Postojna je decembra s Planinskim društvom podpisala kupoprodajno pogodbo, izkoristila predkupno pravico in jo kupila za 124 tisoč evrov. Kot je za Radio Koper povedal postojnski župan Igor Marentič, je prav, da je koča v javni lasti in dostopna vsem, "ne pa da bi prišla v zasebno last, se ogradila in bila vikendica nekomu, ki si to lahko privošči", je dejal Marentič.

Uredili bodo igrala in priklopili vodo

Občina najprej, kot še poroča Radio Koper, načrtuje priklop tekoče vode, uredili bodo tudi igrala pred kočo, v kočo pa ne bodo posegali, saj je v povsem dobrem stanju. Kočo bo upravljal Zavod Znanje. Občina bo kmalu objavila razpis za najem koče. Upajo, da se bo trenutni najemnik odločil tudi za nadaljnji najem.

V podobnem položaju se je zaradi prevelikih dolgov znašlo tudi Planinsko društvo Jesenice. Vodstvo Planinskega društva Jesenice je jeseni predlagalo prodajo Tičarjevega doma na Vršiču, vendar so člani društva prodajo zavrnili.