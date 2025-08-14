Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
14. 8. 2025,
6.17

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
dolgotrajna oskrba Slovenija plača

Četrtek, 14. 8. 2025, 6.17

46 minut

Zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo julijske plače že nižje

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Plača, gotovina | Po zadnjih podatkih je povprečna plača v državi malenkost nad 2500 evrov bruto. | Foto Shutterstock

Po zadnjih podatkih je povprečna plača v državi malenkost nad 2500 evrov bruto.

Foto: Shutterstock

Upokojencem, ki so prvi občutili uvedbo obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo v žepu, avgusta sledijo delavci in delodajalci. Tisti zaposleni v javnem sektorju, ki plačo za minuli mesec prejmejo deseti delovni dan v tekočem mesecu, bodo plačo za julij, ki bo zaradi odtegnjenega prispevka v višini enega odstotka bruto plače nižja, prejeli danes.

Najpozneje 18. avgusta pa bodo prispevek plačali vsi delavci in delodajalci v državi. Po zakonu o delovnih razmerjih se plača namreč izplača najpozneje 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo od 1. julija določil tako za delavce in delodajalce kot za upokojence. Zakon določa za upokojence višino prispevka v znesku enega odstotka neto pokojnine, za delavce in delodajalce pa v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Letos se bo v blagajni zbralo okoli 258 milijonov evrov 

Po zadnjih podatkih je povprečna plača v državi malenkost nad 2500 evrov bruto. En odstotek od tega zneska znaša 25 evrov, dva odstotka pa 50 evrov.

Glede na ocene ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v blagajni za dolgotrajno oskrbo, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, skupno zbralo nekaj manj kot 258 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa nekaj manj kot 650 milijonov evrov.

Simon Maljevac
Novice Maljevac: Izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu bo vzpostavljeno med poletjem
Simon Maljevac
Novice Z uveljavitvijo novele status oskrbovalca družinskega člana tudi za upokojence
Podražitev, evri, denar, bankovci
Novice Minister Maljevac napovedal višjo ceno urne postavke za dolgotrajno oskrbo
Francka Ćetković
Novice Sindikat upokojencev podpira načrtovano pokojninsko reformo
dolgotrajna oskrba Slovenija plača
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.