Sa. B., STA

27. 11. 2025,
9.34

Četrtek, 27. 11. 2025, 9.34

24 minut

Golob na delovni obisk k nemškemu kanclerju Merzu

Sa. B., STA

Robert Golob | Nemški kancler bo premierja Goloba v zvezni kanclerski palači sprejel z vojaškimi častmi. | Foto Vlada Republike Slovenije

Nemški kancler bo premierja Goloba v zvezni kanclerski palači sprejel z vojaškimi častmi.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Premier Robert Golob bo v petek na delovnem obisku pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu, prvem, odkar je ta maja prevzel položaj. Voditelja partnerskih držav se bosta glede na napovedi posvetila tako aktualnim evropskim temam, od konkurenčnosti do širitve EU in Ukrajine, kot dvostranskim odnosom, na čelu s krepitvijo gospodarskega sodelovanja.

V kabinetu premierja Slovenijo in Nemčijo opisujejo kot strateški partnerici, sodelovanje na bilateralni ravni pa bi radi še okrepili. V tem okviru ob obisku med drugim napovedujejo pogovore o krepitvi gospodarskega sodelovanja. Nemčija sicer spada med najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije, do leta 2021 je bila celo na prvem mestu, zdaj pa je že tri leta zapored na drugem, za Švico.

Premierja bodo sprejeli z vojaškimi častmi

Po srečanju bosta voditelja stopila tudi pred novinarje. | Foto: STA Po srečanju bosta voditelja stopila tudi pred novinarje. Foto: STA Poleg gospodarskega državi druži tudi sodelovanje na političnem področju, na katerem delita poglede na pomembnejša mednarodna vprašanja. Voditelja se bosta po napovedih obeh kabinetov posvetila aktualnim evropskim temam, zlasti krepitvi konkurenčnosti in trgovinskim vprašanjem, pa tudi širitvi EU, evropski varnosti in dogajanju v Ukrajini.

Merz bo v zvezni kanclerski palači Goloba sprejel z vojaškimi častmi, sledili bodo pogovori voditeljev na štiri oči in srečanje delegacij. Po srečanju bosta voditelja stopila tudi pred novinarje.

To bo prvi obisk Goloba v Nemčiji, odkar je Merz iz vrst krščanskih demokratov (CDU) maja letos prevzel kanclerski položaj. Nasledil je kanclerja Olafa Scholza, čigar socialdemokrati (SPD) so sicer tudi del trenutne vladajoče koalicije. Po prisegi nove vlade je bila na delovnem obisku v Nemčiji že julija zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je v Berlinu sešla z nemškim kolegom Johannom Wadephulom. Ministra sta tedaj podpisala prenovljen skupni akcijski načrt za obdobje med letoma 2025 in 2028 v okviru slovensko-nemškega dialoga ter pri tem izpostavila tesne prijateljske in partnerske vezi med državama.

