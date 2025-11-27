Vlada na obisku v podravski regiji

Vlada se bo danes v sklopu regijskih obiskov mudila na delovnem obisku v Podravju. Najprej se bo sešla na redni seji na sedežu mariborske univerze, sledili bodo ločeni obiski posameznih ministrov in predstavnikov vlade na terenu. Ob koncu obiska bo v mariborskem gledališču za zaprtimi vrati še srečanje z župani in gospodarstveniki.

Premier Robert Golob se bo po seji skupaj z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorjem Papičem ter ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom udeležil slovesne položitve temeljnega kamna za prenovo objekta, v katerem bo prostor dobil Center odličnosti za fotoniko, nato pa bo z ministrico za digitalno preobrazbo Ksenijo Klampfer obiskal še mariborsko tehnološko podjetje SkyLabs. Obisk bo sklenil na posvetu z župani in gospodarstveniki.

Podravska podjetja pestijo težave s kadri

Minister Papič bo sodeloval tudi na položitvi temeljnega kamna za širitev in obnovo fakultete za zdravstvene vede v Mariboru, na programu pa ima še srečanje z vodstvom Dravskih elektrarn Maribor, kjer si bo ogledal gradnjo podatkovnega centra. Ministrica za kulturo Asta Vrečko si bo med drugim ogledala gradbišče Centra Rotovž.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se bo udeležila uradnega odprtja obnovljene glavne ceste med Pragerskim in Hajdino, ogledala si bo tudi dela na mariborski železniški postaji in tamkajšnji zahodni obvoznici ter potek del na trasi nove cestne povezave med Markovci in Gorišnico.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac bo odprl prizidek k Dnevnemu centru Maribor, minister za javno upravo Franc Props pa si bo ogledal obnovljeno poslopje ptujske upravne enote in obiskal gradbišče novih prostorov Upravne enote Maribor.

Podravsko gospodarstvo je sicer lansko poslovno leto končalo uspešno, tudi razmere na trgu dela so še naprej razmeroma ugodne. Podjetja pestijo predvsem težave s kadri.