Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
16. 12. 2025,
14.17

Osveženo pred

45 minut

CSD Ljubljana ZPIZ Robert Golob Robert Golob dolgotrajna oskrba

Torek, 16. 12. 2025, 14.17

45 minut

Zaradi prevedbe stanovalcev v domovih v novi sistem dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen

Avtorji:
A. Ž., STA

Upokojenci | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je zaradi prevedbe stanovalcev v domovih za starejše, ki so do konca novembra podali soglasje k prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe, od 1. decembra začasno ustavil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. Pravica do dodatka namreč ni združljiva s sistemom dolgotrajne oskrbe, so poudarili.

Omenjene bodo o tem obvestili prek komentarja na obvestilu o nakazilu ob izplačilu prejemkov za december. Zpiz je začasno ustavil 11.076 dodatkov za pomoč in postrežbo, so navedli za STA.

CSD Ljubljana že posredoval podatke Zpizu

Postopek prevedbe stanovalcev v domovih v sistem dolgotrajne oskrbe je določen v zakonu o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo (CSD) in v domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe, so zapisali v sporočilu za javnost. CSD Ljubljana, ki je edina vstopna točka za postopke te prevedbe, je Zpizu že posredoval podatke o tistih, ki so do 30. novembra podali soglasje za prevedbo in ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo te prevedbe.

Zakon določa, da CSD Ljubljana odločbo o prenehanju pravice do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi prehoda v sistem dolgotrajne oskrbe izda do 31. decembra 2026.

Na Zpizu so za STA pojasnili, da je bil dodatek za pomoč in postrežbo decembra izplačan 24.254 upravičencem v znesku skoraj 5,77 milijona evrov, novembra pa 35.385 upravičencem v znesku skoraj 8,6 milijona evrov. Tisti stanovalci v domovih, ki so oddali soglasje k prevedbi, morajo do konca decembra podpisati še osebni načrt. Šele potem bodo res vključeni v novo ureditev dolgotrajne oskrbe od 1. decembra.

Golob: Nižji zneski za približno 20 tisoč starostnikov

Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek na seji DZ poudaril, da bodo položnice za december za približno 20 tisoč starostnikov, ki imajo v domovih za starejše standardno namestitev, po izračunu ministrstva za solidarno prihodnost nižje za od 200 do 800 evrov mesečno. Položnice za december bodo stanovalci domov po njegovih besedah prejeli do sredine januarja.

Vsa prizadevanja na področju izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji so po njegovem zagotovilu usmerjena v to, da bodo stanovalci v domovih s položnicami, ki jih bodo prejeli januarja, plačali le še za nastanitev. Naslednji koraki v dolgotrajni oskrbi v instituciji pa bodo namenjeni tistim, ki bodo šele prišli v sistem.

CSD Ljubljana ZPIZ Robert Golob Robert Golob dolgotrajna oskrba
