Na današnjem posvetu pri premierju Robertu Golobu so govorili o prevedbi stanovalcev domov za starejše v sistem dolgotrajne oskrbe. Kot je zatrdil minister Simon Maljevac, je velika večina že podala soglasje za prevedbo, poziva pa še k podpisu osebnih načrtov. S prehodom v ta sistem bodo cene v povprečju nižje za od 200 do 800 evrov, je dodal.

S 1. decembrom Slovenija vstopa v najobširnejšo fazo dolgotrajne oskrbe s pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Okoli 20.000 trenutnih oskrbovancev v domovih za starejše bo tako iz zakona o socialnem varstvu prevedenih v nov sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji, kar bo po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca zagotovilo nižje zneske na položnicah in s tem tudi razbremenitev tako za stanovalke in stanovalce kot tudi za njihove družine.

"Z januarjem lahko pričakujejo nižje položnice. Po ocenah naj bi bile položnice v povprečju nižje med 200 in 800 evri," je dejal Maljevac.

Izmed 104 domov starejših je do danes končne ocene cen oddalo že sto domov, s štirimi urejajo še zadnje podrobnosti. "Nobena izmed stotih cen ne presega postavljene kapice, torej minimalne zagotovljene pokojnine, ki je ta trenutek 781,94 evra za dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice. To velja tako za javne domove kot tudi za koncesionarje," je dejal. Dodal je tudi, da so nekatere končne cene celo nižje od informativnih, predstavljenih pred mesecem dni.

Naval na klicno številko 114

Takrat so predstavili tudi kalkulator z informativnimi cenami, ki je bil v tem času najpogosteje prenesena datoteka z vladnega spletišča, do konca prejšnjega tedna so ga uporabniki prenesli 18.982-krat.

V zvezi s tem so dobili največ vprašanj v tem obdobju tudi na klicnem centru 114. Vodja centra Matjaž Florjanc Lukan je tako dejal, da so v mesecih, odkar odgovarjajo na vprašanja za dolgotrajno oskrbo, prejeli že 7300 klicev, od objave kalkulatorja pa je ljudi večinoma zanimalo, ali bodo imeli znižane položnice in koliko bodo te položnice nižje v vsakem posameznem domu. "V 99 odstotkih vseh klicev je bilo jasno, da bodo položnice nižje, pri nekaterih celo znatno nižje, z več kot 500 evrov prihranka mesečno," je dejal.

Vlogo za vse pravice naj torej uporabniki oddajo šele, ko jo potrebujejo, ko prejmejo odločbo, pa jo morajo uresničiti v treh mesecih. Še posebej pa naj ljudje "tega nikar ne počnejo sedaj, ker s tem zabijejo delo centrov za socialno delo in v bistvu stopijo v vrsto s tistimi, ki v resnici potrebujejo dolgotrajno oskrbo," poziva vodja klicnega centra 114 Matjaž Florjanc Lukan. Foto: STA V zadnjih dneh pa so v klicnem centru prejeli največ vprašanj predvsem na temo, kaj storiti s čakalno vrsto v domu za starejše oziroma ali morajo ljudje tudi vlogo za dolgotrajno oskrbo oddati na zalogo.

Ni sistem na zalogo

Oba z Maljevcem sta to zanikala in opozorila, da sistem dolgotrajne oskrbe ni sistem na zalogo. Vlogo za vse pravice naj torej uporabniki oddajo šele, ko jo potrebujejo, ko prejmejo odločbo, pa jo morajo uresničiti v treh mesecih. Še posebej pa naj ljudje "tega nikar ne počnejo sedaj, ker s tem zabijejo delo centrov za socialno delo in v bistvu stopijo v vrsto s tistimi, ki v resnici potrebujejo dolgotrajno oskrbo," je dodal Lukan.

Prav tako je v zadnjih dneh aktualna informacija, ki se je razširila po družbenih omrežjih, češ da naj bi bili ljudje s prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe razlaščeni oziroma bodo svojci morali vračati sredstva za dolgotrajno oskrbo po njihovi smrti. "To je navedba, ki je povsem neresnična, dejansko lahko rečem, da je tudi absurdna. Storitve dolgotrajne oskrbe so financirane iz blagajne za dolgotrajno oskrbo in vanjo vsi prispevamo mesečni znesek," je opozoril Maljevac.

Minister je sicer pozval tiste stanovalce domov, ki še niso oddali soglasja za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, naj to storijo čim prej. Ne pomeni pa sam podpis soglasja že prevedbe. Za to je treba podpisati osebni načrt, zato naj čim prej pristopijo tudi k podpisu tega.