Prevc in Lanišek junaka med zaslužkarji, Nika ostaja močno premalo plačana

Slovenski skakalni reprezentanci sta v zimo vstopili z izjemno močnim odrivom, če se izrazimo v skakalnem žargonu. Domen Prevc in Anže Lanišek sta sezono odprla z nizom zmag ter Slovenijo postavila v vlogo ekipe, na katero se morajo ozirati prav vse skakalne velesile. Ko rastejo rezultati, rastejo tudi zaslužki – in letos se naši orli gibljejo povsem na vrhu finančnih lestvic svetovnega pokala. Na drugi strani pa gledamo neprijetno resnico o neenakosti nagrad. Čeprav Nika Prevc blesti – zelo razpoložena je tudi Nika Vodan –, so zaslužki krepko manjši kot pri fantih.

Za slovensko reprezentanco se je sezona začela izjemno, saj sta Domen Prevc in Anže Lanišek na prvih tekmah pokazala tekmovalno suverenost. Oba imata po dve zmagi, Domen je rumeno majico vodilnega prevzel prav od Laniška. Mlajši Prevc je dodal še drugo in dve tretji mesti, Lanišek pa je serijo dopolnil s tretjim mestom v Falunu.

Najbližja konkurenca ostaja daleč zadaj

Rjoju Kobajaši, eden glavnih favoritov zime, je najbližji zasledovalec in za Domnom zaostaja 64 točk, Lanišek pa ostaja v neposrednem lovu za veliki kristalni globus z 32 točkami zaostanka. Lanski junak Daniel Tschofenig je peti, s precejšnjim zaostankom 162 točk.

Zaslužki: Domen Prevc daleč pred vsemi

Največ je v prvih tednih sezone zaslužil Domen Prevc, ki ima trenutno 78.275 evrov neobdavčenih nagrad. Takšen fantastičen finančni začetek je posledica odličnih uvrstitev. Za njim je Kobajaši z 68 tisoč evri, tretji pa Lanišek z 61.700 evri.

Pri skakalkah blesti Nika Prevc, a sistem jih nagrajuje precej manj

Med ženskami vodi Japonka Nozomi Marujama, ki ima pred Niko Prevc 134 točk prednosti in tudi precej večji zaslužek – zbrala je 33.100 evrov, medtem ko je Nika, ki je bila pretekli konec tedna diskvalificirana v kvalifikacijah in ni mogla nastopiti na eni tekmi, pri 23.800 evrih. Odlična je tudi Nika Vodan, ki je na osmem mestu v skupnem seštevku, na lestvici zaslužkov pa na tretjem mestu. Prav naši Niki sta zablesteli na zadnji tekmi v Wisli in se razveselili dvojne slovenske zmage.

In zakaj takšna finančna razlika med skakalci in skakalkami? Skakalci še vedno prejemajo bistveno večje nagrade. Zmagovalec tako prejme 15 tisoč, drugouvrščeni 12 tisoč, tretji pa devet tisoč evrov. Pri dekletih zmagovalka tekme za svetovni pokal prejme "le" pet tisočakov, druga štiri, tretja pa tri tisoč evrov. Pri fantih skakalec za 30. mesto prejme 500 evrov, pri skakalkah pa 250 evrov denarne nagrade prejme 25. skakalka na tekmi.

Skakalci – skupni zaslužki sezone (top 10)

Mesto Tekmovalec Skupaj 1. Domen Prevc 78.275 € 2. Rjoju Kobajaši 68.075 € 3. Anže Lanišek 61.700 € 4. Daniel Tschofenig 48.150 € 5. Philipp Raimund 46.800 € 6. Ren Nikaido 41.300 € 7. Jan Hörl 37.675 € 8. Stefan Kraft 37.100 € 9. Stephan Embacher 36.450 € 10. Felix Hoffmann 34.100 €

Skakalke – skupni zaslužki sezone (top 10)

Mesto Tekmovalka Skupaj 1. Nozomi Marujama 33.100 € 2. Nika Prevc 23.800 € 3. Nika Vodan 16.750 € 4. Lisa Eder 16.650 € 5. Juki Ito 15.900 € 6. Anna Odine Strøm 15.600 € 7. Abigail Strate 14.350 € 8. Heidi Dyhre Traaserud 14.000 € 9. Eirin Maria Kvandal 12.400 € 10. Katharina Schmid 12.000 €

Moški – posamične tekme Skupni nagradni sklad: 102.250 €

Mesto Nagrada 1. 15.000 € 2. 11.500 € 3. 9.000 € 4. 7.500 € 5. 6.000 € 6. 5.800 € 7. 4.400 € 8. 4.000 € 9. 3.600 € 10. 3.200 € 11. 3.000 € 12. 2.800 € 13. 2.600 € 14. 2.400 € 15. 2.250 € ... ...

Ženske – posamične tekme (običajna in velika skakalnica) Skupni nagradni sklad: 35.200 €