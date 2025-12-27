Z nedeljskimi kvalifikacijami v Oberstdorfu se začenja 74. novoletna skakalna turneja, na kateri bo eden glavnih favoritov vodilni skakalec svetovnega pokala Domen Prevc. Do zdaj sta se prestižne skupne zmage veselila dva Slovenca Primož Peterka v sezoni 1996/97 in Peter Prevc v sezoni 2015/16. Lansko zimo se je z zmago Daniela Tschofeniga končalo desetletno čakanje Avstrijcev, medtem ko Nemci na skupno zmago na turneji čakajo že od leta 2002, ko je bil najboljši Sven Hannawald. Janne Ahonen s petimi skupnimi zmagami drži rekord, bi se mu pa lahko približal Japonec Rjoju Kobajaši, ki je pri treh in je ob Prevcu resen kandidatov za končno slavje. Pri treh je še en aktivni skakalec Kamil Stoch, za katerega bo to zadnja novoletna turneja, saj po sezoni končuje kariero.

Konec je čakanja, skakalci bodo v nedeljo začeli prvi vrhunec sezone, že 74. prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic. Ta se bo začela v Oberstdorfu, kjer bodo v nedeljo kvalifikacije, v ponedeljek ob 16.30 pa prva posamična tekma. Sledi dan premora in selitev v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo na zadnji dan leta kvalifikacije, na prvi dan leta 2025 pa ob 14. uri sledi druga tekma.

Po koncu nemškega dela se bo karavana preselila v Avstrijo, kjer se bo turneja s kvalifikacijami nadaljevala 3. januarja v Innsbrucku, kjer bo dan pozneje tekma. V ponedeljek, 5. januarja, sledi še začetek programa na zadnjem prizorišču, v Bischofshofnu, kjer bodo zlatega orla podelili 6. januarja.

Avstrijci lani prekinili dolg post Lanska novoletna turneja je bila povsem v znamenju Avstrijcev, ki so prekinili desetletni post. Daniel Tschofenig je le za 1,4 točke prehitel Jana Hörla in za štiri točke Krafta. Foto: Guliverimage

Na lanski turneji se je za prestižno nagrado in lovoriko odvil avstrijski troboj. Zmage se je veselil Daniel Tschofenig, ki je postal prvi Avstrijec po sezoni 2014/15 z zmago na novoletni turneji. A z rojaki je bil hudo bitko, Jan Hörl je na koncu po seštevku vseh štirih prizorišč za zmagovalcem zaostal zgolj 1,4 točke, tretji Stefan Kraft pa 4,1 točke.

Tschofenig je ob zmagi in zlatem orlu prejel še bogato denarno nagrado sto tisoč švicarskih frankov (malo manj kot 107 tisoč evrov).

Končni vrstni red 73. novoletne turneje (sezona 2024/25): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1194,4

2. Jan Hörl (Avt) 1193

3. Stefan Kraft (Avt) 1190,3

4. Johann Andre Forfang (Nor) 1154,2

5. Gregor Deschwanden (Švi) 1151,9

...

10. Anže Lanišek (Slo) 1099

Domen Prevc je eden glavnih kandidatov za skupno zmago. Foto: Reuters

Če se po jutru dan pozna ...

Avstrijci v skupnem seštevku svetovnega pokala pred letošnjim začetkom turneje niso najvišje, Kraft je sedmi, za njim pa so do desetega mesta Tschofenig, Hörl in Stephan Embacher. Kljub zgolj dvema avstrijskima zmagama v tej sezoni gre tudi pri severnih sosedih iskati kandidate za skupno zmago novoletne turneje.

A izjemen začetek sezone dela slovenskega tabora z Domnom Prevcem na čelu, pa tudi trenutno tretjim skakalcem zime Anžetom Laniškom, dviguje tudi apetite v ekipi Roberta Hrgote. Rumeni Prevc, ki je bil na zadnjih osmih tekmah vselej na stopničkah, nanizal je kar pet zmag, velja za enega glavnih favoritov za osvojitev turneje.

Peter Prevc je bil drugi in hkrati zadnji Slovenec, ki je ugnal vso konkurenco. Foto: Getty Images

Do zdaj je to uspelo le dvema Slovencema. Primožu Peterki v sezoni 1996/97 in Petru Prevcu v sezoni 2015/16.

Prevc, ki ima v svetovnem pokalu kar 199 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, ne skriva, da rumena majica prinaša breme in da se mora še kako truditi, da fokus ohranja na pomembnih stvareh. "Z zadnjimi tedni sem res lahko zelo zadovoljen, vse se je sestavilo v pravem trenutku. Morda komu deluje samoumevno, a ni tako. Vsak dan delam za to, vsak dan se trudim, da ostajam na tej ravni. Je pa z rumeno majico prišlo več obveznosti, tudi medijskih, ki lahko odnesejo osredotočenost, tako da je treba skrbeti, da ta ostane prava," razmišlja prvi skakalec zime.

Prvič to sezono v svetovnem pokalu Mogel Žak Mogel je dobil priložnost v slovenski peterici. Foto: Bor Slana/STA Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota bo lahko računal na peterico skakalcev. Ob Prevcu in Lanišku bodo turnejo začeli Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel, ki je zamenjal Lovra Kosa. Mogel bo tako prvič to sezono nastopil v svetovnem pokalu.

Kobajaši ve, kako je osvajati zlate orle

Rjoju Kobajaši je v Engelbergu končal zmagoviti niz Domna Prevca, Japonec ve, kako priti do prestižne lovorike. Osvojil jo je že trikrat. Foto: Guliverimage Ob Domnu visoko kotira drugouvrščeni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši, ki dobro ve, kako je postati zmagovalec turneje. To mu je uspelo že trikrat, zadnjič v sezoni 2023/24.

Japonci imajo še enega kandidata za visoka mesta, Ren Nikaido je peti skakalec zime.

Nemci čakajo že skoraj četrt stoletja

Upe na visoko uvrstitev imajo tudi Nemci, ki pa že skoraj četrt stoletja niso okusili slasti skupne zmage. Da bi našli zadnjega nemškega zmagovalca turneje, je treba čas zavrteti za več kot dve desetletji, ko je v sezoni 2001/02 slavil Sven Hannawald.

Zadnji nemški zmagovalec novoletne turneje je bil leta 2002 Sven Hannawald. Foto: Guliverimage

Če so Nemci lani na turnejo prišli z vodilnim skakalcem zime Piusom Paschkejem, veliko pa pričakovali tudi od Andreasa Wellingerja, so letos njihovi aduti drugje. Starejša garda je povsem izven forme, Wellinger in Karl Geiger sta se za nekaj časa celo umaknila iz svetovnega pokala in se po formo odpravila na treninge. Glavni nemški orožji gre tako iskati v Philippu Raimundu, ki je trenutno četrti skakalec zime, in šestemu Felixu Hoffmannu.

V zadnjem desetletju se je le dvakrat zgodilo, da je novoletno turnejo osvojil tekmovalec, ki je na prvo postajo prišel kot vodilni v svetovnem pokalu. To je uspelo Petru Prevcu (2016) in Kobajašiju (2019).

Ahonen s petimi zmagami drži rekord, Kobajaši lovi Weißfloga

Nekdanji finski šampion Janne Ahonen je rekorder po številu zmag na novoletni turneji, zmagal je petkrat, in sicer v sezonah 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06 in 2007/08. Janne Ahonen je pri rekordnih petih zmagah. Foto: Guliverimage

Na drugem mestu je s štirimi zmagami Nemec Jens Weißflog, po tri imajo Helmut Recknagel, Bjørn Wirkola (edini, ki je zmagal trikrat zapored), Kobajaši in Kamil Stoch. Za Poljaka bo to zadnja novoletna turneja, saj bo po olimpijski sezoni končal kariero.

Začetek v nedeljo

Skakalci bodo turnejo, na kateri je posebnost ta, da v prvi seriji tekme skačejo v parih na izločanje, v skupni seštevek pa šteje vseh osem skokov, tako da prostora za napake ni, začeli v nedeljo s kvalifikacijami v Oberstdorfu ob 16.30. Zmagovalec bo znan v torek, 6. januarja prihodnje leto, v Bischofshofnu.

74. novoletna turneja štirih skakalnic OBERSTDORF: Nedelja, 28. december

14.00 trening

16.30 kvalifikacije Ponedeljek, 29. december

15.00 poskusna serija

16.30 posamična tekma GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Sreda, 31. december

11.00 trening

16.00 kvalifikacije Četrtek, 1. januar

12.30 poskusna serija

14.00 posamična tekma INNSBRUCK: Sobota, 3. januar

11.45 trening

14.30 kvalifikacije Nedelja, 4. januar

12.00 poskusna serija

13.30 posamična tekma BISCHOFSHOFEN: Ponedeljek, 5. januar

16.30 kvalifikacije Torek, 6. januar

16.30 posamična tekma



Zmagovalci novoletne turneje v smučarskih skokih: 1953: Sepp Bradl (Avt)

1953/54: Olav Björnstad (Nor)

1954/55: Hemmo Silvenoinen (Fin)

1955/56: Nikolaj Kamenski (SZ)

1956/57: Pentti Uotinen (Fin)

1957/58: Helmut Recknagel (NDR)

1958/59: Helmut Recknagel (NDR)

1959/60: Max Bolkart (ZRN)

1960/61: Helmut Recknagel (NDR)

1961/62: Eino Kirjonen (Fin)

1962/63: Toralf Engan (Nor)

1963/64: Veikko Kankkonen (Fin)

1964/65: Torgeir Brandtzäg (Nor)

1965/66: Veikko Kankkonen (Fin)

1966/67: Björn Wirkola (Nor)

1967/68: Björn Wirkola (Nor)

1968/69: Björn Wirkola (Nor)

1969/70: Horst Queck (NDR)

1970/71: Jiri Raška (Češ)

1971/72: Ingolf Mork (Nor)

1972/73: Rainer Schmidt (NDR)

1973/74: Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75: Willi Pürstl (Avt)

1975/76: Jochen Danneberg (NDR)

1976/77: Jochen Danneberg (NDR)

1977/78: Kari Yliantilla (Fin)

1978/79: Pentti Kokkonen (Fin)

1979/80: Hubert Neuper (Avt)

1980/81: Hubert Neuper (Avt)

1981/82: Manfred Deckert (NDR)

1982/83: Matti Nykänen (Fin)

1983/84: Jens Weissflog (NDR)

1984/85: Jens Weissflog (NDR)

1985/86: Ernst Vettori (Avt)

1986/87: Ernst Vettori (Avt)

1987/88: Matti Nykänen (Fin)

1988/89: Risto Laakonen (Fin)

1989/90: Dieter Thoma (Nem)

1990/91: Jens Weissflog (Nem)

1991/92: Toni Nieminen (Fin)

1992/93: Andreas Goldberger (Avt)

1993/94: Espen Bredesen (Nor)

1994/95: Andreas Goldberger (Avt)

1995/96: Jens Weissflog (Nem)

1996/97: Primož Peterka (Slo)

1997/98: Kazuyoshi Funaki (Jap)

1998/99: Janne Ahonen (Fin)

1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

2000/01: Adam Malysz (Pol)

2001/02: Sven Hannawald (Nem)

2002/03: Janne Ahonen (Fin)

2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

2004/05: Janne Ahonen (Fin)

2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

2007/08: Janne Ahonen (Fin)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

2009/10: Andreas Kofler (Avt)

2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2012/13: Gregor Schlierzauer (Avt)

2013/14: Thomas Dithard (Avt)

2014/15: Stefan Kraft (Avt)

2015/16: Peter Prevc (Slo)

2016/17: Kamil Stoch (Pol)

2017/18: Kamil Stoch (Pol)

2018/19: Ryoyu Kobayashi (Jap)

2019/20: Dawid Kubacki (Pol)

2020/21: Kamil Stoch (Pol)

2021/22: Ryoyu Kobayashi (Jap)

2022/23: Halvor Egner Granerud (Nor)

2023/24: Ryoyu Kobayashi (Jap)

2024/25: Daniel Tschofenig (Avt) Vir: STA

