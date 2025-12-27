Iz ekipe Los Angeles Lakers so sporočili, da bo njihov branilec Austin Reaves, ki je odlično začel letošnjo sezono, zaradi poškodbe leve mečne mišice odsoten približno štiri tedne, nato pa bodo njegovo stanje ponovno ocenili. Reaves se je poškodoval na božični dan, v prvem polčasu poraza Lakersov proti Houston Rockets s 96:119. V petek je opravil magnetno resonanco, ki je pokazala nateg gastroknemiusne mišice druge stopnje.

Nateg gastroknemiusne mišice, ki ga običajno imenujemo nateg mečne mišice, nastane zaradi raztrganin vlaken glavne mečne mišice, poroča spletna stran ESPN. Do takšne poškodbe lahko pride pri različnih košarkarskih gibih, od teka in skokov do hitrih sprememb smeri na igrišču.

Austin Reaves je pred kratkim že izpustil tri tekme zaradi blažjega natega mečne mišice v levi nogi, a kot poroča ESPN, je šlo za drugačno poškodbo, kot jo je utrpel na božični dan. Sedemindvajsetletni košarkar se je na parket vrnil v torek in ob porazu proti Phoenix Suns s klopi v 22 minutah dosegel 17 točk.

Tekmo proti Houstonu je začel v prvi peterki, čeprav je glavni trener Lakersov JJ Redick dejal, da bo imel omejeno minutažo. V prvem polčasu proti Rockets je v 15 minutah dosegel 12 točk ob metu 5/8 iz igre, v tretji četrtini pa ga je v postavi zamenjal Marcus Smart.

Slab tajming - za Reavesa in za ekipo

Poškodba Reavesa, ki je tesen prijatelj Luke Dončića, prihaja ob nepravem času – tako zanj osebno kot za ekipo. V svoji peti sezoni lige NBA je namreč igral najboljšo košarko v karieri, saj je v povprečju dosegal osebne rekorde v točkah (26,6), asistencah (6,3) in skokih (5,2) na tekmo ter veljal za kandidata za svoj prvi nastop na tekmi All-Star.

Lakersi so medtem izgubili tri zaporedne tekme in šest od zadnjih desetih, zaradi česar je glavni trener JJ Redick javno kritiziral prizadevnost svoje ekipe.

Lakersi so trenutno četrti v Zahodni konferenci, do 26. januarja – obdobja, v katerem bi Reaves lahko manjkal – pa jih po poročanju ESPN čaka še 15 tekem, med drugim proti nekaterim najboljšim ekipam lige NBA, kot so Detroit Pistons, San Antonio Spurs in Denver Nuggets.

