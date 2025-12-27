V živo: odlična Novozelandka ogroža tudi Mikaelo Shiffrin, na štartu dve Slovenki

V Semmeringu v Avstriji se bodo alpske smučarke danes pomerile na petem veleslalomu sezone svetovnega pokala. Na prvih štirih veleslalomih sta po dve zmagi dosegli Avstrijka Julia Scheib in Novozelandka Alice Robinson. Slovenske barve zastopata Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič, tekma pa se bo začela ob 10. uri.

Semmering, veleslalom, prva vožnja, v živo: 1. Julija Scheib (Avt)

2. Thea Louise Stjernesund (Nor)

3. Lara Colturi (Alb)

4. Sara Hector (Šve)

5. Paula Moltzan (ZDA)

6. Alice Robinson (NZl)

7. Zrinka Ljutić (Hrv)

8. Lena Dürr (Nem)

9. Mikaela Shiffrin (ZDA)

10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)

11. Nona O'Brien (ZDA)

12. Nina Fürt Holtmann (Nor)

13. Valerie Grenier (Kan)

14. Camille Rast (Švi)

15. Britt Richardson (Kan)

…

27. Ana Bucik Jogan (Slo)

64. Nika Tomšič (Slo)

Peti ženski veleslalom sezone nam lahko da še tretjo zmagovalko, saj sta na prvih štirih preizkušnjah zmagovali le Avstrijka Julia Scheib in Novozelandka Alice Robinson, ki tudi vodi v seštevku discipline. V skupnem seštevku vodi Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa ima le 74 točk prednosti pred Robinson, kar pomeni, da bo danes tekma zanimiva tudi zaradi razmerij na lestvici.

Slovenske barve bosta branili Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič. Prva ima štartno številko 27, njena najboljša veleslalomska uvrstitev v sezoni pa je 24. mesto iz Copper Mountaina. Za 25-letno Mariborčanko Tomšič bo danes šele druga tekma svetovnega pokala v tej sezoni, med elito je nastopila le na slalomu v Gurglu konec novembra in odstopila. Odtlej je nastopala pretežno v evropskem pokalu.

Tekma se bo s prvo vožnjo začela ob 10. uri, finale z najboljšo trideseterico bo ob 13. uri.

Smučarke se bodo v Semmeringu v nedeljo pomerile še za slalomske točke, nato jih že 3. in 4. januarja prihodnje leto čakata veleslalom in slalom v Kranjski Gori.

