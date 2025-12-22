Breme padlo na Ano Bucik Jogan, v Kranjski Gori trenira tudi najboljša slalomistka lanske zime

Članice slovenske reprezentance za tehnični disciplini alpskega smučanja so odlične pogoje izkoristile za trening na domači strmini poligona Podkoren v Kranjski Gori. Ani Bucik Jogan, Niki Tomšič, Anji Oplotnik in Caterini Sinigoi so se pridružile tudi članice hrvaške ekipe z Leono Popović in najboljšo slalomistko minule zime Zrinko Ljutić.

Pogoji so bili odlični in že skoraj podobni tistim, ki bodo na tekmah za svetovni pokal 3. in 4. januarja v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori. Odgovorni trener ženske ekipe za svetovni pokal za tehnični disciplini Aleš Valenti je bil po današnjem treningu zadovoljen.

"Na treningu je vedno dobro imeti priložnost za primerjavo, kajti le tako lahko delamo vzporednice in dobimo tudi vpogled v to, kako delajo v drugih ekipah. Ker smo merili čase, je tudi to pomembno, saj je na tekmah čas tisti, ki pomeni največ. Vtisi so zelo pozitivni, čeprav mislim, da Zrinka ni pokazala čisto vsega, kar zmore," je sodelovanje s hrvaško ekipo opisal trener.

Kljub pomanjkanju naravnega snega v Zgornjesavski dolini so se ekipe organizatorjev prvega tekmovanja za svetovni pokal v koledarskem letu 2026 pod vodstvom nekdanjega vrhunskega smukača Andreja Šporna zelo izkazale. Na celotni strmini je dovolj debela podlaga utrjenega snega, smučarke so tako lahko že preizkušale zavoje, ki bodo tudi na tekmi.

"Lahko smo zadovoljni s pogoji, ki so nam jih pripravili kranjskogorski žičničarji. Tukaj bi se kar takoj zahvalil za podporo, ki smo jo dobili s strani žičničarjev in Šporna za res super pripravljeno podlago za super treninge," je dejal Valenti.

Tudi mlajše in manj izkušene tekmovalke so se lahko preizkusile na tekmovalni strmini in dobile pomembne občutke pred prihajajočimi tekmami. "Opravili smo dva dni treninga veleslaloma, zdaj še dva dni slaloma. Mislim, da so punce naredile korak naprej. Ker smo presmučali domač teren, verjamem, da bomo to lahko izkoristili kot prednost poznavanja domačega terena na tekmah v Kranjski Gori," je prepričan.

Breme po poškodbah padlo na Bucik Jogan

Zaradi poškodb sta sezono končali, še preden sta jo dobro začeli, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Breme tudi olimpijskih pričakovanj je v celoti padlo na ramena edine nepoškodovane članice ženske tehnične A-ekipe Bucik Jogan. Ob odsotnosti Dvornik in Slokar je zazevala velika vrzel, se je pa tudi pojavila priložnost za članice ekipe za evropski pokal.

Prva priložnost bo že konec tedna, ko bo Semmering v Avstriji znova gostil svetovni pokal. Na sobotnem veleslalomu se bo Bucik Jogan pridružila Nika Tomšič, na nedeljskem slalomu bo na startu slovenska četverica, ob Bucik Jogan in Tomšič še Anja Oplotnik in Caterina Sinigoi.

Caterina Sinigoi Foto: Aleš Fevžer

Bucik Jogan ima tako v slalomu kot v veleslalomu startno številko med najboljšo trideseterico, decembra si je z zmagama na tekmah nižje ravni Fis na Kitajskem svoje izhodišče nekoliko izboljšala Tomšič in bo slalom začela s startno številko med 35 in 37.

Bucik Jogan bo glavno slovensko orožje na domačih tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori. Tomšič bo pred domačimi navijači nastopila tako na veleslalomu kot slalomu. Za slalomsko tekmo je ob Sinigoi in Oplotnik kandidatka še Lila Lapanja, ki pa je na treningu pred evropskim pokalom v Ahrntalu (Valle Aurina) začutila bolečino v predelu hrbta. Lapanja trenutno skuša nelagodje odpraviti s fizioterapijo.

"Tu se vedno dobro počutim, Kranjska Gora je eno izmed mojih ljubših prizorišč. Vesela sem, da smo lahko tu trenirali pred naslednjimi tekmami. Podlaga je dobro pripravljena, zato lahko rečem, da sem opravila dober trening za Semmering, kar je v tem trenutku izjemno pomembno. Ker so bile zraven tudi Hrvatice, smo imele tudi dobro primerjavo, tako da sem zadovoljna. Mislim, da sem dobro smučala in definitivno bo zdaj cilj te vožnje prenesti na samo tekmo," je dejala najizkušenejša slovenska smučarka Bucik Jogan.

