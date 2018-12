[video: 61371 / ]

Leta 1985 je več tisoč gledalcev na Pokalu Vitranc razveselil pokojni slovenski smučar Rok Petrovič. Na slalomski tekmi je ugnal vso konkurenco in se na vrh zmagovalnega odra zavihtel z 80 stotinkami prednosti pred drugim Švedom Jonasom Nillsonom, tretji je bil Avstrijec Thomas Stangassinger.

To je bila za Petroviča druga od petih zmag v svetovnem pokalu, prav vse je dosegel v izjemni sezoni 1985/86, ko je osvojil tudi mali kristalni globus.

Leta 1989 se je poslovil od belega cirkusa in se posvetil študiju. Jeseni leta 1993 je oddal magisterij, a zagovora ni dočakal. Septembra tega leta je namreč umrl med potapljanjem v enem od korčulskih zalivov.

Zgodilo se je še ...

Leta 1965 je bil ustanovljen nemški nogometni klub Magdeburg, ki je osvojil kar nekaj lovorik, najbolj prestižna pa je tista iz leta 1974, ko je zmagal v evropskem pokalu pokalnih zmagovalcev. Trenutno je daleč od stare slave in igra v tretji kakovostni nemški ligi.

Leta 1975 so v finalu 64. izvedbe Davisovega pokala švedski teniški igralci v Stockholmu s 3:2 premagali čehoslovaško izbrano vrsto in prvič postali zmagovalci tega tekmovanja. Zmago jim je prinesel 19-letni Björn Borg, ki je ugnal Jana Kodeša.

Leta 1983 je nogometna reprezentanca Španije v svoji zadnji kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo v Franciji z 12:1 premagala Malto in z visoko zmago dosegla želeni cilj. Gre za eno najpomembnejših tekem španskih nogometašev. Da bi se iz svoje skupine uvrstili na zaključni turnir, so namreč potrebovali zmago z razliko vsaj 11 golov, saj je drugouvrščena Nizozemska na koncu zbrala enako število točk in imela celo enako razliko v zadetkih, a je dosegla dva zadetka manj.

Leta 1996 so nogometaši Savdske Arabije v finalu azijskega pokala v Abu Dhabi po streljanju enajstmetrovk (po rednem delu igre in podaljšku je bil izid 0:0) s 4:2 premagali nasprotnike iz Združenih arabskih emiratov.

Leta 2003 so rokometaši RK Celje Pivovarna Laško na superspektaklu novo dvorano Zlatorog krstili z izjemno zmago, ki jih je popeljala v četrtfinale lige prvakov. Na povratni tekmi osmine finala so nadoknadili 13 zadetkov težak poraz iz Španije in rokometaše Ademarja iz Leona premagali s 34:21 (17:7). S tem so zagotovili napredovanje v četrtfinale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v katerem so tisto sezono postali prvaki.

Leta 2012 je vodstvo lige NHL še podaljšalo stavko in odpovedalo vse tekme do vključno 14. januarja prihodnje leto, kar je pomenilo, da bo odpadlo vsaj 625 obračunov.

Leta 2016 je na peti tekmi sezone v Innichenu najboljši slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar slavil zmago v krosu za svetovni pokal.

Leta 2017 je slovenski paraplavalec Darko Đurić na odprtem prvenstvu Nizozemske v 25-metrskih bazenih danes dvakrat dosegel nov svetovni rekord na 50 metrov delfin. Razdaljo je v kvalifikacijah premagal v času 44,37 sekunde, v finalu pa je izid popravil na 43,13.

Rodili so se …

Leta 1935 – pokojni italijanski voznik formule 1 Lorenzo Baldini

Leta 1951 – nekdanji angleški nogometaš Steve Perryman

Leta 1954 – nekdanja ameriška teniška igralka Chris Evert

Leta 1959 – pokojna ameriški atletinja Florence Griffith Joyner

Leta 1967 – nekdanji ameriški košarkar Ervin Johnson

Leta 1967 – nekdanji ameriški košarkar Terry Mills

Leta 1969 – nekdanji latvijski nogometaš Mihails Zemlinskis

Leta 1970 – nekdanji švedski rokometaš Stefan Lövgren

Leta 1973 – nekdanji argentinski nogometaš Matias Almeyda

Leta 1978 – nekdanji italijanski plavalec Emiliano Brembilla

Leta 1979 – pokojni kanadski hokejist Steve Montador

Leta 1981 – italijanski nogometaš Cristian Zaccardo

Leta 1988 – britanska atletinja Perri Shakes-Drayton