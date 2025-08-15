Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
15. 8. 2025,
11.00

4 ure, 3 minute

Jonas Valančiunas Litva Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca evropsko prvenstvo EuroBasket 2025

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025

Slovenci pred novo visoko oviro

Š. L.

slovenska košarkarska reprezentanca | Slovenci se bodo danes pomerili z Litvo.

Slovenci se bodo danes pomerili z Litvo.

Foto: Jure Makovec/STA

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v Šiauliju odigrala tretjo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo. Danes se bo četa Aleksandra Sekulića ob 18.30 merila z Litvo.

Pripravljalna tekma na EuroBasket

Petek, 15. avgust, Šiauliu:
18.30 Litva – Slovenija

 V soboto ob 17. uri jo čaka še obračun v Rigi z Latvijo. V četrtek sta se v Rigi pomerili reprezentanci Latvije in Litve, zmage s 109:105 pa so se po podaljšku veselili Litovci, ki so v pripravljalnem obdobju še brez poraza, dobili so vse štiri obračune.

"Pri takih ekipah je najlažje gradnjo igre začeti v obrambi in to tudi počnemo. Igrati moramo hitro, od tu pa graditi napad. Pod obročema želim, da obdržimo raven skoka, kot smo ga imeli na drugi tekmi z Nemčijo, ko smo bili v tej prvini v določenih delih tekme tudi boljši od svetovnih prvakov," je o pričakovanjih pred tekmama z Latvijo in Litvo dejal Sekulič.

Po informacijah iz slovenskega tabora bo prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić v Latviji eno tekmo odigral, eno pa izpustil. Sicer pa se bo skupaj s soigralci kmalu spet predstavil slovenskim navijačem. Na parketu dvorane Stožice bodo Slovenci v torek, 19. avgusta, ob 20. uri igrali z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

