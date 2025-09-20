Prekrasna novica za Man Utd, Benjamin Šeško končno dočakal svoje!

Peti krog angleškega prvenstva se bo začel s prestižnim mestnim derbijem med vodilnim Liverpoolom in Evertonom, ki je na visokem šestem mestu. Jaka Bijol (Leeds United) bo kandidiral za prvi nastop v premier league na gostovanju v Wolverhamptonu, Benjamin Šeško (Manchester United) pa bo iskal pot do strelskega prvenca na Otoku proti močnemu Chelseaju na srečanju, kjer bo prvič v tej sezoni od prve minute združil moči tako s povratnikom Matheusom Cunho kot tudi Bryanom Mbeumom. Nedelja prinaša derbi kroga na Emiratesu, kjer bo pri Arsenalu gostoval Manchester City, pri katerem v zadnjem obdobju gosti Erling Haaland.

Liverpool je med tednom premagal Atletico s 3:2, Mohamed Salah pa je prispeval zadetek in podajo. Foto: Reuters Danes bo na Otoku pestro. Začelo se bo na Anfieldu, kjer je Jan Oblak v sredo v ligi prvakov z Atleticom nesrečno ostal brez točke v sodnikovem podaljšku (2:3). Liverpool, branilec naslova v Angliji in edini klub, ki ima v tej sezoni še vedno stoodstotni izkupiček, bo gostil mestnega tekmeca Everton. Ta je zbral na štirih tekmah sedem točk, tako da zaseda solidno šesto mesto, zdaj pa bo skušal prekrižati načrte še največjemu rivalu.

To bo že 247. derbi Merseyside, Liverpool pa je na zadnjih 28 domačih mestnih derbijih izgubil le enkrat. Danes bi lahko na angleškem prvenstvu v rdečem dresu debitiral Alexander Isak. Šved je med tednom nastopil od prve minute proti Atleticu, tokrat pa bo najverjetneje vstopil v igro s klopi.

Bijol znova na klopi?

Jaka Bijol še čaka na krstni nastop v angleškem prvenstvu. Foto: Guliverimage Steber obrambne vrste slovenske reprezentance Jaka Bijol se je poleti za skoraj 20 milijonov evrov iz Vidma preselil v Leeds. Čeprav je bil napovedan kot pomembna okrepitev, za zdaj na angleškem prvenstvu še ni dočakal priložnosti za nastop.

V uvodnem krogu je moral počivati zaradi kazni, saj je na zadnji tekmi za Udinese prejel rdeči karton, nato pa ga trener Daniel Farke z izjemo ligaškega pokala še ni poslal na zelenico. Za zdaj dobiva prednost pred Korošcem Pascal Struijk, sodeč po zadnjih napovedih iz Anglije pa bo Bijol sedel na klopi tudi danes.

Cunha in Mount nared za nastop

Matheus Cunha se vrača v udarno enajsterico Manchester Uniteda. Foto: Reuters Portugalski trener Ruben Amorim, ki se mu zaradi skromnih rezultatov že nekaj časa trese stolček, je deležen hudega pritiska. Če do konca meseca rdečih vragov ne bo popeljal v zmagoviti niz, bi lahko kaj kmalu izgubil službo na Old Traffordu.

Danes bo za razliko od prejšnje tekme, ko je doživel boleč poraz na Etihadu (0:3), računal na vse najboljše napadalce. Brazilec Matheus Cunha naj bi bil po poročanju otoških medijev nared za nastop, kar je izvrstna novica, saj je na petih srečanjih proti Chelseaju – takrat je nosil še dres Wolverhamptona – prispeval štiri zadetke in podajo.

Trije najdražji poletni novinci Uniteda bodo danes prvič v tej sezoni združili moči od prve minute. Foto: Guliverimage

Za dodaten dvig optimizma v vrstah rdečih vragov pa je poskrbela tudi novica, da je zdravstvene težave odpravil Mason Mount. Tako bi lahko nastopil v zvezni vrsti, ki je na začetku sezone deležna ostrih kritik, saj pušča na cedilu Benjamina Šeška. Ne zagotavlja mu dovolj uporabnih in kakovostnih podaj, ki bi 22-letnemu Slovencu pomagale, da bi z znanjem in močjo, ki ju poseduje, dosegal zadetke za United. Šeško bo danes v šestem nastopu, če prištejemo še neposrečeno gostovanje v ligaškem pokalu pri četrtoligašu Grimsby Town, lovil prvi zadetek, odkar se je iz Leipziga preselil v Manchester.

Prvič v tej sezoni bodo tako od prve minute skupaj nastopili najdražji poletni novinci United. To so Šeško, Cunha in Kamerunec Bryan Mbeumo. Posavec se ne bo prvič v karieri pomeril z modrimi iz Londona. Pred leti se je z njimi pomeril v ligi prvakov, ko je nosil še dres avstrijskega Red Bull Salzburga.

Erling Haaland v zadnjem obdobju zadeva kot za stavo. Foto: Reuters

V nedeljo se bosta v sklepnem dejanju 5. kroga na Emiratesu spopadla Arsenal in Manchester City. Obeta se spektakel, obe ekipi sta v dobri formi, samozavest pa sta okrepili še z uvodnima zmagama v ligi prvakov. Pri gostih je v izjemni strelski formi Erling Haaland, ki blesti tako v klubskem kot tudi reprezentančnem dresu.

