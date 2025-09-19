Vroče v Manchestru, Šeškov trener bi lahko ostal brez službe

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je v vse večjih škripcih. Čeprav so rdeči vragi v poletnem prestopnem roku pripeljali tri drage okrepitve, med njimi še kako izstopa Benjamin Šeško, je United nadaljeval z neprepričljivimi predstavami in skromnimi rezultati. Navijači trpijo, podobno velja za 22-letnega slovenskega napadalca, ki pogreša podjetnejše sodelovanje s soigralci in več uporabnih podaj. Portugalec za zdaj še uživa podporo vodstva, a je potrpljenja vedno manj. Če se ne bo izkazal do konca meseca, bo moral zapustiti vroči stolček.

Manchester United spada med največje in najbolj priljubljene nogometne klube na svetu, a že dolgo ne spada v angleški vrh. Odkar ga vodi Portugalec Ruben Amorim, je rdeče vrage doletela še nova kruta realnost, saj sploh ne nastopajo v Evropi. Ko je Amorim v svoji domovini vodil Sporting, je dosegal silne uspehe in navduševal z igralnim slogom nogometa. Ko pa ga je skušal prekopirati na Old Traffordu, se je rezultatska krivulja obrnila strmo navzdol.

Nizal je tako skromne rezultate, da je na 31 tekmah v angleškem prvenstvu osvojil zgolj 31 točk. Če bi upoštevali lestvico 17 klubov, ki so igrali v Premier League tako v prejšnji sezoni kot tudi nastopajo v aktualni (2025/26), bi United po številu osvojenih točk v obdobju, odkar ga vodi Amorim, zasedal sramotno zadnje mesto.

Šeško se je zasmilil Shearerju in Linekerju

Benjamin Šeško je na zadnji tekmi z Unitedom doživel najhujši poraz, odkar nastopa na Otoku. City je bil boljši s 3 : 0. Foto: Guliverimage K boljšim rezultatom – navijače je v dodatno slabo voljo spravil še šokanten izpad v ligaškem pokalu proti četrtoligašu Grimbsy Townu – ni pomagal niti prihod treh dragih poletnih okrepitev. Brazilec Matheus Cunha se je nedavno poškodoval, tako da nekaj časa sploh ne bo mogel pomagati soigralcem, to velja tudi za sobotni obračun s Chelseajem, Kamerunec Bryan Mbeumo pa se ni najbolje ujel s Slovencem Benjaminom Šeškom. Nekdanji napadalec Leipziga še čaka na svoj prvi zadetek na Otoku. Pogreša marsikaj, za začetek več uporabnih podaj soigralcev. V konici napada je odrezan od igre.

Za zdaj je bolj ali manj nemočen in ne more pokazati tistega, kar ga je krasilo v Leipzigu ali pa v dresu slovenske izbrane vrste. V tem pogledu se je zasmilil tudi legendarnima angleškima napadalcema, danes pa strokovnima komentatorjema Alanu Shearerju in Garyju Linekerju, ki sta se o tem pogovarjala v nogometnem podkastu The Rest Is Football (Preostalo je nogomet).

Amorim ima še zadnjo priložnost

Sir Jim Ratcliffe je eden najbogatejših Angležev in velik ljubitelj športa. Foto: Reuters Trener Amorim je tako deležen hudega pritiska. O tem se je v četrtek v trenažnem središču Carrington pogovarjal tudi s solastnikom Uniteda. Sir Jim Ratcliffe, otoški milijarder, je s helikopterjem obiskal tabor rdečih vragov in si vzel čas tudi za pogovor na štiri oči s Portugalcem. Slednjega sicer obožuje. Tudi spomladi, ko United pod njegovim vodstvom ni dosegal želenih rezultatov, je dajal vedeti, kako še naprej zaupa delu 40-letnega Portugalca.

Ker pa je v novi sezoni vzel vrag šalo, vodstvo Uniteda pa zanima, zakaj se niso izboljšali rezultati tudi po prihodu dragih okrepitev, na Otoku poročajo o tem, da bi bili lahko Amorimu že šteti dnevi. Pred njim je še zadnja priložnost, da si z zmagovitim nizom podaljša zaupanje. United bo pred oktobrskim reprezentančnim premorom odigral še tri tekme. V soboto bo gostil Chelsea, aktualnega svetovnega prvaka, ki v prvenstvu ne pozna poraza, nato pa se bo pomeril še z dvema tekmecema (Brentford in Sunderland), na katerih bo vsaj na papirju deležen statusa favorita.

Kdo bi lahko nasledil Portugalca?

Gareth Southgate je lani popeljal Anglijo do drugega mesta na Euru 2024, nato pa zapustil selektorski položaj. Foto: Guliverimage Če bo Amorimu spodletelo in bodo rezultati Uniteda trpeli tudi v tem obdobju, bo v naslednjem reprezentančnem premoru ostal brez službe. Na Old Traffordu naj bi že pogledovali v smeri, kdo bi bil lahko primeren kandidat za njegovega naslednika. Prevladuje ideja, da bi bil to nekdo, ki ima že izkušnje z otoškim klubskim nogometom. Med največjimi kandidati so tako po mnenju Daily Mirrorja nekdanji angleški selektor Gareth Southgate, zdajšnji selektor ZDA Mauricio Pochettino ali pa uspešni trenerji "manjših" premierligaških klubov, kot so Španec Andoni Iraola (Bournemouth), Portugalec Marco Silva (Fulham) in Nemec Oliver Glasner (Crystal Palace).

Zgolj 14. mesto, ki ga zaseda United po štirih krogih, tako ne zadovoljuje apetitov vodstva kluba. Ne zadovoljuje tudi navijačev, vse večjega pritiska pa je deležen tudi Benjamin Šeško. Od te sezone, v kateri po dolgem času sploh ne nastopa v ligi prvakov, pričakuje ogromno, za zdaj pa se srečuje zgolj z razočaranji. Novo priložnost, da bi dočakal tisto, po čemer je hrepenel, ko je podpisal dolgoročno pogodbo z Unitedom, to pa so zadetki in uspešne predstave rdečih vragov, bo iskal v soboto proti neugodnemu Chelseaju.

Benjamin Šeško bo prvi zadetek na Otoku lovil v soboto proti Chelseaju. Začel naj bi od prve minute. Foto: Guliverimage

Ker je Cunha še poškodovan, na seznamu poškodovanih pa so tudi Mason Mount, Diogo Dalot in Lisandro Martinez, bi lahko trener Amorim, ki ostaja zvest svoji taktični postavitvi 3-4-2-1, poslal od prve minute v ogenj enajsterico Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Mbeumo, Fernandes; Šeško. Tako bi ognjeni krst v angleškem prventvu dočakal belgijski vratar Senne Lammens.