Nova tekma, novo razočaranje. Manchester Unitedu ni pod taktirko Rubena Amorima do boljših predstav pomagal niti reprezentančni premor. Rdeči vragi so v mestnem derbiju na Etihadu doživeli boleč poraz proti Cityju (0:3), Benjamin Šeško, eden izmed številnih dragih poletnih nakupov Uniteda, pa se je znova vklopil v sivino moštva. Pogrešal je več uporabnih podaj soigralcev, nekdanja zvezdnika Uniteda Peter Schmeichel in Owen Hargreaves pa se sprašujeta, ali je bil nakup 22-letnega Slovenca, ki na Old Traffordu za zdaj podoživlja nemoč in usodo sovrstnika Rasmusa Hojlunda, sploh potreben.

Posavec je v nedeljo prvič v karieri začel dvoboj Premier league od prve minute. Foto: Reuters Mestni derbi na Etihadu, ki je pripadel Cityju (3:0), je razkril številne slabosti v moštvu Uniteda. Benjamin Šeško, eden najdražjih poletnih nakupov na Otoku, je znova pogrešal večje število uporabnih podaj. Vnovič je bil odrezan v napadu, tako da je izostala priložnost, da bi v obdobju silnega pritiska, s katerim se že dalj časa spopada bogati angleški klub, dosegel tako želen prvi zadetek.

Mladi Slovenec je prvič začel dvoboj angleškega prvenstva od prve minute, a utrpel najvišji poraz, odkar je na Otoku. Na zelenici se je izkazal dvakratni strelec Erling Haaland, dokazani stroj za zadetke pri Cityju. Da so ostali rdeči vragi tudi brez častnega zadetka, je najbolj zaslužen novopečeni prvi vratar Cityja Gianluigi Donnarumma. Kapetana italijanske reprezentance je po srečanju v nebo povzdignil Haaland, izpostavil pa zlasti njegovo obrambo iz 61. minute, ko je mojstrsko ustavil izjemen volej Bryana Mbeuma.

Italijan je na začetku srečanja, igrali so se šele tri minute, ubranil tudi edini strel Šeška na tekmi. Uspešen je bil tudi 30 minut pozneje, ko se je Posavec znašel sam pred njim, a ga nato nastreljal v telo. Takrat pa morebiti zadetek ne bi veljal, saj je najdražji slovenski nogometaš pred tem igral z roko.

Šeško podoživlja nemoč Hojlunda

V dvoboju z branilcem Cityja Joškom Gvardiolom. Foto: Guliverimage Na drugi strani se je Belgijec Jeremy Doku poigraval z obrambo in soigralcem podelil dve asistenci, navijači Uniteda pa so lahko le sanjarili o tem, kako nevarnejši bi lahko bil za vrata tekmeca Šeško, če bi imel v ekipi tako razigranega soigralca, ki bi ga znal večkrat zaposliti z uporabnimi podajami.

Šeško, za katerega je Manchester United poleti odštel Leipzigu ogromno denarja, je tako znova končal srečanje brez zadetka. Na Old Traffordu vse bolj podoživlja nemoč, ki jo je v konici napada ob skromnih predstavah in rezultatih Uniteda čutil njegov predhodnik Rasmus Hojlund. Rdeči vragi so tudi za Danca odšteli celo bogastvo, a se nikoli ni razvil v serijskega strelca, ki bi lahko zadovoljil visoka pričakovanja. Podobno kot Šeško je tudi on pogrešal več pomoči soigralcev.

Schmeichel: Nimam nič osebnega proti Šešku, a ...

O tem in še marsičem drugem sta kritično spregovorila nekdanja asa Manchester Uniteda. Legendarni Peter Schmeichel tako obtožuje United, da je po nepotrebnem zapravil veliko denarja za nakup mladega Slovenca.

Peter Schmeichel je branil za Manchester United med letoma 1991 in 1999. Z rdečimi vragi je bil petkrat angleški prvak, trikrat je osvojil pokal FA, enkrat ligaški pokal, štirikrat angleški superpokal (FA Charity Shield), osvojil pa je tudi ligo prvakov in evropski superpokal. Za Dansko, s katero je postal leta 1992 evropski prvak, je zbral kar 129 nastopov, bogato reprezentančno kariero pa je sklenil 26. aprila 2001 v Köbenhavnu na prijateljski tekmi prav s Slovenijo (3:0). Foto: Guliverimage

Nekdanji izjemen vratar, ki je z rdečimi vragi osvajal številne lovorike, med njimi je osvojil tudi ligo prvakov po nepozabnem preobratu leta 1999 v Barceloni proti Bayernu (2:1), je mnenja, da bi United potreboval drugačne okrepitve. Z nakupom Brazilca Matheusa Cunhe in Kamerunca Bryana Mbeuma, ki sta se že dokazala v Angliji, je zadovoljen, saj bi lahko United po njegovem mnenju na njiju gradil prihodnost.

Ruben Amorim je na mestnem derbiju zamenjal Benjamina Šeška po 80 minutah. Foto: Reuters Prepričan je tudi, da bi moral Manchester United denar, ki ga je vložil v nakup Slovenca, porabiti za druge namene. Po njegovih besedah bi ga moral investirati v nakup novega vratarja in pa osrednjega zveznega igralca. United je sicer zadnji dan prestopnega roka pripeljal 23-letnega belgijskega vratarja Senneja Lammensa, ki pa še nima izkušenj s premier league, v nedeljo pa ni branil na Etihadu. Na vratih je stal Turek Altay Bayindir, Schmeichel pa meni, da bi moral United poseči po katerem izmed vratarjev, ki premorejo več izkušenj.

"United v prejšnji sezoni ni dosegal veliko zadetkov. Zato je kupil igralce, ki bi jih lahko dajali. Pri tem pa je nepotrebno porabil denar za Šeška. Proti njemu nimam nič osebnega, a United (ob Cunhi in Mbeumu, op. p.) ni potreboval še tretjega napadalca. Potreboval je osrednjega zveznega igralca, ki bi nadzoroval ta del igrišča, potreboval pa bi tudi vratarja,'' je 61-letni Danec v pogovoru za Premier League Productions podal kritiko vodstvo Uniteda.

Ne razume, zakaj je Šeško zamenjal Hojlunda

''Nič nimam osebnega proti Šešku, le ne razumem nakupov. Rasmus Hojlund je pri Unitedu trpel. Igra ekipe ga je dušila. Ni imel prave pomoči,'' je kot Danec še toliko bolj zavzeto spremljal dogajanje na Old Traffordu, ko je bil v konici napada njegov rojak.

Rasmus Hojlund je za krstni zadetek v dresu Napolija potreboval le 14 minut. Foto: Reuters

Da Rasmus Hojlund v sebi še vedno premore vrhunski strelski nagon, je po selitvi iz Manchestra dokazal že na prvi tekmi. Na krstnem nastopu za Napoli je v dresu italijanskega prvaka za prvi zadetek potreboval le 14 minut. To mu je uspelo v Firencah, pred tem pa je prejel uporabno podajo, kakršnih pri Unitedu ni imel veliko na voljo.

"Pri Unitedu imate mladega fanta, ki je pridobil vse te izkušnje. Ki je prestal vse kritike. Navijači ga obožujejo, saj je po naravi borec. Rad ima Manchester United. Ne razumem, zakaj je prišlo do te menjave," mu ni jasno, zakaj je United poslal Hojlunda v Neapelj, sam pa za več kot 80 milijonov evrov sklenil dogovor s Šeškom, ki je na Old Traffordu za zdaj deležen podobne nemoči. Veliko kritik leti zlasti na račun trenerja Rubena Amorima, ki se mu resno trese stolček, saj so rezultati Uniteda svetlobna leta oddaljena od nekdanjih uspešnih časov, ko so rdeči vragi blesteli pod vodstvom Alexa Fergusona.

Hargreaves: Premladi, da bi se sami spopadali s pritiskom

Owen Hargreaves je barve Uniteda branil med letoma 2007 in 2011, z rdečimi vragi pa osvojil tudi ligo prvakov. Foto: Guliverimage V tistem obdobju je barve Uniteda branil tudi zvezni igralec Owen Hargreaves (rdeči vrag je bil med letoma 2007 in 2011), ki tudi ni skoparil s kritikami na račun poletnega kadrovanja rdečih vragov.

"V klubu imaš Hojlunda, za katerega sem prepričan, da bo postal resnično dober napadalec, a je bil pri Unitedu izpostavljen prevelikemu pritisku. To smo videli tudi pri Marcosu Rashfordu (zdaj Barcelona) in Anthonyju Martialu (zdaj Monterrey). Bila sta premlada, da bi se lahko s takšnim pritiskom spopadala sama," je po poročanju Metra dal vedeti, da omenjeni napadalci niso imeli zadostne podpore in pomoči zvezne vrste.

"Potem imaš tu še izkušnjo Hojlunda, ki je moral s težkim srcem oditi na izposojo, potem pa se je klub odločil, da bo namesto njega kupil in pripeljal napadalca njegovih let, Šeška," je omenil še slovenskega napadalca, ki je podobno kot Hojlund star komaj 22 let. "Zakaj ni United v prestopnem roku ob Cunhi in Mbeumu, ki sta že dokazana igralca v premier league, pripeljal še napadalca, ki je že vajen tega okolja? Denimo Ollieja Watkinsa (napadalec Aston Ville, op. p.) ali nekoga podobnega? Enako je tudi z vratarjem," je tudi danes 44-letni Hargreaves pogrešal drugačne poletne nakupe Uniteda.

Napadalec Cityja Erling Haaland, s katerim so radi pred leti v Angliji primerjali tri leta mlajšega Benjamina Šeška, je v nedeljo zatresel mrežo Uniteda dvakrat. Foto: Reuters

Iz tekme v tekmo je torej vse več tistih, ki menijo, da je Šeško s tem, ko je za novega delodajalca izbral ambicioznega, a povsem neuigranega Uniteda, storil napako. In da Manchester United kljub svoji veličini s tem, kar ponuja zdaj, zlasti pa zvezno vrsto, ki ni zmožna napadalcem pripraviti večjega števila priložnosti, ni primerno okolje zanj, še manj pa za njegov razvoj in napredek. Šeško tako vse bolj podoživlja usodo predhodnika Hojlunda.

Nova priložnost za prvi zadetek ga čaka konec prihodnjega tedna, ko čaka United nov zahteven izziv. Na Old Trafford prihaja svetovni prvak Chelsea.