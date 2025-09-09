Zgodovinska nemoč Slovenije, to se ji je zgodilo prvič #video

Slovenski ljubitelji nogometa niso vajeni takšnih prizorov. Odkar Slovenija nastopa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ni še nikoli izgubila prvega polčasa s tremi zadetki razlike. Tako je bilo vse do 8. septembra 2025, ko so varovanci Matjaža Keka v Baslu naleteli na tako razigrano Švico, da so se utapljali v nemoči. "Že dolgo se nisem na igrišču počutil tako nemočnega," je priznal Erik Janža, Timi Max Elšnik pa dodal: "Sploh nisem videl načina in poti, kako se vrniti po 0:3."

Takšen poraz zelo boli. O tem so pred mikrofoni in kamerami potarnali tudi Kekovi varovanci. Zato je pred najboljšimi slovenskimi nogometaši, ki so v Baslu nosili državni dres, zelo zahtevna naloga, da čim prej pozabijo na nelagodje in razočaranje. Na tisto, česar je bilo na stadionu St. Jakob Park ogromno.

Oblak preprečil še višje vodstvo Švicarjev

Jan Oblak in Jaka Bijol sta imela v prvem polčasu ogromno težav s švicarskimi nogometaši. Foto: Guliverimage Kekova četa je v Švico odpotovala po nove kvalifikacijske točke, domov pa se vrnila z bolečim spoznanjem, da so jo Švicarji, največji favoriti za osvojitev prvega mesta v kvalifikacijski skupini B, nadigrali v vseh pogledih. Že po prvem polčasu je bilo 3:0 za Švico. Če ne bi kapetan Slovenije Jan Oblak ubranil še nekaj zahtevnih strelov, ali pa bi gostitelji izkoristili še nekaj drugih zrelih priložnosti, bi lahko v mreži izkušenega Škofjeločana končalo še bistveno več žog. A že to je bilo dovolj, da je bil dosežen nov neslaven rekord slovenske reprezentance.

Odkar Slovenija nastopa v kvalifikacijah za največje tekmovanje, to pa je seveda svetovno prvenstvo, ni še nikoli po prvem polčasu zaostajala s tako visokim zaostankom. Čeprav je letos Slovenija vstopila že v osmi tovrstni ciklus kvalifikacij za svetovno prvenstvo, prvega dela dvoboja še nikoli ni izgubila z 0:3. A vselej se nekaj zgodi prvič. Slovenski nogometaši so takšen občutek nemoči doživeli v Baslu.

Tako je bilo le še leta 1999 v Oslu, a ...

Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca je leta 1999 izgubila dvoboj v Oslu z 0:4 (prvi polčas 0:3), a se vseeno uvrstila na Euro 2000. Foto: Vid Ponikvar Tudi takrat, ko so v kvalifikacijah za SP 1998 v Köbenhavnu izgubili z 0:4, niso v prvem polčasu prejeli treh zadetkov, ampak v vsakem izmed polčasov po dva. So pa, ko se je igralo za kvalifikacijske točke, enkrat pred tem vendarle že po prvem polčasu zaostajali z 0:3.

Zgodilo se je še v prejšnjem stoletju, Slovenija, ki jo je takrat zelo uspešno vodil Srečko Katanec, je bila leta 1999 v Oslu povsem nemočna proti Norveški. Izgubila je z 0:4, že po prvem polčasu pa je bilo prav 0:3. Je pa bila to vendarle kvalifikacijska tekma za evropsko, ne pa svetovno prvenstvo. Pozneje so tako Skandinavci kot tudi Slovenci odšli na Euro 2000. Zanimivo je, da je bilo to za Norvežane tudi zadnje veliko tekmovanje, na katerem so nastopili.

Slovenija je sicer najtežji poraz v kvalifikacijah doživela leta 2002 v Franciji, ko so galski petelini na Stade de Franceu v boju za Euro 2004 zmleli takratno Prašnikarjevo četo s kar 5:0. Je pa Slovenija takrat po prvem polčasu zaostajala "le" z 0:2.

Janža: Že dolgo se nisem počutil tako nemočnega

Ko je v ponedeljek gostovala v Baslu in sta se Švica ter Slovenija spopadli za točke v kvalifikacijah za SP 2026, se je na semaforju že po prvem polčasu izpisal končni rezultat 3:0.

Erik Janža o porazu Slovenije v Baslu:

"Moramo biti realni. Slovenija je bila slaba, Švica pa zelo dobra. Poraz se od poraza razlikuje, težava pri tem porazu pa je ta, da smo izgubili prelahko, brez izstreljenega naboja. Prejeli smo tudi dva gola iz prekinitve, kar se nam pred tem ni dogajalo. In to dva takšna gola v desetih minutah. Nismo bili na pravi energetski in fizični ravni. Niti igralsko nismo bili na ravni Švice," je o težavah in nemoči v Baslu odkrito spregovoril Erik Janža.

"Nismo imeli odgovora na prav nič. In to boli," je pojasnil najboljši levi bočni branilec v Kekovi četi. Foto: Guliverimage Dodal je, da so pred tekmo verjeli, da lahko v Švici iztržijo pozitiven rezultat, a nato ni bilo videti prave energije. "Že od prve minute smo zamujali v dvobojih in bili prepozni. Švicarji so dominirali. Pokazali so mirnost in kombinatoriko," je čestital gostiteljem za prepričljivo predstavo.

Glede občutka nemoči na več kot pol praznem St. Jakob Parku je dejal: "Nemoč? Vsak poraz boli, a moram priznati, da se že dolgo nisem počutil tako nemočnega na igrišču. Nadigrali so nas. Nismo imeli odgovora na prav nič. In to boli," je zaupal levi bočni branilec, sicer kapetan Gornika iz Zabrzeja, ki dobro ve, kaj se mora zgoditi, da bi Slovenija znova kazale predstave, podobne tistim z Eura 2024, ko je prejemala bistveno manj zadetkov in ni izgubljala.

"Mora se vrniti ta energija. Slovenija lahko zmaguje le, če smo stoodstotno osredotočeni in fizično pripravljeni. Danes pa ni bilo nič od tega."

Podobno nemoč je čutil le še v Beogradu

Žan Karničnik želi čim prej pozabiti srečanje v Baslu, na katerem je v nemoči prejel tudi rumeni karton. Foto: Guliverimage Podobno kot Janža je po tekmi razmišljal tudi njegov soigralec na drugi strani obrambe, desni bočni branilec Žan Karničnik.

"Švica nas je prisilila v to. Držali so žogo v svojih nogah, imeli posest in nas s tem utrujali. Pozneje smo zaradi tega zamujali v dvobojih, pojavljale so se napake. Švicarji so bili močnejši, hitrejši. Bili so boljši v vseh segmentih igre, to je treba priznati," je Korošec, kapetan Celja, dal vedeti, da je zmaga Yakinove švicarske zasedbe čista kot solza in več kot zaslužena.

Karničnik ima še dodatno željo, ki pa upošteva eno izjemo – ta se nanaša na gostovanje Švice v Stožicah. "Upam, da Švicarji do konca kvalifikacij premagajo vse do konca, da bi se lahko Slovenija še potegovala za drugo mesto v skupini s Kosovom in Švedsko," se zaveda, da drugo mesto pelje v dodatne kvalifikacije, Slovenija pa po drugem krogu za tem mestom zaostaja dve točki.

Matjaž Kek je Muratu Yakinu čestital za zmago. Švica je imenitno vstopila v kvalifikacijski ciklus. Foto: Guliverimage

Tudi on je potožil, da se že dolgo ni počutil tako nemočnega v dresu reprezentance. "Morda bi glede tega izpostavil še tekmo s Srbijo na začetku moje reprezentančne poti (1:4 v Beogradu leta 2022), v zadnjih treh letih pa ni bilo takšne tekme, kot je bila danes," ga je Švica s svojo igro in raznovrstnostjo spominjala na njegovo Celje, ki podobno dominantno kraljuje tako v 1. SNL kot tudi vse večkrat tudi v Evropi.

Elšnik upa, da je to zadnja takšna tekma

Kako pa je visok poraz v Švici doživel Timi Max Elšnik? "Švica se je pokazala v zelo dobri luči, podobni tisti, ki jo je kazala lani na Euru 2024, Slovenija pa ji ni mogla parirati. Utrujala nas je s tem, da smo lovili žogo, a sploh nismo mogli priti blizu. Nisem videl nekega načina in poti, kako se vrniti po 0:3," je bil iskren zvezni igralec Crvene zvezde in nekdanji kapetan Olimpije.

O podobnih tekmah, na katerih je s Slovenijo doživljal nemoč:

V prejšnji sezoni je s srbskim prvakom nastopal v ligi prvakov in večkrat izgubil s podobno visoko razliko, kot je z reprezentanco v Švici. Ne glede na njegove izkušnje iz klubskega sveta pa je podobne občutke doživljal tudi že v slovenski izbrani vrsti.

"Takšnih tekem, ko so nas tekmeci nadigrali in smo bili nemočni, je bilo kar nekaj. V vsakem ciklusu vsaj po ena. Spomnim se Danske v gosteh (1:2 v kvalifikacijah za Euro 2024 v Köbenhavnu, op. p.), pa Norveške lani v ligi narodov (0:3 v Oslu in 1:4 v Ljubljani), zdaj pa še Švica. Upam, da je to zadnja takšna tekma in da bomo zdaj konkurenčnejši. Moramo nabirati točke, če hočemo uresničiti cilj," je še vedno prepričan, da bi se lahko Slovenija dokopala vsaj do drugega mesta, ki spomladi prihodnje leto ponuja popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah.

Kaj Slovenijo čaka v nadaljevanju kvalifikacij:

Dragocene točke, s katerimi bi si Slovenija popravila uvrstitev v skupini, bo najprej iskala 10. oktobra v Prištini. Tam, kjer je v ponedeljek presenetljivo padla Švedska (2:0). "Naša skupina je dokaj izenačena. Švica malce izstopa, Kosovo pa ni avtsajder, ki bi podarjal točke vsem. To so pokazali proti Švedom. Zelo nam bo težko, a na tistih dveh tekmah moramo iti po tri točke. Brez teh zmag bo težko, je pa treba Kosovo vzeti zelo resno," Štajerec pogleduje že v prihodnji mesec, saj se želi podobno kot soigralci čim prej resetirati in pozabiti na občutek nelagodja, ki jih je spremljal na zelenici v Baslu.

To pa se mu je zgodilo ravno na tekmi, na kateri je Slovenija porušila neslaven rekord in prvič v zgodovini po prvem polčasu na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo zaostajala s kar 0:3.