Slovenija doživela šok, Katanca presenetil odziv medijev

To je bil prav poseben dan za slovenski šport. Bil je peti september 2015, pomembna kvalifikacijska tekma nogometašev v Švici se je podobno kot letos prekrivala z EuroBasketom. Tisto soboto so ljubitelji športa v Sloveniji objokovali dva neuspeha. Košarkarji na čelu z Goranom Dragićem so izgubili v Zagrebu, nogometaši pa po razburljivi drami pod vodstvom Srečka Katanca v Baslu. Na St. Jakob Parku je sicer dolgo dišalo po slovenski pravljici. Slovenija je vodila z 2:0, nasmihala se ji je veličastna zmaga, s katero bi si malodane zagotovila nastop na Euru 2016, a so v zaključku srečanja sledili črne minute, nerazumljiv padec in konec sanj. Po šoku (2:3) pa je takratni selektor Katanec opozoril tudi na nedosojeno 11-metrovko in se spraševal, zakaj se tega ni toliko potenciralo v medijih.

Pred skoraj natanko desetimi leti je slovenska nogometna reprezentanca doživela enega najbolj bolečih porazov v obdobju državne samostojnosti.

V 15 minutah je izkusila boleče in stresno popotovanje od nebes do pekla, navijači pa so doživljali podobno žalost, kot so jo denimo čutili leta 2003 za Bežigradom proti Hrvaški (0:1), ko je Prašnikarjeva četa kljub igralcu več na zelenici izpustila priložnost za uvrstitev na Euro 2004 ali pa podobno razočaranje ob zapravljeni kapitalni prednosti na srečanju z ZR Jugoslavijo na uvodu Eura 2000 v Charleroiju, kjer so člani Katančeve zlate generacije vodili že s 3:0, imeli tudi igralca več, nato pa se morali po nekajminutnem srbskem stampedu zadovoljiti le s točko (3:3).

Začelo se je sanjsko, nato jo je skupil Novaković

Milivoje Novaković je povzročal švicarski obrambi silovite težave, nato pa so ga zaradi poškodbe v 58. minuti odnesli z igrišča na nosilih. Foto: Guliverimage Kaj vse se je dogajalo pred desetimi leti na stadionu St. Jakob Park v Baslu, kjer se bo Slovenija v ponedeljek potegovala za nove točke v kvalifikacijah za SP? Gostje, ki jim je drese krasila podoba Triglava, so se spogledovali z eno najprestižnejših zmag.

Proti močni Švici so imeli v žepu že prednost dveh zadetkov. Najprej je Yanna Sommerja premagal Milivoje Novaković, podajo je prispeval Josip Iličić, na začetku drugega polčasa pa je prednost Slovenije podvojil Boštjan Cesar. Podal mu je Valter Birsa. Iličiću se je pri vodstvu z 2:0 ponudila še lepa priložnost za nov zadetek, a je poznejši zvezdniški vratar Interja ubranil njegov atraktivni poizkus loba.

Takrat so bili Slovenci gospodarji na igrišču, Švicarji pa so parali živce svojim navijačem zaradi nemoči. V 58. minuti pa se je začel pekel za goste. Novaković, ki se bo v ponedeljek po tem, ko bo vstopil na stadion v Baslu, zagotovo spomnil žalostne prigode iz leta 2015, si je namreč poškodoval ramo. Ta ga je za dalj časa oddaljila od igrišča, Slovenija pa je ostala brez vročega strelca, ki je takrat povzročal ogromne težave švicarskim branilcem.

Josip Drmić je v infarktnem zaključku srečanja dvakrat zatresel mrežo Slovenije. Foto: Guliverimage

Gostitelji so pod taktirko Sarajevčana Vladimirja Petkovića le začutili svojo priložnost. In res. Josip Drmić, ki je pozneje nastopal tudi na Hrvaškem (Rijeka in zagrebški Dinamo) je v 80. minuti znižal na 1:2, Valentin Stocker pa je čez štiri minute izenačil na 2:2. Tudi ta rezultat bi še kako ustrezal Katančevim varovancem, pred vrati Švice pa je bilo za nameček še nekajkrat zelo vroče.

Kurtić mimo vrat, Drmić zadel za zmago

Pri Švicarjih je takrat igral tudi Breel Embolo, ki še vedno nosi državni dres in je v izjemni strelski formi. Napadalec Rennesa je v petek mrežo Kosova (4:0) v Baslu zatresel kar dvakrat. Foto: Guliverimage Lepo priložnost za nov zadetek Slovenije je zapravil novopečeni zmaj Jasmin Kurtić. Njegov strel je z ugodnega položaja zgrešil cilj, pred tem pa je zadišalo po 11-metrovki, ko je v kazenskem prostoru padel Kevin Kampl. Sodniška piščalka je ostala nema, po tekmi pa se je zaradi silnega razočaranja in epskega preobrata Švice skoraj pozabilo na ta sporni trenutek, ki je oškodoval Slovenijo. Ta je v sodnikovem podaljšku prejela najhujšo možno kazen.

Sledil je polom gostov, nesporazum Bojana Jokića in Reneja Krhina je izkoristil zlati rezervist Drmić, še drugič na tekmi premagal Samirja Handanovića in popeljal Švico do zmage (3:2), s katero se je povsem približala uvrstitvi na Euro 2016. Takrat sta namreč iz kvalifikacijske skupine, v kateri so prevladovali Angleži, zaradi povečanja števila udeležencev na evropskem prvenstvu na 24, neposredno napredovali najboljši ekipi. Slovenija je tako žal zapravila priložnost, da bi si zagotovila vsaj drugo mesto. Morala se je zadovoljiti s tretjim in nastopom v dodatnih kvalifikacijah, kjer pa je ostala praznih rok proti Ukrajini (1:1 in 0:2).

Slovenski košarkarji izgubili v Zagrebu Edina košarkarja, ki sta zastopala barve Slovenije tudi na EuroBasketu 2015, sta Alen Omić in Klemen Prepelič. Foto: Aleš Fevžer Slovenska košarkarska reprezentanca je začela nastope na EuroBasketu 2015 ravno na dan, ko so se nogometaši merili za kvalifikacijske točke v Švici. Košarkarji, ki jih je vodil Jure Zdovc, so takrat v zagrebški Areni izgubili proti domači reprezentanci Hrvaške s 73:80. Za Slovenijo, ki je dve leti pozneje uresničila sanje in postala evropski prvak, je 5. septembra 2015 dosegel največ točk Goran Dragić (14). Zanimivo je, da sta se nato obe reprezentanci uvrstili v izločilni del, a izpadli že v osmini finala. Slovenija je izkusila moč Latvije, Hrvaška pa Češke. Od zdajšnjih reprezentantov, ki jih danes čaka dvoboj osmine finala v Rigi proti Italiji, sta takrat državni dres nosila Klemen Prepelič in Alen Omić.

Katanec: Očitno se zelo počasi učimo

Srečko Katanec je opozoril na nekatere napake, ki se ne bi smele dogajati v slovenski reprezentanci. Foto: Aleš Fevžer Po dramatičnem srečanju v Baslu je ostalo vprašanje, kaj vse lepega bi lahko doživel slovenski nogomet, če bi takrat Katančevi izbranci v Baslu zadržali prednost in jo zagodli Švicarjem.

"To je nogomet. Dogajajo se takšne in drugačne stvari. Čestitke Švici, dosegli so tri zadetke, mi le dva. Imeli smo še več priložnosti, da bi dosegli še kakšen zadetek, a jih nismo izkoristili. Zato so bili Švicarji boljši. Kar se tiče tekme, nimam fantom za prikazano v prvih 75, 80 minutah, vse do prvega gola Švice česa očitati. Lahko jim čestitam, potem pa ste videli, kaj se je zgodilo. Očitno se zelo počasi učimo. Ne zavedamo se, ali se igra prva ali 95. minuta, in delamo stvari, ki jih ne bi smeli. O tem smo se pogovarjali že po tekmi z Anglijo (poraz z 2:3 v Stožicah, trije levi so prišli do zmage v izdihljajih srečanja, op. p.), kaj se počne ob zaključkih tekem. Da je treba takrat včasih poslati žogo tudi čez tribuno. Fantom sem svoje povedal, a jokati za nazaj bi bilo brezpredmetno. Seveda je to šok, to je normalno, a se moramo pobrati, čakajo nas nove tekme," je po porazu v Baslu razmišljal Srečko Katanec. Že nekaj dni pozneje je sledila domača kvalifikacijska tekma z Estonijo. Slovenija je v Mariboru stežka zmagala z 1:0, pozneje pa končala v skupini kot tretja.

Švica : Slovenija 3:2 (0:1) /5. september 2015/ Strelci: Drmić 80., 94., Stocker 84.; Novaković 45., Cesar 48. Švica: Sommer, Lichtsteiner, Schär, Klose, Rodriguez, Behrami, Džemaili (od 65. Drmić), G. Xhaka, Mehmedi (od 57. Embolo), Seferović (od 80. Stocker), Shaqiri Slovenija: S. Handanović, An. Struna, Jokić, Cesar, Ilić (od 90. Samardžić), Kurtić, Stevanović, Birsa (od 83. Krhin), Iličić, Kampl, Novaković (od 58. Pečnik)

Po tekmi z Estonijo pa se je selektor Katanec na druženju z novinarji še enkrat spomnil na nekaj, kar je ob vsem razočaranju v Baslu ušlo navijačem kot tudi medijem. Ciljal je na nedosojeno enajstmetrovko na tekmi v Švici pri rezultatu 2:2. "Mimo tega smo šli lahkotnejše, kot bi morali. Zlasti vi, mediji," je podal opazko.

To je bila enajstmetrovka na ogromno potenco

Tudi Kevin Kampl je bil prepričan, da je bil nad njim storjem prekršek za najstrožjo kazen. Foto: Guliverimage Izpostavil je trenutek, na katerega je Slovenija že skoraj pozabila, a ne bi smela. Ko je Švica izenačila na 2:2, se je Sloveniji ponudila idealna priložnost, da še tretjič zatrese mrežo gostiteljev in se pobere iz šoka na najboljši mogoč način. Kevin Kampl se je znašel v lepem položaju, a ga je švicarski branilec zrušil v kazenskem prostoru. Takratni nogometaš Bayerja iz Leverkusna je od sodnika zahteval, da pokaže na belo točko, a je delivec pravice pustil, da se igra nadaljuje.

Do žoge se je dokopal Jasmin Kurtić. Bil je v izvrstnem položaju, a je bil njegov neposredni strel na vrata nenatančen. Žoga je švignila mimo vratnice, dogajanje pa se je preselilo pred slovenska vrata. Pritisk Švice je bil poplačan v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška, toliko večja pa je bila žalost v očeh slovenskih nogometašev.

"To ni bila enajstmetrovka, ampak enajstmetrovka na ne vem katero potenco," je o tem, da bi moral biti dosojen kazenski udarec, več kot prepričan Katanec. Enajstmetrovka je bila po njegovem mnenju, podobno je po srečanju potožil tudi glavni akter Kampl, čista kot solza, sodnik pa si je dovolil veliko napako.

Presenečen nad odzivom medijev

"Ne vem, kako bi kričale šele druge reprezentance, če bi se jim to zgodilo. Mi pa smo se nato ukvarjali z drugimi stvarmi. Ukvarjali smo se s tem, zakaj smo prejeli tri gole, ne pa s tem, da bi se lahko pri 2:2 vrnili v tekmo. Bil sem zelo presenečen, kako smo šli lahkotno, sploh vi, mediji, mimo tega detajla. Takrat sploh ni bil pomemben, a je tako pomemben, da bi lahko zaradi njega ostali brez evropskega prvenstva. Pa se zavedamo tega? Mogoče," si je svoje mislil selektor, ki je Slovenijo pred tem dvakrat popeljal na največja tekmovanja.

Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za Euro 2016 osvojila tretje mesto, nato pa v dodatnih kvalifikacijah izpadla proti Ukrajini. Foto: Guliverimage

"Vem pa tudi, kaj bi se zgodilo, če bi pri 2:2 sodnik pokazal na belo točko. Dobili bi pozitivno energijo, Švico pa bi to pobilo," mu je bilo še kako žal, da se ni oglasila sodnikova piščalka.

Takšen je torej spomin na enega najbolj bolečih porazov slovenske reprezentance. Ker pa je nogomet zelo nepredvidljiv, obstaja možnost, da bi bilo lahko tokrat, ko se bo na St. Jakob Parku v ponedeljek mudila Kekova zasedba, drugače. Srečanje, ki prinaša ogromen vložek, se bo začelo ob 20.45.

Slovenska reprezentanca je v uvodni tekmi kvalifikacij za SP 2026 remizirala s Švedsko (2:2). Foto: Aleš Fevžer

Švicarji ga bodo začeli kot vodilni v kvalifikacijski skupini, v vrstah Slovenije pa drug za drugim izpostavljajo, kako bi lahko izgubljeni točki proti Švedski (2:2) nadoknadili prav z zmago na švicarskih tleh. Hrabre in drzne pa v športu rada spremlja in nagradi tudi sreča.