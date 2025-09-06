Šveda je bilo v Ljubljani tako sram, da bi se najraje pogreznil v zemljo

Na Švedskem obžalujejo zamujeno priložnost. V kvalifikacije za SP 2026 bi lahko vstopili z zmago v Sloveniji. Tri točke so imeli že na pladnju, zato remi (2:2) v Ljubljani doživljajo bolj kot neuspeh kot obratno. Največji osmoljenec srečanja je postal vratar Robin Olsen, ki se mu je ob strelu Sandija Lovrića primerila težko razumljiva napaka. Švedi 35-letnega čuvaja mreže zaradi tega niso pribijali na križ, ampak so ga drug za drugim na čelu s selektorjem Jon-Dahlom Tomassonom podpirali, Olsen pa je po tem, ko se je opravičil soigralcem, skrušeno priznal, da bi se v tistem trenutku od nelagodja najraje pogreznil v zemljo.

Kvalifikacije za SP 2026 so se za slovensko izbrano vrsto začele z domačim remijem proti Švedski (2:2). Gostom je po prvem polčasu v polnih Stožicah kazalo bolje, na počitek so odšli s tesno prednostjo 1:0, ki pa je hitro izpuhtela. Igrala se je prva minuta drugega polčasa, ko se je Sandi Lovrić odločil za strel z razdalje. Žogo je usmeril proti sredini vrat, strel ne bi smel predstavljati težjega dela za tako izkušenega vratarja kot je Robin Olsen, a se je zgodilo prav obratno.

Robin Olsen se je po ponesrečenem posredovanju ob strelu Sandija Lovrića, ko se mu je žoga ob nogi pretihotapila v gol, opravičil soigralcem in navijačem. Foto: Guliverimage

Šved, ki v višino meri 196 centimetrov, si je privoščil hudo napako. Žoga se je znašla za njegovim hrbtom, v mreži, Stožice so padle v delirij, Lovrić pa je proslavljal izenačenje na 1:1. Pozneje so Švedi, čeprav je Kekova četa v drugem delu našla ravnotežje in bila nekajkrat blizu celo popolnemu preobratu, znova pokvarili načrte gostiteljem in 16 minut pred koncem povedli z 2:1.

Vipotnik pokvaril švedsko slavje, oči so se uprle v Olsena

Slovenija si je izbojevala pot do prve točke v kvalifikacijah za SP 2026 v zadnji minuti. Foto: Aleš Fevžer Dišalo je po dragoceni zmagi Skandinavcev, ki so tudi brez pomoči rekorderja premier league Alexandra Isaka hiteli proti trem točkam, nato pa je razburljivo srečanje v Stožicah ponudilo nov preobrat. Benjamin Šeško, ki se je s švedskimi branilci boril za vsak centimeter igrišča, je dobil zahtevno bitko, spretno zaposlil Žana Vipotnika, njegov prijatelj pa je z natančnim strelom dvignil na noge slovensko občinstvo. Končalo se je brez zmagovalca (2:2), Švedi pa so se z grenkobo spominjali zlasti nerazumljive napake vratarja Olsena, ki se je pozneje izkazala za usodno.

Da Olsen, dolgoletni vratar Švedske, ki se je letos vrnil v rojstno mesto Malmö, pred tem pa branil za Romo, Aston Villo, PAOK Solun, Köbenhavn, Cagliari, Everton in Sheffield United, v državnem dresu še nikoli ni napravil tako brutalne napake, so nam potrdili tudi švedski predstavniki sedme sile. Olsen velja za najbolj izkušenega, a so se mu s starostjo, zdaj ima 35 let, očitno začele dogajati tudi napake.

Čutil ogromno praznino in razočaranje

"Po tisti napaki bi se najraje skril v sobo," je povedal švedski osmoljenec po srečanju v Stožicah (2:2). Ni skrival razočaranja in nezadovoljstva.

Robin Olsen po srečanju v Stožicah ni skrival razočaranja. Foto: Guliverimage

"Zgodilo se je nekaj, kar se ne bi smelo. To ni bil zahteven strel. Takšne žoge ustavljam vsak dan v tednu. Takrat sem čutil ogromno praznino in razočaranje. Jezen sem bil nase," je za švedski SportBladet opisal občutke, ki so ga prevevali po tem, ko je obdaroval Lovrića in dovolil Sloveniji, da je na zelo lahek način izenačila na 1:1.

"Zdaj bom šel v sobo in se skril. Jutri, ko se bom zbudil, upam, da bo že bolje. Da bo prisotna nova energija," verjame, da mu bodo bogate izkušnje v pomoč, da si bo čim prej izbil občutek nelagodja in sramu, s katerim je zapuščal zelenico v Ljubljani.

V švedskem taboru so mu stopili v bran

Bo Jon-Dahl Tomasson tudi na gostovanju na Kosovu v začetno enajsterico uvrstil Robina Olsena? Foto: Aleš Fevžer Soigralci in selektor so mu stopili v bran in ga podprli v težkih trenutkih. Jon-Dahl Tomasson je izpostavil: "Robin je v preteklosti večkrat reševal Švedsko, zato mu tega, kar se je zgodilo, sploh ne zamerimo."

Švedski kapetan Isak Hien mu je po napaki, s katero je v 46. minuti osrečil slovenska srca, zaploskal in ga s tem skušal čim prej povzdigniti. "Bil je odličen vratar v švedski reprezentanci. Kakor se spomnim, ni nikoli storil tako velike napake," je dejal branilec Atalante, njegov ožji soigralec v zadnji vrsti Hjalmar Ekdal, ki si služi nogometni kruh pri Burnelyju in se je tako v enem tednu kar dvakrat pomeril proti Benjaminu Šešku (v angleškem prvenstvu je izgubil na Old Traffordu z 2:3, op. p.), pa je poudaril: "Napake se dogajajo vsakemu. To ni nič strašnega. Je odličen vratar in vzoren profesionalec. Zdaj mora na to pozabiti in nadaljevati na polno," mu je svetoval 26-letni branilec.

Soigralci so Robinu Olsenu, ki se mu je v karieri prvič v državnem dresu pripetila tako velika napaka, namenili besede podpore. Foto: Guliverimage

Morda bosta znova sodelovala od prve minute že v ponedeljek na gostovanju v Prištini. O tem bo odločal Tomasson, ki je imel že pred srečanjem v Ljubljani pomisleke, ali med vratnici postaviti Olsena ali devet let mlajšega Viktorja Johanssona (Stoke City). Odločil se je za nekdanjega vratarja Rome in Aston Ville, ta odločitev pa ga je drago stala. Po prepričanju švedskih navijačev vsaj dve točki, ki so jih Skandinavci zapravili v zadnji minuti.