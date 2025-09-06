Matjaž Kek po dragoceni točki napovedal spremembe

Pa se je začelo. Kvalifikacijski ciklus, ki prinaša razkošno nagrado, nastop na svetovnem prvenstvu, na katerem ni Slovenija nastopila vse od leta 2010, se je začel z zahtevnim izpitom. V Ljubljano je prišla Švedska, polna zvezdniških imen in visokih ambicij. Dvakrat je vodila, na koncu pa se je Slovenija le rešila. V 90. minuti je za dragoceno točko poskrbel rezervist Žan Vipotnik, selektor Matjaž Kek pa je izpostavil napake v prvem polčasu in bistveno boljšo predstavo v nadaljevanju. ''Če daš gol v zadnji minuti, moraš biti konec koncev zadovoljen,'' je poudaril Mariborčan, izpostavil karakter igralcev in napovedal, kako bo moral v ponedeljek, ko bo Slovenija gostovala v Baslu, v uradni enajsterici poseči po določenih spremembah.

V švedskem taboru so objokovali izgubljeni dve točki. Še tik pred koncem rednega dela so Skandinavci ob navdušenju več kot tisoč njihovih navijačev v Ljubljani vodili z 2:1, a se gostje v Stožicah vendarle niso veselili zmage. Za to je z zadetkom v zadnji minuti poskrbel Žan Vipotnik.

Pred tem mu je priložnost za strel s požrtvovalno akcijo, v kateri je moral porabiti ogromno fizične moči, in podajo omogočil njegov veliki prijatelj Benjamin Šeško. Izenačenje na 2:2 je na največji slovenski stadion, kjer je dvoboj proti Švedski spremljalo več kot 15 tisoč gledalcev, vrnilo pozitivno energijo.

"Vsaka točka šteje"

Slovenija je prek Žana Vipotnika prišla do točke v zadnji minuti rednega dela. Foto: Aleš Fevžer "Če gledam z mojega zornega kota, so bili Švedi v določenih pomembnih prvinah igre boljši, mi pa smo imeli konkretnejše priložnosti. Tako je rezultat 2:2 pravičen. Če daš zadetek v zadnji minuti, te mora konec koncev to zadovoljiti, ne glede na to, da sem imel sredi drugega polčasa občutek, kako bi lahko obrnili tekmo," je selektor Matjaž Kek izpostavil karakter fantov, željo in navijače.

"Tribune so nas nesle naprej, tako da je 2:2 rezultat, ki nas mora zadovoljiti," je izžareval dobro voljo po zahtevni uverturi v nov kvalifikacijski ciklus. "Vsaka točka šteje. Hoteli smo tri, zaradi tega pa je vzdušje v slačilnici tako, da fantje govorijo, kot da smo jih imeli. Tudi Švedi so izgubili dve točki. Skupina se je začela tako, kot smo pričakovali."

Dvoboj v Stožicah se je začel dobro za Slovenijo. Že v tretji minuti se je izjemna priložnost ponudila Petru Stojanoviću, kmalu za tem je vrata zgrešil Andraž Šporar, nato pa so začeli Švedi povzročati težave Slovencem. Kaj je šlo narobe? Veliko stvari. Matjaž Kek je izpostavil zlasti zamujanje.

Švedska ne skriva ogromnih ciljev v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

"Vsaka druga žoga je bila skoraj njihova. Bili so boljši v organizaciji, tehnično dovršeni. Njihova kvaliteta je prihajala do izraza, to pa zato, ker smo mi zamujali. Premalo smo koristili njihovo igranje ena na ena v zadnji vrsti, ko je vsak branilec pokrival enega našega napadalca. V prvem polčasu smo bili preveč neodločni, zamujanje v duelih na drugo žogo pa je bil največji problem," je pojasnil Kek in dodal, kako so imeli v tretji minuti "zicer" (Stojanoviću se je po podaji Šeška povsem ponesrečil strel z bližine, op. p.), ki bi lahko tekmo usmeril v drugo smer.

Prvi gol Slovenije padel z dosti sreče

Sandi Lovrić je s pomočjo švedskega vratarja izenačil na 1:1. Foto: Aleš Fevžer Ko pa se je začel drugi polčas, je hitro sledil delirij domačega občinstva. "Ko smo stopili bližje tekmecu, smo začeli v drugem polčasu dobivati druge žoge. Tako smo bili takoj nevarnejši. Nas je pa tudi ponesel naš prvi gol, ki je padel z dosti sreče," je spomnil na hudo napako švedskega vratarja Robina Olsena po strelu Sandija Lovrića.

Takrat je Slovenija izenačila na 1:1, imela še nekaj priložnosti za vodstvo, a so Švedi po nepričakovani napaki Jake Bijola, ki si je v očeh selektorja Keka do takrat prislužil briljantno oceno za nastop, ponovno prešli v vodstvo. Švedom se je že nasmihala zmaga, a se Kekova četa ni predala. "Odločil je karakter. Fantje se ne sprijaznijo. Nočejo z igrišča, če ne poizkusijo vsega," je bil najbolj zadovoljen z zadnjimi 15 minutami.

Nasploh mu je drugi polčas prinesel bistveno več zadovoljstva. "Naš moto je bil, da vsilimo svoj način igranja. Ko se je to zgodilo, smo prihajali v možnosti. Kar naenkrat se nam je začelo odpirati. Sledili sta priložnosti Šporarja in Elšnika, so bili pa tudi Švedi na drugi strani smrtno nevarni. V določenem trenutku te lahko prisilijo, da narediš napako. A enostavno naši fantje nočejo z igrišča, če ne bi skušali storiti vsega. Roko na srce, pa nekateri naši igralci še niso v top formi, niti tekalno dovolj sposobni, da oddelajo take tekme. Ker to je bila prava kvalifikacijska tekma, polna duelov. In tako sem tudi pričakoval. Skupina se je začela, kot smo pričakovali, moramo pa gledati predvsem nase," je po domačem remiju s Švedsko, reprezentanco, vredno skoraj pol milijarde evrov, povedal Kek in pojasnil, kako bo potrebno popraviti zadeve. V nerodnem času prestopnih rokov in neurejenih prestopov bo iskal rešitve za boljši jutri.

V Baslu se obeta nekaj sprememb

Matjaž Kek je proti Švedski s klopi ponudil priložnost za nastop Vipotniku, Mlakarju. Petroviču in Sešlarju, na klop pa poslal Šporarja, Lovrića, Elšnika in Stojanovića. Foto: Aleš Fevžer V ponedeljek velja tako pričakovati nekaj sprememb v enajsterici. Ena se ponuja že sama po sebi, saj je Žan Vipotnik v izvrstni strelski formi. Upoštevajo tako klub kot reprezentanco je zadel v polno že na štirih zaporednih tekmah, s svojim pristopom in igro na treningih pa je dal selektorju veliko za misliti že pred tekmo s Švedsko. Tako bi lahko nekdanji golgeter Maribora, ki je rešil Slovenijo poraza proti Švedski, začel v Baslu od prve minute. "Imamo rešitve s klopi," je selektor Kek spregovoril o menjavah.

"Vsi se ne bodo uspeli regenerirati, da bi v Baslu odtekli tako, kot bi bilo potrebno. Tudi Isak (švedski zvezdnik Alexander Isak, novopečeni rekorder premier league in napadalec Liverpoola, op. p.) ni igral. Tako je, če treniraš sam," je pohvalil varovance, kako so odločni, ko gredo prsa v prsa, kar je imenitna lastnost, a se v izbrani vrsti še vedno pojavljajo napake, ki jih ne bi smeli imeti. Tako se na drugi tekmi Slovenije v tej sezoni, gostovala bo v Baslu, obeta drugačna enajsterica, saj selektor Kek napoveduje določene rotacije. Je pa zelo zadovoljen s tistim, kar mu ponuja klop, tako da bi se lahko v teh kvalifikacijah večkrat poslužil takšnih menjav.

Slovenci so dvakrat zaostajajo proti Švedom, a nato dvakrat izenačili. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca bo zadnji trening pred odhodom v Švico opravila v nedeljo na Gorenjskem, v ponedeljek pa jo čaka boj za dragocene točke na St. Jakob Parku.