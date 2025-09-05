Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Petek,
5. 9. 2025,
11.18

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Matjaž Kek Milivoje Novakovič slovenska nogometna reprezentanca Stuttgart NK Domžale Švedska nogometna reprezentanca Jon Dahl Tomasson

Petek, 5. 9. 2025, 11.18

40 minut

Jon Dahl Tomasson ne bo prvič gostoval v Sloveniji

Švedski selektor ima na Slovenijo mešane spomine

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Švedska Tomasson Hien | Jon Dahl Tomasson bo danes vodil švedsko reprezentanco 15. v karieri. | Foto Guliverimage

Jon Dahl Tomasson bo danes vodil švedsko reprezentanco 15. v karieri.

Foto: Guliverimage

Zvezdniško zasedbo Švedske vodi Danec. To je Jon Dahl Tomasson, nekdanji odličen danski napadalec, ki se je v karieri naigral velikih tekem. Pot ga je zanesla tudi v Slovenijo, kjer pa mu pred dvema desetletjema ni šlo vse po načrtih. Njegov Stuttgart je namreč nepričakovano doživel poraz v Domžalah. Le nekaj let pozneje pa jo je Danec na sončni strani Alp zagodel Matjažu Keku. Kaj se je zgodilo?

Švedska Tomasson Hien
Sportal Selektor Švedske polaskal Sloveniji in odgovoril na vroče vprašanje

Danec Jon Dahl Tomasson je znano ime v svetu nogometa. Ima 49 let, prihaja iz Köbenhavna, kot nogometaš pa je igral v tujini za številne velike klube. Bil je član denimo Newcastla, Feyenoorda, Milana, Stuttgarta in Villarreala, za Dansko pa zbral kar 112 nastopov, na katerih je dosegel 52 zadetkov, tako da si lasti tudi državni strelski rekord.

Kot trener je sprva nabiral izkušnje na Nizozemskem (Excelsior in Roda), nato nadaljeval pot na Švedskem (Malmö) in v Angliji (Blackburn), lani pa je na selektorskem položaju zamenjal Janneja Anderssona. Švede je vodil na 14 tekmah, danes pa bo z njimi zagrizel v največje jabolko, odkar je njihov selektor, saj se začenjajo kvalifikacije za SP 2026.

Domžalčani presenetili bogatega tekmeca

Tomasson se ne mudi prvič mudil na sončni strani Alp. V bogati karieri ga je pot ponesla v Slovenijo že leta 2005, ko je gostoval s Stuttgartom na evropski tekmi v Domžalah. To je bilo srečanje, ki ga je zaznamovalo močno deževje, bogati gostje iz Nemčije pa so doživeli nepričakovan poraz (0:1).

Jon Dahl Tomasson je na prvi tekmi v Stuttgartu zatresel mrežo Domžal že v 7. minuti, na povratnem dvoboju v Sloveniji pa izgubil z 0:1. | Foto: Guliverimage Jon Dahl Tomasson je na prvi tekmi v Stuttgartu zatresel mrežo Domžal že v 7. minuti, na povratnem dvoboju v Sloveniji pa izgubil z 0:1. Foto: Guliverimage

Četa Slaviše Stojanovića, v kateri ni manjkalo bodočih slovenskih reprezentantov, je tako dosegla velik uspeh, zaradi predhodnega poraza Domžalčanov v Nemčiji (0:2) pa so se napredovanja v takratnem pokalu Uefa vendarle veselili Tomasson in ekipa.

Tomasson jo je enkrat že zagodel Keku

Tri leta pozneje je Danec na slovenskih tleh vendarle okusil slast zmage. Na prijateljski reprezentančni tekmi sta se 6. februarja 2008 v vetrovni Novi Gorici pomerili Slovenija in Danska. Skandinavci so zmagali z 2:1, v 30. minuti pa je goste s strelom z bele točke do vodstva popeljal prav Tomasson. Le osem minut pozneje je rezultat na 1:1 izenačil Milivoje Novaković. Z Ljubljančanom se bosta srečala tudi danes v Stožicah, saj že nekaj časa sestavlja strokovni štab in pomaga Matjažu Keku. Tudi Mariborčan se zagotovo spominja Tomassona, saj je na tisti tekmi v mestu vrtnic vodil Slovenijo.

Tomasson Danska | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Takrat je bil še neuspešen, že dobro leto pozneje pa je slovenske nogometaše senzacionalno popeljal na svetovno prvenstvo (SP 2010). Zdaj se bo poskušal vpisati v zgodovino kot prvi Slovenec, ki bi vodil reprezentanco na največjem nogometnem tekmovanju kar dvakrat. Njegovo prvo oviro bodo predstavljali Skandinavci.

Ko so Švedi nazadnje gostovali v Stožicah (0:2 – leta 2022), jih je vodil še švedski strateg, zdaj pa se bodo predstavili pod vodstvom soseda Danca. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

David Hancko
Sportal Nemci razočarali navijače, to se jim ni zgodilo že 24 let
Benjamin Šeško
Sportal V Stožicah se bo trlo zvezdnikov, pridejo celo novinarji iz Anglije
Tamar Svetlin
Sportal Komaj čakal, da se vrne v Slovenijo ter zagleda hribe in gore
Švedska Navijačica
Sportal Švedi pred prihodom v Ljubljano opozarjajo: To bi bila katastrofa
Benjamin Šeško
Sportal Benjaminu Šešku v domovini zaigralo srce. Spregovoril je o marsičem.
Benjamin Šeško
Sportal Benjamin Šeško udaril kot še nikoli in obnorel svet #video
Slovenska nogometna reprezentanca, Matjaž Kek
Sportal Karničnik in Sešlar optimista: Tudi nas se bo v tej skupini nekaj vprašalo
Lionel Messi
Sportal Bilo je čustveno, Messi ni mogel zadrževati solz. Največji se je poslovil.
Matjaž Kek Milivoje Novakovič slovenska nogometna reprezentanca Stuttgart NK Domžale Švedska nogometna reprezentanca Jon Dahl Tomasson
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.