Zvezdniško zasedbo Švedske vodi Danec. To je Jon Dahl Tomasson, nekdanji odličen danski napadalec, ki se je v karieri naigral velikih tekem. Pot ga je zanesla tudi v Slovenijo, kjer pa mu pred dvema desetletjema ni šlo vse po načrtih. Njegov Stuttgart je namreč nepričakovano doživel poraz v Domžalah. Le nekaj let pozneje pa jo je Danec na sončni strani Alp zagodel Matjažu Keku. Kaj se je zgodilo?

Danec Jon Dahl Tomasson je znano ime v svetu nogometa. Ima 49 let, prihaja iz Köbenhavna, kot nogometaš pa je igral v tujini za številne velike klube. Bil je član denimo Newcastla, Feyenoorda, Milana, Stuttgarta in Villarreala, za Dansko pa zbral kar 112 nastopov, na katerih je dosegel 52 zadetkov, tako da si lasti tudi državni strelski rekord.

Kot trener je sprva nabiral izkušnje na Nizozemskem (Excelsior in Roda), nato nadaljeval pot na Švedskem (Malmö) in v Angliji (Blackburn), lani pa je na selektorskem položaju zamenjal Janneja Anderssona. Švede je vodil na 14 tekmah, danes pa bo z njimi zagrizel v največje jabolko, odkar je njihov selektor, saj se začenjajo kvalifikacije za SP 2026.

Domžalčani presenetili bogatega tekmeca

Tomasson se ne mudi prvič mudil na sončni strani Alp. V bogati karieri ga je pot ponesla v Slovenijo že leta 2005, ko je gostoval s Stuttgartom na evropski tekmi v Domžalah. To je bilo srečanje, ki ga je zaznamovalo močno deževje, bogati gostje iz Nemčije pa so doživeli nepričakovan poraz (0:1).

Jon Dahl Tomasson je na prvi tekmi v Stuttgartu zatresel mrežo Domžal že v 7. minuti, na povratnem dvoboju v Sloveniji pa izgubil z 0:1. Foto: Guliverimage

Četa Slaviše Stojanovića, v kateri ni manjkalo bodočih slovenskih reprezentantov, je tako dosegla velik uspeh, zaradi predhodnega poraza Domžalčanov v Nemčiji (0:2) pa so se napredovanja v takratnem pokalu Uefa vendarle veselili Tomasson in ekipa.

Tomasson jo je enkrat že zagodel Keku

Tri leta pozneje je Danec na slovenskih tleh vendarle okusil slast zmage. Na prijateljski reprezentančni tekmi sta se 6. februarja 2008 v vetrovni Novi Gorici pomerili Slovenija in Danska. Skandinavci so zmagali z 2:1, v 30. minuti pa je goste s strelom z bele točke do vodstva popeljal prav Tomasson. Le osem minut pozneje je rezultat na 1:1 izenačil Milivoje Novaković. Z Ljubljančanom se bosta srečala tudi danes v Stožicah, saj že nekaj časa sestavlja strokovni štab in pomaga Matjažu Keku. Tudi Mariborčan se zagotovo spominja Tomassona, saj je na tisti tekmi v mestu vrtnic vodil Slovenijo.

Foto: Guliverimage

Takrat je bil še neuspešen, že dobro leto pozneje pa je slovenske nogometaše senzacionalno popeljal na svetovno prvenstvo (SP 2010). Zdaj se bo poskušal vpisati v zgodovino kot prvi Slovenec, ki bi vodil reprezentanco na največjem nogometnem tekmovanju kar dvakrat. Njegovo prvo oviro bodo predstavljali Skandinavci.

Ko so Švedi nazadnje gostovali v Stožicah (0:2 – leta 2022), jih je vodil še švedski strateg, zdaj pa se bodo predstavili pod vodstvom soseda Danca. Dvoboj se bo začel ob 20.45.