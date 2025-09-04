Selektor Matjaž Kek je nedavno poudaril, kako je lahko zadovoljen, saj sta mu junijski prijateljski tekmi z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino pomagali razširiti kader. Eden tistih, ki je takrat pustil najboljši vtis, je bil Tamar Svetlin. Zdaj je strnil vtise po začetku sezone na Poljskem, kjer si po selitvi iz Celja služi nogometni kruh, in pred petkovim spektaklom s Švedsko v Stožicah.

V prejšnji sezoni je Tamar Svetlin napravil imeniten napredek. Celjanom je pomagal do četrtfinala konferenčne lige in osvojitve pokala, junija pa je Sloveniji priigral zmago na prijateljski tekmi v Luksemburgu. Sledila je nagrada, saj ga je v svoje vrste privabil poljski prvoligaš Korona Kielce. Ljubljančan je v kratkem obdobju, odkar nastopa na Poljskem, dokazal, kako je kos izzivu.

Na Poljskem je v dresu Korone zbral že sedem nastopov. Foto: Reuters

"Moj cilj je bil, da se čim prej uveljavim in privadim na novo ligo. Zelo sem zadovoljen, da dobivam toliko priložnosti. Mislim tudi, da solidno igram. V klubu vlada dobra energija, tudi to lahko prenesem v reprezentanco, kjer se z vsemi dobro razumemo," je 24-letni Ljubljančan, ki je bil v prejšnji sezoni eden izmed kreativnih motorjev zvezne vrste Celjanov, navdušen nad novimi delovnimi pogoji na Poljskem.

Spremlja tudi 1. SNL in vsako tekmo Celja

Nekdanjim soigralcem pri Celju in trenerju Albertu Rieri čestita za imeniten uspeh v Evropi. Foto: Reuters Začutil je, kako je kakovostna raven poljskega prvenstva višja od slovenskega. Na izzive, ki ga čakajo v dresu Korone, se je pripravil tudi psihološko. "Govoril sem s fanti, ki igrajo na Poljskem. Povedali so mi, kaj lahko pričakujem. Zato ni bilo to zame nobeno presenečenje. V sedmih tekmah sem se dobro privadil na nove razmere. Dobro se počutim," je zadovoljen z začetkom sezone.

Korona je v poljski Ekstraklasi na visokem petem mestu, še višje pa je na lestvici še ogromno njegovih rojakov. Dušan Stojinović je z Jagielonio četrti, Erik Janža in Luka Zahović sta z Gornikom tretja, Luka Elsner, trener Cracovie iz Krakova, pa je na izjemnem drugem mestu.

S poljskim nogometom bo imel kmalu opravka tudi njegov nekdanji klub Celje, ki bo v konferenčni ligi v knežjem mestu pričakal varšavsko Legio, pri kateri se dokazuje Petar Stojanović. Svetlin je navdušen nad uspehi njegovih nekdanjih soigralcev, ki kraljujejo v 1. SNL in so se uvrstili v konferenčno ligo. "Veliko spremljam slovensko ligo. Gledam vsako tekmo Celja. To je res pozitivna stvar za slovenski nogomet, da so se uvrstili v Evropo. Pa ne le to, da so prišli v konferenčno ligo, ampak način, na katerega jim je to uspelo," je nogometaš, ki je sicer doma iz Ljubljane, iz Šmartnega pod Šmarno goro, čestital Celjanom zlasti za odmevne predstave proti Luganu in Baniku.

Od Alberta Riere se je ogromno naučil. Tako gleda na stvari na Poljskem tudi skozi prizmo španskega stratega. Foto: Jure Banfi

Ko je nosil celjski dres, je najbolj občudoval trenerja Alberta Riero in njegov odnos do varovancev. Španec ga je tako navdušil, da o njem razmišlja tudi na Poljskem. "Vse stvari gledam skozi njegovo prizmo. Gledam, kako bi on naredil nekatere stvari. Svojo igro analiziram prek njegovih idej, kaj bi lahko še počel boljše iz taktičnega vidika. Ni treba poudarjati, kaj je Riera naredil v Celju. Od njega sem se naučil veliko, to lahko nesem naprej v nove klube," to že počne na Poljskem.

Nočejo razmišljati o pritisku

Nazadnje je nastopil v državnem dresu v Celju proti BiH (2:1), kjer je združil moči tudi z nekdanjima soigralcema Davidom Zecom in Aljošo Matkom. Foto: Aleš Fevžer Pri Koroni, kjer se je prvič znašel v vlogi legionarja, tako uživa. Podobno pa velja, ko obleče državni dres. Junija je zablestel na srečanju v Luksemburgu in prinesel Kekovi četi zmago, poleg je tudi zdaj, ko se bo začel pomemben kvalifikacijski ciklus za SP 2026.

"Vlada pozitivno in sproščeno vzdušje, hkrati pa se zavedamo, kaj je pred nami. Nočemo razmišljati o nekem pritisku in o tem, kaj vse nosi zraven. To nam ne pomaga veliko. Moramo se bolj osredotočiti nase," je pohvalil ozračje v Kekovi četi in pozitivno energijo. "Komaj čakamo, da se začne," tudi sam komaj čaka, da v petek začuti moč polnih Stožic, kjer bodo imeli gledalci kaj za videti, saj prihaja Švedska z zvezdniško zasedbo, v kateri izstopata napadalca Alexander Isak in Viktor Gyökeres.

"Kaj povedati o Švedski? Njihova ekipa govori sama zase. Vsi vemo, kako kakovostni so, a ne smemo preveč razmišljati o njih, ampak o nas. Moramo razmišljati o svojih kvalitetah, o svojem načrtu tekme. Iz tega bomo tudi izhajali," je prepričan, da bi lahko Slovenija z dobrim načrtom srečanja prekrižala načrte Skandinavcem.

Tamar Svetlin je doma iz Šmartnega pod Šmarno goro. Foto: Bor Slana

Svetlin se je pred dnevi zelo razveselil snidenja z domovino, ki je ni videl že nekaj mesecev. Praktično vse od prve selitve v Kielce. "Komaj sem čakal, da se vrnem domov in vidim našo lepo pokrajino. Zlasti hribe in gore. Pri nas imamo to za samoumevno, pri nas na Poljskem pa je veliko ravnine," se je nasmehnil, ko se je na Brdu pri Kranju ustavil pred mikrofoni. Čaka ga nov mejnik v karieri, saj se bo s Slovenijo prvič potegoval za kvalifikacijske točke za SP.