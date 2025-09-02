Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
2. 9. 2025,
18.03

Švedska kvalifikacije za SP 2026 Žan Karničnik Svit Sešlar Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca

Torek, 2. 9. 2025, 18.03

45 minut

Pred začetkom kvalifikacij za SP

Žan Karničnik in Svit Sešlar optimista: Tudi nas se bo v tej skupini nekaj vprašalo

STA

Slovenska nogometna reprezentanca, Matjaž Kek | Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na začetek kvalifikacij za SP, v petek se bo v Stožicah pomerila s Švedsko. | Foto Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na začetek kvalifikacij za SP, v petek se bo v Stožicah pomerila s Švedsko.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Stožicah začela kvalifikacijske boje za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Prvi tekmec bo Švedska, ki vsaj v napadalnem pogledu predstavlja izjemno visoko oviro. Oviro, za katero Žan Karničnik in Svit Sešlar menita, da ob pravem pristopu ne bo previsoka.

Alexander Isak
Sportal Pozor! Švedi v Stožice prihajajo z zvezdniško napadalno zasedbo.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, se bo potegovala za tretji nastop na SP, na poti do tja bo poskušala v skupini B zbrati dovolj točk proti Švedski, Švici in Kosovu. Neposredno na SP vodi le prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

Prvi tekmeci v skupini bodo Švedi, ki so na lestvici Fife trenutno na 29. mestu, Slovenija je 50. Predvsem v napadu pa se lahko Skandinavci pohvalijo z izjemnim dvojcem Viktor Gyökeres in Alexander Isak.

Oba sta na poletni tržnici dvignila veliko prahu s svojima prestopoma, Gyökeres k Arsenalu in Isak v ponedeljek k Liverpoolu. V napadu bodo tako Švedi stavili na igralca, za katera so njuni novi delodajalci brez vštetih bonusov odšteli slabih 210 milijonov evrov.

"To so igralci, na katere moraš paziti v vsakem trenutku"

"Igralci, ki so v napadu, so menjali klube in mogoče niso na najvišji možni ravni, ampak vseeno so to igralci, na katere moraš paziti v vsakem trenutku. Pokazali smo tudi na evropskem prvenstvu proti Angliji in Portugalski, da lahko igramo z njimi in da smo lahko v tranziciji po odvzeti žogi nevarni tudi mi," je na druženju z mediji na Brdu izpostavil Žan Karničnik.

"Imajo ogromno kakovosti, sploh v napadu. Če se bomo spuščali z njimi v neke obračune ena na ena, vemo, kako kakovostni so in da ne potrebujejo veliko prostora. Če pa bomo stali skupaj kot ekipa in jih tako poskušali ustaviti, verjamem, da smo tega sposobni," je svojega nekdanjega soigralca pri Celju dopolnil Svit Sešlar.

Svit Sešlar: "Če se bomo spuščali z njimi v neke obračune ena na ena, vemo, kako kakovostni so in da ne potrebujejo veliko prostora." | Foto: Aleš Fevžer Svit Sešlar: "Če se bomo spuščali z njimi v neke obračune ena na ena, vemo, kako kakovostni so in da ne potrebujejo veliko prostora." Foto: Aleš Fevžer

Alexander Isak
Sportal Kruto. Bil je ljubljenec navijačev, zdaj je osovražena podgana.

"Vsi treniramo za to, da pridemo do najvišje ravni nogometa"

Ta se je dotaknil tudi dogajanja v prestopnih mesecih, tednih in na koncu urah, ko je v igri sanjski prestop in v primeru Isaka tudi določene vrste izsiljevanje.

"To so stvari, ki so sestavni del nogometa. Ampak igralci moramo to čim bolj odmisliti, čeprav je včasih to nemogoče. Te stvari moramo prepustiti zastopnikom, da jih urejajo. Vsekakor pa si, ko pride večji klub za korak naprej, tega vsak igralec želi ne glede na pogodbo, ki jo ima pred tem. Vsi treniramo za to, da pridemo do najvišje ravni nogometa," je ocenil Sešlar.

Vsak niz se enkrat konča

Po koncu prestopnega roka pa je osredotočenost le na tekmah proti Švedski in Švici. Tekmovati bo treba tudi proti zgodovini. Slovenija namreč na dosedanjih štirih tekmah proti Švedski na zmago še čaka. Dvakrat je bil izid izenačen, tudi nazadnje v ligi narodov septembra 2022, dvakrat pa so Švedi slavili.

Žan Karničnik: "Malo časa je, da bi uvedli kaj novega. S fanti se že tako dolgo poznamo in igramo skupaj dolga leta, da selektor točno ve, kaj od koga pričakovati." | Foto: Aleš Fevžer Žan Karničnik: "Malo časa je, da bi uvedli kaj novega. S fanti se že tako dolgo poznamo in igramo skupaj dolga leta, da selektor točno ve, kaj od koga pričakovati." Foto: Aleš Fevžer

"Vsak niz se enkrat konča in upam, da se bo tudi ta njihov končal ta petek," je bil na to temo kratek Karničnik in ocenil skupino B: "To je skupina, v kateri se bo tudi Slovenijo nekaj vprašalo. Večkrat smo pokazali, da se lahko kosamo z vsako ekipo. Pomembne bodo domače tekme, da dobro štartamo v kvalifikacije."

"Selektor točno ve, kaj od koga pričakovati"

"Malo časa je, da bi uvedli kaj novega. S fanti se že tako dolgo poznamo in igramo skupaj dolga leta, da selektor točno ve, kaj od koga pričakovati. Resda smo v različnih formah, da so se prvenstva ponekod šele dobro začela, zato se bomo poskušali na teh nekaj treningih povezati in čim bolje uigrati," je še dodal 30-letni kapetan Celja.

Slovenijo po preizkušnji v Stožicah proti Švedom v septembrskem ciklu čaka še ponedeljkova tekma proti Švici (19. na lestvici Fife) v Baslu. Nato se bo oktobra merila z reprezentanco Kosova (95.) v gosteh in s Švico doma, za konec pa novembra sledita še domača tekma s Kosovom in gostujoča s Švedsko.

Švedska kvalifikacije za SP 2026 Žan Karničnik Svit Sešlar Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca
