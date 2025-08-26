Ko se bosta 5. septembra v Stožicah za kvalifikacijske točke udarili Slovenija in Švedska, bodo v ospredju številni zvezdniški napadalci, ki si služijo kruh na Otoku. Matjaž Kek bo prvič na delu preizkusil Benjamina Šeška kot rdečega vraga, za katerega je prepričan, da bo kmalu začel za Manchester United kazati predstave, s katerimi navdušuje v slovenski reprezentanci. Skandinavci so za zdaj mešanih občutkov. Viktor Gyökeres je resda začel zadevati za Arsenal, skrbi pa jih lahko Alexander Isak, ki ga za rekordni znesek k sebi vabi Liverpool, a mu Newcastle noče ne dovoli prestopa. Pri tem najbolj trpi temnopolti Šved, saj je izgubil tekmovalno formo. To pa je lahko tudi dobra novica za slovensko obrambo.

Poletno prestopno sago, kakršni slovenski nogomet pred tem ni bil priča, je spremljala vsa Evropa. Benjamin Šeško se je znašel na seznamu poletnih želja številnih velikanov. Prevladovali so angleški, na koncu pa se je 22-letni Radečan odločil za rdeče vrage. United je vštevši bonuse sklenil z Leipzigom odmeven posel, pri katerem bi lahko rdeči biki zaslužili kar 85 milijonov evrov, slovenski as pa po vročem debiju, ko se je prvič predstavil na Old Traffordu prav proti resnemu snubcu Arsenalu (0:1), in neprepričljivi predstavi na gostovanju pri Fulhamu (1:1), na obeh tekmah je vstopil s klopi in odigral skupno dobro uro, še ni prepričal otoške javnosti.

Mogoče je bilo zanj malo preveč cirkusa

Benjamin Šeško je na uvodnih nastopih za United skupno odigral 62 minut. Foto: Reuters Kako pa o njegovem prestopu razmišlja Matjaž Kek, ki ga pozna odlično? Tudi o tem je bilo govora na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, kjer je predstavil seznam kandidatov za nastop na uvodnih tekmah kvalifikacij za SP 2026. Za začetek 5. septembra v Stožicah proti Švedski, prepolni znamenitih imen, kraljujejo zlasti napadalci, ki si podobno kot Šeško služijo kruh na Otoku.

"Lepo je, ko se postavljajo takšne številke tudi za slovenske igralce. Manchester United je velik klub z veliko tradicijo, ki pa v zadnjem obdobju ni v soju žarometov v domačem in mednarodnem nogometu,'' je o rekordnem prestopu v zgodovini slovenskega nogometa spregovoril selektor.

Matjaž Kek pozna odlično Benjamina Šeška, kateremu je prvič ponudil priložnost kmalu po 18. rojstnem dnevu. Foto: Aleš Fevžer

"Izziv je ogromen, mogoče je zame malo preveč cirkusa. Šeškova minutaža še ni na pričakovani ravni tudi z moje strani kot selektorja. Ampak biti član takega kluba je velik privilegij, čast in zasluga, kar je Beni kazal skozi kakovost v klubu in reprezentanci. Res je to za Benija velik izziv, motiv, prepričan pa sem, da bo šlo vse skupaj v pravo smer. Poznam ga od 17. leta, delal sem z njim. Njegove zagnanost, kakovost, volja, želja za dokazovanje so neverjetne," je Mariborčan izpostavil adute, ki bi lahko Šešku, že četrtemu najboljšemu slovenskemu strelcu vseh časov (16 zadetkov), pomagali k temu, da bi pri Manchester Unitedu kazal tisto, s čimer je navduševal že v dresu Leipziga.

Razlika med Nemčijo in Anglijo

Man Utd je za tri poletne novince v napadu odštel okrog 200 milijonov evrov. Foto: Reuters Vseeno pa je opazna razlika med nemškim in angleškim prvenstvom, kar je po remiju proti Fulhamu opozoril tudi Šeškov trener Ruben Amorim. Tudi selektor Kek je prepričan, da je angleško prvenstvo nekaj drugega kot nemška bundesliga. "Prve minute so že pokazale, kakšen izziv bo to igranje v Angliji, kakšne so reakcije po tekmah. Tu bo šel Beni skozi najpomembnejše sito svetovnega klubskega nogometa," se Kek zaveda, s kako zahtevnim okoljem ima opravka 22-letni Posavec.

Vseeno je prepričan, da bo prej ali slej prepričal občinstvo, podobno kot njegova ekipa pokazal bistveno več in pomagal Unitedu do tega, da bi se lahko v uglednem času, to navijači rdečih vragov pričakujejo tudi od Brazilca Matheusa Cunhe in Kamerunca Bryana Mbeuma, vrnil na poti stare slave.

Isak še vedno ne igra

Alexander Isak v uvodnem delu sezone ni kandidiral za nastope pri srakah. Foto: Guliverimage Na Otoku pa si služijo kruh tudi najboljši švedski napadalci. Idila Skandinavcev pa vendarle ni popolna, saj Alexander Isak ne nastopa za Newcastle. Še pred koncem prestopnega roka želi prestopiti k Liverpoolu, tako da je izgubil tekmovalno formo, kar je ugodna novica za slovensko obrambo na čelu z Jako Bijolom, ki se prav tako od te sezone dokazuje v Angliji, a še ni dočakal priložnosti za krstni nastop za Leeds United.

Talko Šeško (Manchester United) in Bijol (Leeds United) sta v prvenstvu izgubila z Gyökeresovim Arsenalom, za katerega je Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres na zadnji tekmi dosegel dva zadetka in tako ujel ritem.

Švedi veliko stavijo tudi na Anthonyja Elango, nekdanjega upa Uniteda, zdaj pa krilnega napadalca Newcastla. Zaradi poškodbe kolena ne morejo računati na pomoč nogometaša Tottenhama Dejana Kuluševskega, tako da 5. septembra v Stožicah, kjer so pred tremi leti dobili dvoboj lige narodov z 2:0, ne bodo mogli nastopiti v povsem najmočnejši zasedbi.

Viktor Gyökeres je na drugi tekmi za Arsenal dosegel dva zadetka in jo zagodel Bijolovemu Leedsu. Foto: Reuters

Če ob tem prištejemo še neigranje Isaka, je lahko razlog za zadovoljstvo v slovenski izbrani vrsti še večji. Veliko pa bo v slovenskem napadu odvisno od rdečega vraga Šeška, ki bo skušal zasenčiti švedske ase na čelu z njegovim neposrednim tekmecem za selitev k topničarjem, pet let starejšemu Gyökeresu.

Obožuje, ko Slovence ne vzamejo resno

Matjaž Kek želi Slovenijo še drugič v selektorski karieri popeljati na svetovno prvenstvo. Foto: Aleš Fevžer Slovenijo tako čakajo jeseni nastopi v kvalifikacijski skupini s Švedsko, Švico in Kosovom. Na papirju je največja favoritinja za prvo mesto, ki prinaša nastop na SP 2026, Švica. Na lestvici Fife zaseda 19. mesto. Švedi so deset mest nižje, Slovenija pa zaključuje krog najboljše petdeseterice. Kosovo je v tem pogledu avtsajder skupine, saj zaseda 95. mesto, a to ne bo preslepilo Keka.

"Kosovo je v velikem vzponu, Švedska ima velika imena predvsem v napadu in Švica, ki je vedno prisotna, ima svoj način igranja in vedno pozitivno preseneti. Rad imam, ko nas ne vzamejo resno, ko smo avtsajderji, takrat smo najnevarnejši. To je skupina, ki ti daje možnosti, da nekaj narediš, če boš pravi in če bodo igralci dali vse od sebe, tako kot so to dajali v zadnjem obdobju," je selektor Matjaž Kek prepričan, da lahko z varovanci znova spravi na noge slovenske navijače in popelje Slovenijo na največje tekmovanje na svetu.

O tem, koliko to pomeni za zgolj dvomilijonsko državo, se je prepričal že leta 2010 na jugu Afrike, zdaj pa želi vse skupaj ponoviti prihodnje leto na drugi strani velike luže. Reprezentančni zbor ga čaka v ponedeljek, pet dni pozneje, 5. septembra, pa bodo Stožice kot kaže polne do zadnjega kotička na pomembnem srečanju med Slovenijo in Švedsko.