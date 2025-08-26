Začenja se največji nogometni izziv leta. Slovenska reprezentanca se bo jeseni potegovala za nastop na največjem tekmovanju, kar ga pozna svet (SP 2026), že 5. septembra pa jo v Stožicah čaka prva kvalifikacijska tekma s Švedsko. Selektor Matjaž Kek je javnosti predstavil seznam kandidatov, na katerem tokrat ne manjka sprememb. Pa ne pri imenih, saj Mariborčan pred tako pomembnimi izpiti ne eksperimentira, tako da je vpoklical standardne varovance, ampak bolj pri njihovih klubih. Poleti so se namreč zgodile številne selitve, seznam je dolg in širok, pričakovano pa je najbolj izstopal prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu. Radečan bo tako prihodnji teden prvič pripotoval v domovino kot rdeči vrag! Izmed igralcev, ki so v preteklosti sestavljali udarno enajsterico, na začetku kvalifikacij za SP 2026 ne bo Jana Mlakarja, zaradi zdravstvenih težav pa je vprašljiva udeležba Davida Brekala.

Koga je Matjaž Kek vpoklical na seznamu kandidatov?

📋🇸🇮 Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Švedsko 🇸🇪 in Švico 🇨🇭



🎟️ https://t.co/pCV2aspMPu#SrceBije 🇸🇮 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AdCYRCgF0j — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 26, 2025

Aktualni seznam kandidatov: Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Špa), Igor Vekić (Vejle/Dan), Martin Turk* (Estoril/Por) Branilci: Jure Balkovec (Fatih K./Tur), Jaka Bijol* (Leeds Unite/Ang), David Brekalo (Orlando City/ZDA), Vanja Drkušić (Zenit/Rus), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze/Pol), Petar Stojanović* (Legia Varšava/Pol), David Zec (Kiel/Nem) Zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Crvena zvezda/Srb), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos/Grč), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec/Avt), Tomi Horvat (Sturm Gradec/Avt), Sandi Lovrić (Udinese/Ita), Dejan Petrovič (Rijeka/Hrv), Svit Sešlar* (Eyüpspor, Tur), Tamar Svetlin* (Kielce, Pol) Napadalci: Benjamin Šeško* (Manchester United/Ang), Andraž Šporar (Alanyaspor/Tur), Danijel Šturm* (Celje), Žan Vipotnik (Swansea City/Wal) * v poletnem prestopnem roku so zamenjali klub.

Še malo, pa bo šlo zares. Slovenska nogometna reprezentanca bo čez poldrugi teden začela kvalifikacije za SP 2026, na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo kar 48 udeležencev. Bo med njimi tudi Kekova četa?

Nadgradnja Eura 2024?

Slovenija je lani izpadla na Euru 2024 v osmini finala proti Portugalski šele po izvajanju 11-metrovk. Foto: Guliverimage Slovenija se bo jeseni v boju za dragocene točke spoprijela s Švedsko, Švico in Kosovom, selektor Matjaž Kek pa verjame, da so njegovi varovanci sposobni nadgradnje tistega, kar so prikazali lani na Euru. Takrat so podirali mejnike slovenskega reprezentančnega nogometa in se na krilih pragmatizma ter jeklene obrambe prvič uvrstili v izločilni del velikega tekmovanja, zdaj pa načrtujejo nov vrhunec.

Udeležba na svetovnem prvenstvu bi bila imenitna nagrada za dokaj uigrano zasedbo, ki je lani pridobivala bogate izkušnje na Euru, nato vmes nihala v izvedbah v ligi narodov, zdaj, ko lahko selektor znova računa na vsa najmočnejša orožja, motivacije pred tako pomembnim kvalifikacijskim ciklusom pa zagotovo ne manjka, pa je znova polna pozitivne energije. In velikih pričakovanj.

Slovenija in Švedska se bosta po treh letih znova pomerili v Stožicah. Leta 2022 so bili v Ljubljani boljši Skandinavci. Kdo pa bo boljši 5. septembra 2025? Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj imajo najboljši slovenski nogometaši priložnost, da dokažejo svetu, kako premorejo dovolj kakovosti, bojevitosti in ekipnega duha, s katerimi si lahko zagotovijo privilegij druženja z elito.

Ker pa bodo o tem odločale tudi tekmovalne forme reprezentantov, mnoge pa po menjavah klubskih okolij še niso na ravni, s katero so znali slovenske navijače navduševati v preteklosti, čaka selektorja Keka nemalo dela na pripravah, da bi se lahko na uvodnih preizkušnjah v kvalifikacijah (5. septembra v Ljubljani s Švedsko in 8. septembra v Baslu s Švico) predstavili v kar najboljši podobi.

Kdo vse je poleti zamenjal klub?

Ogromno prvokategornikov slovenske reprezentance je poleti zamenjalo klube. Evropa je najbolj podrobno spremljala prestopno sago Benjamina Šeška, ki je postal eden (naj)bolje plačanih napadalcev na Otoku in novopečen zvezdnik Manchester Uniteda, po manj prepričljivih začetnih predstavah pa se že sooča s kritikami in pomisleki, ki jih bo poskušal zajeziti s tistim, kar je pred tem najraje počel za Leipzig in Slovenijo. To pa so bili zadetki, pogosto tako atraktivni in zahtevni, da so postali viralni na družbenih omrežjih.

Benjamin Šeško se bo prvič udeležil reprezentančne akcije kot član rdečih vragov. Z Unitedom ne more biti zadovoljen z začetkom sezone. Na dveh tekmah je osvojil točko. Takšen izkupiček ima tudi njegov reprezentančni kapetan Jan Oblak, ki je z Atleticom vstopil v sezono slabše od pričakovanj. Bosta največja asa slovenskega nogometa boljše volje v državnem dresu? Foto: Aleš Fevžer

Na krstni nastop v dresu Leeds Uniteda še čaka Jaka Bijol. Korošec je obrambni steber slovenske izbrane vrste, v tej sezoni pa se bo prvič v karieri v klubskem svetu pomeril proti rojaku Šešku, tako da bo imela Slovenija svoj premierligaški derbi, ki si ga bo zagotovo ogledal tudi selektor Kek.

Petar Stojanović v tej sezoni nastopa na Poljskem. Foto: Guliverimage Ta pogosteje kot prej pogleduje tudi na Poljsko, saj je Petar Stojanović zapustil Italijo in oblekel dres varšavske Legie. Na Apeninskem polotoku podobno kot Bijola in Stojanovića ni več niti Jana Mlakarja, ki se je odpravil v drugo francosko ligo k Amiensu.

Jure Balkovec ostaja v Turčiji, a se je vrnil k Fatih Karagümrüku, zapustila pa sta jo Blaž Kramer (Al-Okhdodd) in David Tijanić (Al-Najma), ki se pripravljata na začetek prvenstva Savdske Arabije, polnega zvezdniških imen. Žan Celar je zapustil London (QPR) in se pridružil Fortuni iz Düsseldorfa. Tako ostaja v drugoligaškem okolju, le da je Anglijo zamenjal z Nemčijo.

Tokrat brez Jana Mlakarja

Pomanjkanje tekmovalne forme po menjavah klubov je naredilo svoje. Mlakarja, ki je bil že lani na Euru 2024 standardni član udarne enajsterice, dosegel pa tudi pomemben zadetek v ligi prvakov za zmago v Kazahstanu, tokrat ni poleg.

Andraž Šporar, ki ga junija ni bilo na seznamu, se vrača med Kekove izbrance, Jan Mlakar pa bo skušal najprej ujeti tekmovalno formo pri francoskem Amiensu. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi pomanjkanja tekem, spomladi je zarad zdravstvenih težav izpustil ogromno srečanj za splitski Hajduk, ne bo kandidiral za tekmi s Švedsko in Švico, manjkala bosta tudi oba novopečena člana savdijskih prvoligašev, prav tako ni na seznamu Celarja. Manjka tudi junak nepozabne zmage nad Kazahstanom (2023) in dolgoletni član izbrane zasedbe Benjamin Verbič.

Celjani izgubili ogromno reprezentantov

Ogromno sprememb se je zgodilo tudi pri Celju, z naskokom najbolj vročem slovenskem klubu, ki kljub prevetreni zasedbi žanje uspehe v 1. SNL, kot za stavo polni mreže tekmecev, pod taktirko izjemnega motivatorja Alberta Riere pa blesti tudi v Evropi. Svit Sešlar, Aljoša Matko in Tamar Svetlin so poleti zapustili Celje in odšli v Turčijo, na Madžarsko in Poljsko, prišel pa je Danijel Šturm, ki je junija na prijateljski tekmi debitiral za Kekovo četo, žal pa je ob zelo neugodnem trenutku, pred evropsko tekmo leta Celja v Ostravi, staknil hudo poškodbo Mark Zabukovnik, ki se je letos že izkazal v državnem dresu.

Mark Zabukovnik nima sreče, saj bi se lahko zaradi izjemne forme znova znašel na seznamu Kekovih kandidatov, tako da ga zaradi poškodbe kolena čaka daljše okrevanje. Foto: Jure Banfi

Veliko selitev je bilo tudi pri mlajših slovenskih nogometaših. Marcel Ratnik se je preselil v ZAE, vratar Martin Turk, ki je na najnovejšem Kekovem seznamu nadomestil poškodovanega Matevža Vidovška, je zdaj na Portugalskem (Estoril), Adrian Zeljković se je preselil na Češko k Viktorii Plzen.

Selektor Kek je tako za spremembo od junijskih seznamov vpoklica tudi dva mlajša igralca, ki sta se udeležila Eura do 21 let na Slovaškem. To sta vratar Turk in osrednji "kreativec" Sešlar, ki je v Turčiji v ponedeljek prebil strelski led v elitnem prvenstvu in zadel za Eyüpspor. Okostje kandidatov tako bolj ali manj ostaja standardno. Mariborčan namreč stavi na preverjene kakovosti kandidatov, s katerimi je že dosegal podvige in se že dobro poznajo med seboj.

Keku bo pomagal nekdanji branilec Olimpije

Bo pa prisotna še ena sprememba. Selektor Kek je nedavno v pogovoru za Delo potrdil, da bo vrzel po odhodu Boštjana Cesarja na položaju pomočnika selektorja dokončno zapolnil Hrvat Fausto Budicin (44-letni Istran je nekdanji branilec Olimpije in Rijeke, pri kateri je svoj čas že sodeloval s Kekom), namesto analitika Dejana Kopasića, ki se je v začetku poletja v Krakovu pridružil Luki Elsnerju, pa bo to vlogo v izbrani vrsti opravljal selektorjev sin, Matjaž Kek mlajši.

Ko se je Slovenija predstavila zadnjič v tem letu, je na prijateljskem srečanju v Celju z 2:1 premagala Bosno in Hercegovino, strelski prvenec v državnem dresu pa je pri gostiteljih dosegel Andres Vombergar. Tokrat ga ni na seznamu. Foto: Jure Banfi

V slovenski izbrani vrsti torej ne manjka novosti, večina pa bo na najnovejšem Kekovem seznamu za razliko od prejšnjega zastopana v podobi spremenjenih klubskih delodajalcev, pri katerih si zdaj služijo kruh najboljši slovenski nogometaši.