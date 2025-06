Matjaž Kek specialist za odpravljanje jugoslovanskih urokov

Nogometaši Slovenije so v obdobju državne samostojnosti premagali že skoraj vse države, zrasle na pogorišču nekdanje Jugoslavije. Izjemo predstavlja le Bosna in Hercegovina. Z današnjo zmago v Celju bi torej Slovenija dopolnila jugoslovansko zbirko. Matjažu Keku, ki je že večkrat postavljal zgodovinske mejnike, ko je govora o zmagah Slovenije nad ''nekdanjimi brati'', tako ne manjka motivacije.

"Dvoboji z reprezentancami iz nekdanje Jugoslavije vedno prinašajo določeno napetost," pred današnjim spektaklom v Celju, kjer se bosta na razprodanem stadionu Z'dežele ob 18. uri na prijateljski tekmi spopadli Slovenija ter Bosna in Hercegovina, razmišlja Matjaž Kek. Izkušeni selektor Slovenije odlično pozna nogomet v tem delu Evrope in se dobro zaveda, kako atraktivno in napeto bi bilo lahko danes v knežjem mestu. Vstopnice so hitro pošle, dvoboj bo potekal pred polnimi tribunami celjskega stadiona, na katerih bo prisotno tudi ogromno privržencev Bosne in Hercegovine.

Slovenija v letu 2025 še ni izgubila dvoboja. Proti Slovaški je zmagala in remizirala ter si s tem zagotovila obstanek v drugi najmočnejši skupini lige narodov, prejšnji petek pa je v Luksemburgu zmagala z 1:0. Danes bo v Celju odigrala še zadnje srečanje pred jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

Tako se obeta pestro srečanje, na katerem bo slovenske nogometaše gnala naprej tudi želja, da bi prvič v obdobju državne samostojnosti dočakali zmago nad BiH. Če bi jim uspelo, bi končno dopolnili jugoslovansko zbirko in se lahko pohvalili s tem, da so vsaj enkrat premagali prav vse države, zrasle na pogorišču nekdanje skupne domovine Jugoslavije.

Pri tovrstnih "podvigih" je z naskokom največkrat sodeloval prav selektor Kek, zanimivo pa je, da so tako Hrvaška, Srbija, Črna gora, Kosovo in Severna Makedonija v deželi na sončni strani Alp zmeraj izgubili le enkrat – vedno z najbolj tesno razliko. Bi se lahko podoben scenarij zgodil tudi danes v Celju?

Slovenija : Črna gora 1:0 (20. november 2022, Ljubljana)

Pred slabimi tremi leti je Slovenija v Stožicah pod vodstvom Matjaža Keka premagala Črno goro, eno izmed redkih držav, nastalih na zeljniku bivše Jugoslavije, s katero ima pozitivno razmerje medsebojnih tekem. S samostojno Črno goro se je pomerila trikrat, dvakrat zmagala in enkrat remizirala. Edina tekma, odigrana v Sloveniji, je potekala 20. novembra 2022. Zmagoviti zadetek za gostitelje je v Stožicah dosegel Miha Zajc, Črnogorci pa so zapravili v 86. minuti najstrožjo kazen, ko Stefanu Saviću ni uspelo premagati klubskega soigralca Jana Oblaka. Črnogorec, zdajšnji branilec Trabzonsporja, je zadel vratnico. Foto: Nik Moder/Sportida

Slovenija : Hrvaška 1:0 (24. marec 2021, Ljubljana)

Slovenskim nogometašem je pred dobrimi štirimi leti uspel imeniten podvig, končno so občutili sladkost zmage nad Hrvaško. Bilo je prisotno le razočaranje, ker Stožice niso pokale po šivih. Zaradi pandemije koronavirusa je sosedski dvoboj v kvalifikacijah za SP 2022 med Slovenijo in Hrvaško potekal v praznih Stožicah, junak srečanja pa je postal Sandi Lovrić. Nogometaš hrvaških korenin s slovenskim potnim listom, rojen v Avstriji, je spravil v slabo voljo svojega velikega vzornika Luko Modrića (1:0), Slovenija je premagala takratnega aktualnega svetovnega podprvaka, ki je leto pozneje v Katarju osvojil bron. O tem, kako neugoden tekmec je Hrvaška za Slovenijo, priča razmerje medsebojnih tekem. Odigranih je bilo 11. Slovenija je dobila eno, Hrvaška pa šest. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija : Kosovo 2:1 (15. november 2020, Ljubljana)

Slovenija se bo v kvalifikacijah za SP 2026 pomerila tudi s Kosovom. Z njim se je dvakrat pomerila v ligi narodov leta 2020 in bila uspešna. Zmagala je tako doma kot tudi v gosteh, Kosovo pa je poleg Črne gore edina država, nastala na območju nekdanje Jugoslavije, ki jo je slovenska nogometna reprezentanca premagala tudi v gosteh. Ko jo je ugnala doma, je bilo 15. novembra 2020 v Stožicah 2:1. Sprva ni kazalo dobro, Kosovo je v 58. minuti povedel z 1:0, a je sledil preobrat v režiji velikih prijateljev Jasmina Kurtića (64.) in Josipa Iličića, ki je v sodnikovem podaljšku po strelu z bele točke le zagotovil zmago Sloveniji. Foto: Grega Valančič / Sportida

Slovenija : Severna Makedonija 1:0 (23. marec 2016, Koper)

Za edino zmago Slovenije nad Severno Makedonijo je pred slabim desetletjem na prijateljski tekmi v Kopru poskrbel Roman Bezjak. Mrežo gostov je zatresel v 58. minuti in s strelskim prvencem v državnem dresu popeljal domovino do zmage nad ''nekdanjimi brati''. To je bil poseben dvoboj za Srečka Katanca, ki se je pred tem v selektorski vlogi dokazoval tudi v Severni Makedoniji. Slovenija ima sicer zelo neugodno razmerje medsebojnih tekem z Makedonci. Odigrala je sedem srečanj, zmagala pa le enkrat. Dvakrat se je srečanje končalo z remijem, Makedonci pa so se zmage veselili štirikrat. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija : Srbija 1:0 (11. oktober 2011, Maribor)

To je bila zgodovinska zmaga za slovenski nogomet. Z njo je bil odpravljen jugoslovanski urok, samostojna Slovenija je prvič premagala izbrano vrsto z območja nekdanje skupne domovine. Srbija je položila orožje v Ljudskem vrtu, Slovenijo pa je v kvalifikacijah za Euro 2012 do nepozabne zmage z atraktivnim zadetkom s prostega strela popeljal Dare Vršič. Pozneje se je Srbom ponudila izjemna priložnost za izenačenje, a je Samir Handanović mojstrsko ubranil strel z bele točke Nemanji Vidiću. Slovenija je tako pokvarila Srbom načrte, saj se niso uvrstili na Euro 2012. To je bila tudi zadnja tekma selektorja Matjaža Keka, ki je nato zapustil vroči stolček in se nanj vrnil čez osem let. Kar zadeva medsebojna srečanja med Slovenijo in Srbijo, ki je nasledila tudi rezultate Srbije in Črne gore ter ZR Jugoslavije, prevladujejo remiji. Odigranih je bilo devet tekem, kar sedem se jih je končalo z neodločenim rezultatom. Tudi tista lani na Euru 2024 v Münchnu. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija tako čaka samo še na prvo zmago nad Bosno in Hercegovino. Z njo se je v obdobju državne samostojnosti pomerila štirikrat, kar trikrat v Sloveniji, a ji tudi to ni pomagalo, da bi ji kdaj prekrižala načrte. Nazadnje je izgubila leta 2013 v Stožicah (0:3), pred tem leta 2008 v Ljudskem vrtu (3:4), dvakrat pa še v kvalifikacijah za SP 1998. V Ljubljani za Bežigradom z 1:2, v Sarajevu pa z 0:1.

Slovenija kot samostojna dežela še čaka na prvo zmago nad Bosno in Hercegovino. Največkrat je njeno mrežo zatresla pred 17 leti v Mariboru, kar trikrat, a ji tudi to ni pomagalo do uspeha (3:4). Foto: Aleš Fevžer

Danes bo tako v Celju skušala popraviti klavrno statistiko in dokazati, kako BiH vendarle ne predstavlja nepremostljive ovire. Atraktivno srečanje v Celju, ki bo besedah selektorja Keka prineslo tudi določeno napetost, se bo danes začelo ob 18. uri.