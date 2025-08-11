Ko se je vse skupaj začelo, so se mu ljudje smejali. Danes sta oba milijonarja.

Sanjski prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu, enem najbolj priljubljenih klubov na svetu, je slovenski nogomet povzdignil v novo dimenzijo. Mladi Radečan je postal v soboto novopečeni prvi napadalec rdečih vragov , po svetu pa so zaokrožile zgodbe o izjemnem talentu slovenskega reprezentanta, bajnih milijonih in blišču, a tudi odrekanju in trdem delu, brez katerega bi težko zaplaval v tako elitne nogometne vode. Kako pa se je vse skupaj sploh začelo? Da fenomen šeškomanije po novem odmeva tudi na kultnem Old Traffordu, je v mnogočem najbolj zaslužen njegov agent Elvis Bašanović. Pravljica se je začela pisati pred slabim desetletjem.

Nogomet je spisal že nič koliko zgodb, v katerih so nadarjeni igralci v mlajših kategorijah blesteli in opozarjali nase do te mere, da so jih oklicali za čudežne dečke, pozneje pa so njihove kariere zaradi takšnih in drugačnih razlogov krenile bolj proti povprečnosti kot pa temu, da bi še naprej izstopali med svojimi stanovskimi kolegi in se prebili med najboljše.

V soboto so se Benjaminu Šešku uresničile sanje, saj ga je novopečeni delodajalec Manchester United po podpisu pogodbe predstavil zbranemu občinstvu na polnem Old Traffordu. Foto: Guliverimage

Ko pa je govora o Benjaminu Šešku, za katerega je Manchester United v soboto odštel RB Leipzigu 76,5 milijona evrov, zaslužek rdečih bikov pa bi se lahko prek bonusov povzpel vse do dih jemajočih 85 milijonov evrov, so mu bile vselej naklonjene zvezde, pri čemer pa se tudi sam zaveda, da bi mu odmeven posel, s katerim je še enkrat več porušil slovenski rekord, skrajno težko uspel brez pomoči osebe, s katero je stkal veliko prijateljstvo.

"Ko ni nihče verjel vame, je bil on tisti, ki ..."

Benjamin Šeško in Elvis Bašanović sta v zadnjih letih, odkar mladi Slovenec navdušuje v tujini, vajena rdeče barve na dresih večkratnega slovenskega rekorderja. Foto: Instagram To je njegov agent Elvis Bašanović, ki je bil že od samega začetka, ko je spoznal mladega Posavca, takrat je imel komaj 13 let, prepričan, kako sodeluje z redko videnim talentom, pravcatim draguljem slovenskega nogometa. Mladi Benjamin ga je s svojim znanjem in fizičnimi predizpozicijami tako prepričal, da se mu je v mislih že odvrtel film iz prihodnosti, v katerih bo njegov varovanec nosil dres najboljših klubov na svetu.

"Ljudje so se mu takrat smejali, saj je bilo to zelo težko verjeti. No, danes pa mu vsi govorijo, vsa čast. Moj agent je bil tisti, ki je verjel vame, ko nihče drug ni," se je Šeško, veliki slovenski nogometni junak, kot mu ga na sončni strani Alp ni para, pred tremi leti, ko ga je v Leipzigu obiskala Sportalova delegacija, poklonil svojemu agentu. Z njim piše bleščečo zgodbo, katera po podpisu pogodbe z Manchester Unitedom zanima ves nogometni svet.

Bašanoviću, nekdanjemu nogometašu, ki je prav tako igral v napadu ter svojčas nosil dres Kopra in Izole, je neizmerno hvaležen, da je z njim prehodil najtežji del kariere in mu pomagal do zdajšnjega statusa. "Ko ni nihče verjel vame, ko sem pri 13, 14 letih igral v majhnih slovenskih klubih, je bil on tisti, ki je vedno govoril, da sem vreden več milijonov in da bom nekoč igral na najvišji ravni,'' je dal Šeško vedeti, kako mu je zaupanje s strani nogometnega agenta vsa ta občutljiva leta, ko se je dokazoval kot najstnik, utrjevalo samozavest.

Prva agencija, ki je navezala stik s Šeškovimi

Benjamin Šeško pred slabim desetletjem v zelenem dresu NK Krško. Foto: Društvo Biti novinar Kako se je sploh začelo sodelovanje med Benjaminom Šeškom in Elvisom Bašanovićem, ki je preraslo v eno najlepših in tudi donosnih povsem slovenskih športnih zgodb? Kot prvi ga je pred slabim desetletjem opazil Milidrag Marić, takrat eden izmed skavtov Bašanovićeve agencije Pro Transfer, ki mu je pozneje v omenjeni agenciji pripadla vloga vodje skavtov. Šeško je takrat opozarjal nase v mladi zasedbi Krškega, s katero je, čeprav je bil star šele 13 let, nastopal na prvenstvenih tekmah za igralce do 15 let in bil zelo uspešen.

"Milidrag Marić je na tekmi opazil nadarjenega fanta, nato sem ga šel pogledat še sam in ugotovil, da je poseben, ima velik potencial in je primeren za našo agencijo. Vzpostavil sem stik s starši, nato pa še z njim, zanimivo je bilo, da smo bili prva agencija, ki je navezala stik s starši, na kar smo izjemno ponosni, saj to dokazuje, da smo nekaj videli prej kot ostali," nam je pred tremi leti, pred mikrofon smo ga takrat zvabili ravno po atraktivnem evrogolu Benjamina Šeška na reprezentančnem srečanju na Švedskem (zanimivo je, da bo Šeško prvič kot član Manchester Uniteda oblekel dres slovenske izbrane vrste 5. septembra na kvalifikacijski tekmi za SP 2026 prav proti Švedski, op. p.), zaupal Bašanović.

Najlepši zadetek Benjamina Šeška do zdaj?

🇸🇮🚀 This goal from Benjamin Šeško (20) vs Sweden just gets better and better! 😍 pic.twitter.com/mHVLHxjlOB — EuroFoot (@eurofootcom) September 15, 2023

''Bil je izjemno visok, ni pa še bil mišično razvit, tako da sem v tisti fazi lahko videl zgolj potencial, ni pa še bil vrhunski nogometaš, kar je pri taki starosti normalno. Zanimivo je bilo, da je glede na svojo višino imel zelo dobro koordinacijo in občutek za žogo in zdelo se mi je, da je v tej kombinaciji nekaj nevsakdanjega. Visoki nogometaši so namreč običajno precej nerodni, nizki pa spretni, on pa je imel oboje," je Šeškov agent Bašanović zaupal Sportalovi novinarki Alenki Teran Košir leta 2023 ob robu prireditve Športnik leta, na kateri je bil Benjamin okronan s priznanjem za najbolj obetavno slovensko športno osebnost.

Vselej razred pred sovrstniki

Leta 2023 je prejel priznanje za najbolj obetavno slovensko športno osebnost in z njo tako ponosno poziral v Leipzigu. Foto: Ana Kovač Kakor je postopno rasel status mladega slovenskega napadalca, ki je bil tako dober, da je bil vselej razred pred sovrstniki, se je dvigal tudi vpliv njegovega agenta. Ta je s svojo agencijo PRO Transfer postal eden vodilnih na tem delu Evrope, z zadnjim, največjim poslom v zgodovini slovenskega nogometa, pa si prislužil (več)milijonski zaslužek. To je bila nagrada za leta in leta, ko je opozarjal na izjemne domete visokonogega in za svojo višino neverjetno spretnega Posavca, a mu je le malokdo verjel. Šlo je celo tako daleč, da so se mu mnogi posmehovali, ko jim je hitel pripovedovati, kako bi lahko Šeško prišel še zelo daleč in zaigral za največje klube v Evropi.

No, čas je pokazal svoje, Benjamin pa je zgolj pri 22 letih že stari znanec evropske nogometne elite, zdaj pa bodo njegove vragolije lahko občudovali še na Otoku. Slogan "kjer strast, inovativnost in navdušenje ustvarjajo prihodnost talentov", s katerim se predstavlja Bašanovićeva agencija, je tako po spektakularni pogodbi z Unitedom zaživel v polni luči.

Ogromno ur je bilo coachinga, tudi branja knjig

Šolanje je po odhodu v tujino nadaljeval prek spleta in ga uspešno končal. Foto: Guliverimage Do tega, da je postal Šeško eden najboljših mladih napadalcev na svetu, pa je bilo takrat, ko je kot mladi najstnik nabiral nogometne korake v Krškem, potrebno ogromno dela in odrekanja. Tudi o tem je spregovoril Bašanović, ki se je z Benjaminom ogromno ukvarjal na psihološkem področju, nato pa so sledili še nogometni in atletski treningi.

"Potrebno je bilo ogromno energije, imel je individualne trenerje, tako nogometne kot tudi atletske, veliko smo testirali, analizirali in se pogovarjali. Ogromno ur je bilo coachinga, tudi branja knjig. Veliko tega se je dogajalo v ozadju, česar ljudje ne vedo. Ogromno dela," se spominja dela z ambicioznim Benjaminom, ko je bil ta še srednješolec, nato pa je pri 16 letih, ko se je preselil v tujino, nadaljeval šolanje prek spleta. In ga uspešno končal. Iz Domžal se je preselil v Salzburg in postal rdeči bik. Rdeča barva ga odslej zvesto spremlja. Pozneje je postal rdeči bik še v Nemčiji, zdaj pa je rdeči vrag v Angliji.

Slava ga ni prav nič spremenila

Bašanović pa je opozoril še na nekaj, kar dela zgodbo o njegovem varovancu, katerega pozna že cel svet, še toliko lepšo. Izpostavil je namreč, kako ga slava ni prav nič spremenila. Podobno kot štiri leta starejši košarkarski čarovnik Luka Dončić, katerega zelo občuduje in je z njim navezal tudi stik, je tudi on velik vzornik marsikaterim mladim Slovencem. Postal je ljubljenec občinstva. To dokazuje na vsakem koraku. Ko stopi v stik z najmlajšimi, si vzame čas in jim izpolni marsikatero željo, vselej pa ga spremljata sproščenost in njegov prepoznavni nasmeh.

Najmlajši ljubitelji nogometa v Sloveniji preprosto obožujejo Benjamina Šeška, ki se vselej trudi, da bi ugodil njihovim željam. Tako je malodane ni tekme, na kateri ne bi delil podpisov ali spominskih fotografij. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Prav neverjetno je, kako je ostal Beni v tem norem svetu odličen fant. Slava ga ni prav nič spremenila. Zelo je prizemljen, pošten, nasmejan in prijazen, kar se vidi tudi v stiku z navijači in soigralci. Ljudje ga imajo povsod radi. Na tekmah reprezentance so ljudje na stadionih začutili njegovo iskrenost. Te vrednote ima priučene od zgodnje mladosti, starši so opravili izjemno delo," se zahvaljuje družini Šeško, da je vzgojila tako iskrenega, prijaznega in marljivega mladeniča, ki ga slava ni prav nič spremenila.

"Odraščal je v majhnih Radečah v družini, ki ga je zelo dobro vzgojila. Vsi pritiski, ki se dogajajo na tem svetu, mu bodo težko prišli do živega," je še dodal 39-letni Primorec, ki je Šešku obljubljal uspeh že v obdobju, ko ga je spoznaval v mladi zasedbi Krškega do 15 let. Obljubo je pozneje tudi izpolnil.

Neverjetna strelska rapsodija v sezoni 2017/18

Marcel Ratnik je sodeloval pri imenitni strelski predstavi takrat komaj 13-letnega Benjamina Šeška, ko je prvič zaigral za Krško. Foto: Bojan Puhek Ko je Bašanović spoznal Šeška, je bil ta v mladih kategorijah že strup za branilce in vratarje. Z izjemnimi številkami je navduševal že v rojstnem kraju Radeče, kjer je bil drugi strelec lige mlajših dečkov v MNZ Celje. Pa čeprav je imel komaj 12 let!

Nogometno pot je nadaljeval v Krškem, kjer je zaigral še v močnejši ligi do 15 let (vzhodna skupina Slovenije) in v sezoni 2016/17 na 25 tekmah dal 21 zadetkov. Čeprav je bil star šele 13 let, se je odlično kosal s starejšimi tekmeci.

Ko je novopečeni zvezdnik Man Utd v sezoni 2017/18, takrat je imel le 14 let, nastopal v vzhodni skupini slovenskega prvenstva do 15 let, je na 23 tekmah dosegel neverjetnih 59 zadetkov. Foto: Guliverimage Začel je imenitno, že na prvem prvenstvenem srečanju je mrežo Mure zatresel trikrat. Bilo je 20. avgusta 2016, slabih devet let pozneje pa se je že ob ovacijah predstavil občinstvu na Old Traffordu. Takrat so na drugi strani pri Muri zaigrali tudi Marcel Ratnik, Tio Cipot in Aljaž Antolin, šov Šeška pa je bil popoln. Dosegel je tri zadetke, vse že v uvodnih 33 minutah, častni gol za Muro, ki jo je Krško premagalo kar s 4:1, pa je z bele točke dosegel poznejši kapetan Olimpije in prav tako slovenski reprezentant Ratnik.

Strelska rapsodija visokega Šeška se je nadaljevala, v sezoni 2017/18 pa je poskrbel za redko videno statistiko, ob kateri so deževali rekordi. Strelska prevlada je bila tako močna in surova, da se je iz kroga v krog znašal nad sovrstniki. Na 23 prvenstvenih tekmah je dosegel kar 59 zadetkov. V polno se je vpisal na vsakih 27 minut, proti velenjskemu Rudarju pa dosegel kar sedem zadetkov. Krško je takrat zmagal z 10:1. V tisti sezoni je, čeprav je imel komaj dobrih 14 let, zaigral tudi že v kadetski ligi.

Krško je postal premajhen klub za Šeška, ki se je preselil v Domžale, znano okolje, ki si je prislužilo naziv valilnice talenta. V kadetski ligi je na 23 tekmah dosegel 21 zadetkov. Bil je tako prepričljiv in učinkovit, da je, čeprav je bil star komaj 15 let, zaigral že v mladinski ligi in na dveh tekmah dosegel dva zadetka. Oba proti Dravi.

"Cela Slovenija je lahko ponosna na Benjamina"

Po selitvi v Avstrijo se je njegov meteorski vzpon nadaljeval tako temeljito, da je uresničil vse napovedi agenta. Za člansko izbrano vrsto je debitiral kmalu po 18. rojstnemu dnevu. Šeško je tako nogometni blišč druženja z elito spoznaval že v dresih Leipziga, Salzburga in slovenske reprezentance, od sobote naprej pa je prvi napadalec slovitega Manchester Uniteda.

Kaj je povedal Elvis Bašanović po selitvi Benjamina Šeška v Manchester:

"Občutki so res neverjetni, Benjamin je uresničil sanje oziroma jih živi, hkrati pa jih živimo tudi jaz in naša agencija. To je res izjemno lepa zgodba, v kateri smo skupaj iz težkih začetkov skupaj prišli iz majhne Slovenije, zato je še toliko lepša, ker smo prišli skupaj, da je tukaj tudi slovenska agencija, ki zastopa slovenskega igralca. Narediti takšen prestop je velika čast in ponos. Mislim, da je lahko cela Slovenija ponosna na Benjamina. Je izjemen fant in izjemen nogometaš, zelo je še mlad, tako da je pred njim še vsa kariera. Gremo korak za korakom in res se veselim te priložnosti pri Manchester Unitedu ter verjamem, da lahko skupaj rastejo in United pripeljejo tja, kamor pripada, v vrh svetovnega nogometa," je ob robu podpisa podobe za Global Game Media dejal presrečni Bašanović.

Benjamin Šeško bi lahko debitiral za Manchester United že prihodnjo nedeljo, ko bodo rdeči vragi v uvodnem krogu angleškega prvenstva gostili Arsenal. Foto: Guliverimage

Ko se je vse skupaj začelo, so se mu ljudje, ko jim je razpredal o tem, kje vse bi lahko igral Šeško, smejali. Danes je povsem drugače. Danes je milijonar, Šeško pa svetovni nogometni zvezdnik. "Že od vsega začetka sem verjel vanj in mogoče je ravno to tudi največja stvar, ki smo jo naredili. Da smo v začetku, ko v Benjamina ni verjel nihče, verjeli mi, to vero prenesli nanj in z njo okužili tudi vse okoli njega," si deli ogromne zasluge za odmevno in navdihujočo zgodbo, ki je ponesla slovenski nogomet v drugo dimenzijo. Ta pa se bo, saj ima Benjamin komaj 22 let, na veselje slovenskih ljubiteljev nogometa nadaljevala in trajala še dolgo!