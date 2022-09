Agent najbolj vročega slovenskega najstnika uživa kot še nikoli

Elvis Bašanović in Benjamin Šeško sodelujeta že vrsto let. Letos sta se tako razveselila sklenitve pogodbe z Leipzigom, kamor naj bi se mladi napadalec odpravil prihodnje leto. Kmalu po tem, ko bo dopolnil 20 let.

Elvis Bašanović in Benjamin Šeško sodelujeta že vrsto let. Letos sta se tako razveselila sklenitve pogodbe z Leipzigom, kamor naj bi se mladi napadalec odpravil prihodnje leto. Kmalu po tem, ko bo dopolnil 20 let. Foto: Instagram

V slovenskem nogometu že dolgo ni bilo mogoče zaslediti tako prisrčne zgodbe o uspehu mladega talenta, kot jo piše Benjamin Šeško. Posavec že nekaj časa spada med najboljše najstnike v Evropi, po mojstrovinah proti Norveški in Švedski pa je šeškomanija vstopila v novo dimenzijo, primerljivo s pozornostjo, ki so je deležni najboljši nogometaši na svetu. O tem, kako se 19-letni napadalec spopada s slavo, pritiski in še čim drugim, smo kramljali z njegovim agentom Elvisom Bašanovićem.

"Ni preprosto," nam je priznal Elvis Bašanović, ko smo ga povprašali, kako je biti agent nogometaša, o katerem v zadnjih dneh govori marsikdo, njegovi evrogoli pa polnijo družbena omrežja. Že dolgo se napoveduje, da Benjamin Šeško pomeni svetlo prihodnost slovenskega nogometa. Da izžareva nekaj več od sovrstnikov. To je slovenska javnost prvič začutila, ko je Salzburg zanj, čeprav je bil star komaj rosnih 16 let, odštel več milijonov evrov.

Zdaj, ko še vedno golobradi Šeško navdušuje v dresu članske slovenske reprezentance, zanj pa so se poleti zanimali številni evropski klubski velikani, dvomov o tem, kako visoko bi lahko segel v karieri, skoraj ni več.

Trudijo se, da ostanejo trdno na tleh

S Salzburgom nastopa v elitnem evropskem tekmovanju. V Mozartovem mestu si njegove predstave večkrat v živo ogleda njegov agent. Foto: Instagram Že pri 19 letih je deležen pozornosti, o kateri lahko večina nogometašev le sanja. Izstopa po marsičem, njegov razvoj pa je tako skokovit, da se to pozna tudi pri dinamiki delovnega urnika njegovega agenta.

"Imam vse več dela. Z vseh strani prejemam klice, zahteve, prošnje, a se trudim, da ostajamo trdno na tleh. Da gremo naprej po svoji poti. Imamo vnaprej zastavljene cilje in ne dovolimo, da bi zunanje stvari vplivale na nas. Dobro, nismo roboti, tako da nekaterih dejavnikov ne moremo povsem izključiti, a se trudimo, da čim manj vplivajo in kvarijo kakovost našega dela in začrtanih ciljev."

Ima vrednote, ki jih danes pri mladini pogrešamo

V zgodovini slovenske članske reprezentance ga pred Benjaminom Šeškom še ni bilo junaka, ki bi se v državnem dresu vpisal med strelce kot najstnik. Čeprav je star šele 19 let, se lahko mladi Posavec pohvali že s štirimi zadetki, od tega kar tremi v ligi narodov. Foto: Guliverimage Medijsko zanimanje, kakršno v zadnjih dneh vlada za Šeška, spominja na tisto, s katerim se že kar nekaj časa spopada Luka Dončić, skoraj zagotovo najbolj priljubljeni in prepoznan slovenski športnik na svetu. Poraja se vprašanje, ali je lahko 19-letni mladenič iz Radeč kos takšnemu pritisku. Odgovor, ki nam ga je ponudil njegov agent, navdaja srca slovenskih navijačev z optimizmom.

"Beni bo, o tem sem prepričan, zdržal to breme. Je fantastičen fant. Ima nekatere vrednote, ki so danes pri mladih zelo redke in jih pogrešamo v družbi. Odraščal je v majhnih Radečah v družini, ki ga je zelo dobro vzgojila. Vsi pritiski, ki se dogajajo na tem svetu, mu bodo težko prišli do živega. Za to smo tukaj tako agencija kot njegovi starši, da stvari vodimo naprej po pravi in začrtani poti."

Pri tem so mu v veliko pomoč značajske poteze mladega nogometaša, čigar tržna vrednost in priljubljenost nezadržno rasteta. Priznava, da mu je v veliko veselje sodelovati s takšno osebo: "Je fantastičen fant, dober in lepo vzgojen človek. V slovenskem športu bi si želel še več takih ljudi. Je izjemno kakovosten nogometaš in predvsem človek, kar je zelo pomembno. Sploh če si vzornik mladim, otrokom."

"To je nekaj, česar ni mogoče kupiti"

"Čustva, ki jih doživljam kot agent Benjamina in tudi drugih igralcev, ko gre za njihove uspehe, je težko opisati. To je nekaj, česar ni mogoče kupiti," Elvisu Bašanoviću poskakuje srce, ko spremlja na delu varovance. Foto: Instagram Mladi slovenski agent, ki je po zaslugi Benjamina Šeška v zadnjih mesecih navezal stike s številnimi bogatimi evropskimi klubi, priznava, da uživa v svojem poslu. "Res je, uživam. Pa čeprav mi je to prineslo več dela in stresa. Čustva, ki jih doživljam kot agent Benjamina in tudi drugih igralcev, ko gre za njihove uspehe, je težko opisati. To je nekaj, česar ni mogoče kupiti. To je neverjetno. Živim za to. Ogromno sem vložil v to, to je moje življenje. Ko se zgodijo take stvari, je sreča neverjetna," pojasnjuje agent, ki je v svoji agenciji PRO TRANSFER predan delu z zelo mladimi fanti, pri čemer se osredotoča veliko na psihološki del.

Opravljajo številne analize, zanima jih celostni razvoj in napredek na vseh področjih. "To je zelo zahtevno delo, ki te izčrpa, potem pa se zgodijo take stvari, kot je tale z Benijem. To te napolni in ti vrne za vse, kar si vlagal ta leta. Spominjamo se ga še kot fantka pri 13, 14 letih. Potem smo bili intenzivno vpeti v njegov razvoj, ves proces, zdaj pa zabija evrogole na svetovni ravni. Ta napredek v zadnjih šestih letih je nekaj neverjetnega."

Benjamin Šeško je opozarjal nase že pri 14 letih. Takrat je padel v oči Milidragu Mariću. Foto: Osebni arhiv Opazil ga je eden izmed njegovih skavtov Milidrag Marić. "Na tekmi je opazil nadarjenega fanta, nato sem ga šel pogledat še sam in ugotovil, da je poseben, ima velik potencial in je primeren za našo agencijo. Vzpostavil sem stik s starši, nato pa še z njim, zanimivo je bilo, da smo bili prva agencija, ki je navezala stik s starši, na kar smo izjemno ponosni, saj to dokazuje, da smo nekaj videli prej kot ostali," je predstavil začetek uspešne zgodbe o sodelovanju nekdanji nogometaš Kopra in Izole, ki si je v zadnjih 10 letih kot agent ogledal približno 2.500 tekem.

Z Benjaminom se je ogromno ukvarjal na psihološkem področju, nato pa so sledili še nogometni in atletski treningi. "Potrebno je bilo ogromno energije, imel je individualne trenerje, tako nogometne kot tudi atletske, veliko smo testirali, analizirali in se pogovarjali. Ogromno ur je bilo coachinga, tudi branja knjig. Veliko tega se je dogajalo v ozadju, česar ljudje ne vedo. Ogromno dela," se spominja dela z visokim Benjaminom, ko je bil ta še srednješolec, nato je pri 16 letih, ko se je preselil v tujino, nadaljeval šolanje prek spleta. In ga uspešno končal.

Reprezentančne izkušnje je začel nabiral v mlajših selekcijah, nato pa le dan po 18. rojstnem dnevu že debitiral za člansko reprezentanco. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zdaj je vse lepo, a v karieri so vzponi in padci

Prihaja iz Radeč, ki so od Zagreba, prizorišča naslednjega gostovanja Salzburga v ligi prvakov, oddaljene le okrog 80 km. Tako bi se lahko čez poldrugi teden v hrvaško prestolnico odpravilo kar nekaj njegovih sokrajanov. Foto: Sportida Kar lahko veseli vse ljubitelje slovenskega nogometa, je prepričanje številnih poznavalcev o tem, kako Šeško še zdaleč ni pokazal vsega, kar bi lahko. Ima še rezerve? "Pri 19 letih ni bil še noben napadalec dokončno razvit. Ta proces traja vsaj do 25. leta, tako da ima še nekaj prostora za napredek. S tekmami pridobiva izkušnje in je zelo učljiv," pričakuje v naslednjih letih še boljšega Benjamina.

Njegov agent se ob druženju z mediji, tega je iz leta v leto več, srečuje z oznakami, da je prerasel v drugega očeta Šeška. "Teh primerjav sem že navajen. Resnično sva veliko v stiku, v živo ali pa prek telefona in sporočil. Veliko se pogovarjava. Tako o nogometu kot tudi stvareh, ki nimajo povezave s športom. To je zelo pomembno. Če dobro poznaš svojega klienta, lahko potem zanj sprejemaš kakovostne odločitve."

Benjamin popolnoma zaupa svojemu agentu, podobno velja za njegove starše. Sodelujejo že dolgo, stvari se niso spremenile niti lani, ko je obetavni napadalec dočakal polnoletnost.

Izžareva dobro voljo in pozitivno energijo, s katero je Kekovi četi pomagal do boljših časov in obstanka v drugi najmočnejši skupini lige narodov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Beni je močno povezan s svojo družino in tudi z menoj kot agentom. Sva prijatelja, ogromno let sva že skupaj. Dobro se poznava, skupaj sva preživela težka in dobra obdobja. Ko je lepo, je vse lepo, ko pa je slabo, preživiš stvari, ki niso preproste, takrat utrdiš odnos. Zdaj je vse lepo, a v karieri so vzponi in padci. Zdaj je velik bum, a se moramo zavedati, da so še pri vsakem nogometašu prišli tudi padci. Forma se spreminja. Pomembno je ostati osredotočen in ohraniti ravnovesje. Ko ti gre dobro, ni dobro poleteti previsoko, ko pa ti gre slabo, ni dobro biti prenizko. Ves čas se je treba držati v balansu," nam je predstavil vodilo, ki ga poskuša s svojimi varovanci čim bolj upoštevati. Za zdaj jim gre odlično.

Med varovance njegove agencije PRO TRANSFER od bolj znanih nogometašev spadajo tudi Antoine Makoumbou, Marko Pajač, Nik Prelec, Žan Rogelj in Sandi Ogrinec, ogromno pa je tudi mladih upov, ki šele prihajajo na prizorišče in si utirajo pot do zvezd, kot je Mate Ivković, ki pri 16 letih velja za velikega upa italijanskega velikana AS Roma.

Težji zadetek od tistega, ki ga je dosegel Van Basten

Zadetek, ki ga je dosegel na Švedskem, je nogometno Evropo spomnil na mojstrovino Marca Van Bastna v finalu EP 1988. Foto: Guliver Image Šeško je v zadnjem tednu nanizal dve vrhunski reprezentančni predstavi in ju začinil z zelo atraktivnima zadetkoma. Njegov agent ima o tem posebno mnenje: "Pravim, da je vselej bolje doseči dva navadna gola kot pa en evrogol. Je pa res, da gre pri tako lepih zadetkih tudi za medijsko prepoznavnost. Okrog vrhunskih športnikov se zganja velik šov. Tak zadetek, ki je nekaj posebnega, naredi dodatno promocijo in dvigne prepoznavnost igralca," je opozoril tudi na ta pogled.

"Oba zadetka sta bila vrhunska. Nekateri so pri zadetku proti Norveški videli krivca v norveškem vratarju, a sem prepričan, da bi ta strel branil le malokdo. Udarec je bil močan in precej nepričakovan, tehnika pa vrhunska. Žoga je malo bežala od vratarja, ni bilo tako preprosto. O golu proti Švedski pa ne bi izgubljal besed. Koliko občutka je bilo v tem udarcu! Kako se je odprl, da je prišel do tega položaja, kakšen je bil njegov občutek ob udarcu, kako se je skoordiniral in pomeril z levo nogo, celo njegovo slabšo nogo, kar je še bolj neverjetno. Zame je to celo težji zadetek od tistega, ki ga je v finalu EP 1988 dosegel Van Basten. Šeško je moral v svoj udarec vnesti več občutka, v počasnem posnetku je lepo vidno, kako je ob udarcu nekoliko zaustavil nogo, da je žoga dobila poseben lok in bila ravno prav močna. To je bil vrhunski udarec, zame eden od najlepših v zgodovini nogometa. Vsekakor najlepši v njegovi karieri," bi si Bašanović od srca želel, da bi Šeško v prihodnje dosegel še več zadetkov. Pa čeprav ne bodo tako lepi. To ga sploh ne bi zmotilo. Pomembno je le, da kot napadalec zabija naprej in ostane osredotočen, uravnotežen.

Je timski igralec in se ne obremenjuje z zadetki

Norveškega vratarja je premagal z natančnim strelom, pred katerim je mojstrsko umiril žogo, z okrog 25 metrov! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po senzacionalnem zadetku na Švedskem, ko se je Evropa ekspresno spomnila na evrogol Marca van Bastna, Slovenija pa tudi na Milana Osterca in njegov čudežni zadetek proti Romuniji za Bežigradom, so nekateri angleški mediji hudomušno zbadali Manchester United in Chelsea, kaj vse zamujata, ker mladega Slovenca nista poleti pripeljala k sebi.

"Prebral sem marsikaj, je pa bilo nemogoče prebrati vse novice o Beniju. Preveč jih je bilo. Po zadetku sem v eni uri prejel več kot sto sporočil. Zdaj je največja naloga, da ostane motiviran, lačen in osredotočen, saj se je treba v današnjem vrhunskem športu potrjevati iz tekme v tekmo. Vsaka tekma, ki se konča, je že skoraj pozabljena. Zato bo zelo zanimivo že na naslednji," nestrpno čaka soboto, ki prinaša derbi avstrijskega prvenstva, spopad vodilnih moštev. Obračunala bosta vodilni Salzburg in najbližji zasledovalec LASK.

V soboto ga čaka derbi avstrijskega prvenstva. Vodilni Salzburg bo gostil prvega zasledovalca LASK iz Linza, ki za rdečimi biki zaostaja štiri točke. Foto: Guliver Image

"To bo zelo zahtevna tekma za Benija, izjemno naporno je igrati stalno, vsake tri dni na način, kot ga igra Salzburg. Ko imaš 195 cm in se kot napadalec trošiš pod stalnim pritiskom. Ni preprosto, a sem prepričan, da bo dobro nadaljeval," čaka Šeška nov naporen teden. Najprej avstrijski derbi, nato pa med tednom še nov izziv lige prvakov, v Mozartovo mesto prihaja nepredvidljivi zagrebški Dinamo. Benjamin bo imel novo priložnost, da se v elitnem tekmovanju prvič vpiše med strelce. S tem se sicer sploh ne obremenjuje. "Vsako tekmo da vse od sebe. Je zelo timski igralec, kar dokazuje tudi z asistencami in odločitvami na igrišču. Ni obremenjen z zadetki."

Slava ga ni prav nič spremenila

Bašanović je opozoril na težavo, s katero se v tej sezoni srečuje dragulj slovenskega nogometa. Zaradi zgoščenega tekmovalnega urnika in številnih potovanj nima časa za poglobljene treninge, ampak skrbi bolj za regeneracijo in osnovno pripravo na tekme. "To za mladega igralca ni tako preprosto, saj ni časa za popravljanje stvari. Verjamem, da se bo kmalu umirilo," verjame, da bo bolje, ko se bo ustavila liga prvakov, nato pa bo sledil še premor zaradi svetovnega prvenstva v Katarju.

"Zelo je prizemljen, pošten, nasmejan in prijazen, kar se vidi tudi v stiku z navijači in soigralci. Ljudje ga imajo povsod radi. Na primer navijači v Salzburgu. Na tekmah reprezentance so ljudje na stadionih začutili njegovo iskrenost," je Benjamina Šeška opisal njegov agent. Foto: Guliverimage

"Ima 19 let, tako da je normalno, da ne bo vedno v formi. Želim si le, da bo zdrav in bo nadaljeval trdo delo. Da bo ostal tako delaven in skromen fant, kot je zdaj. Ima resnično vse, kar potrebuje igralec na tako vrhunski ravni. Prav neverjetno je, kako je ostal Beni v tem norem svetu odličen fant. Slava ga ni prav nič spremenila. Zelo je prizemljen, pošten, nasmejan in prijazen, kar se vidi tudi v stiku z navijači in soigralci. Ljudje ga imajo povsod radi. Na primer navijači v Salzburgu. Na tekmah reprezentance so ljudje na stadionih začutili njegovo iskrenost. Te vrednote ima priučene od zgodnje mladosti, starši so opravili izjemno delo," se zahvaljuje družini Šeško, da je vzgojila tako iskrenega, prijaznega in marljivega mladeniča.

Čas je za konec primerjav s Haalandom

Po dvoboju med Slovenijo in Norveški (2:1), na katerem je Benjamin Šeško prispeval zadetek in asistenco, si je biser slovenskega nogometa izmenjal dres z enim največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Erlingom Brautom Haalandom, sicer tudi strelcem za vikinge. Foto: Guliverimage Slovenija je bila v zadnjih letih priča številnim primerom čudežnih dečkov v moštvenih športih. Vse skupaj je zakuhal Luka Dončić in dvignil letvico na verjetno neulovljivo raven, saj je v tem trenutku eden od najboljših košarkarjev na svetu. Tu je bil še odbojkarski biser Rok Možič, ki kraljuje v italijanski ligi, zdaj pa je svojih "pet minut slave" dočakal še Šeško. Z evrogoloma proti Norveški in Švedski je opozoril nase kot še nikoli v karieri, hkrati pa pomagal slovenski reprezentanci do uresničitve cilja, obstanka v druščini lige B lige narodov.

"Sam ga ne bi primerjal z Erlingom Haalandom. Moja želja je, da se to konča. Tako si želi tudi Beni. Beni je Benjamin Šeško, ima svoje ime in priimek. Pomembno je, da prihaja iz Radeč in je Slovenec. Gradi svojo kariero, ni nikogaršnja kopija, niti ga ni treba z nikomer primerjati. Primerjavo s Haalandom resda doživljamo kot pohvalo, ker je vrhunski napadalec, a je čas, da se take primerjave ustavijo. Čeprav dvomim, da se bodo, ker je to zanimivo za medije. Imata podobno pot, a je vendarle vsak igralec zase. Imata drugačne cilje, svoj način igranja, tako da raje govorimo o Benjaminu in Erlingu."

Šeško pozimi ne bo šel drugam

RB Leipzigu, njegovemu novemu delodajalcu, pridružil se mu bo po koncu sezone, lahko godi. Mlademu Slovencu je po zadnjih uspešnih predstavah še poskočil ugled v svetu, njegova tržna vrednost (zdaj znaša 20 milijonov evrov) pa bi se lahko v kratkem še povišala. Glede na zanimanje številnih angleških velikanov in ogromne vsote, ki so jih omenjali ob morebitnih poslih, se porajajo vprašanja, ali bo Šeško sploh prihodnje leto zaigral za Leipzig. Rdeči biki bi ga morda lahko pred tem že prodali drugemu snubcu in zanj iztržili še več denarja.

Šeška so poškodbe nekajkrat v karieri za krajši čas oddaljile od igrišč, na srečo pa ni imel težjih zdravstvenih težav. Bašanović kot nekdanji nogometaš dobro ve, kaj lahko vsak športnik naredi zase na področju preventive. Zadeva pa se tudi, kako se je nemogoče izogniti poškodbam, sestavnemu delu športa. ''Vrhunski športniki za moje pojme letno odigrajo preveč tekem. Ogromno se trošijo, to postaja prenaporno. Nekateri imajo kar 60 tekem na sezono. A to je sestavni del profesionalnega športa. Treba je delati na preventivi, dobro trenirati in čim bolj športno živeti,'' pravi Bašanović. Foto: Guliverimage

"To ni realno. Verjamem, da bo prihodnje leto vseeno zaigral za Leipzig. Kako dolgo pa bo ostal tam, je vprašanje. To je odvisno od njegovih iger, razvoja. Prepričan sem, da smo se z Leipzigom odločili pravilno. Gremo korak za korakom, na naraven način. Imamo karierni načrt, kateremu sledimo že od 15. leta. Za zdaj ga izpolnjujemo zelo uspešno," je vesel Primorec.

Spregovoril je tudi o vročem poletnem prestopnem roku. "Bilo je zelo naporno, zlasti zaradi zanimanja angleških klubov. Treba je razumeti, da vrhunski šport spremlja dodaten šov, medijski pomp. Bilo je dramatično, a smo v ekipi, agenciji, družini Šeško ostali mirni in zbrani. Odločili smo se racionalno, osredotočeni na to, kar je najboljše za njegov razvoj."

Vsi vemo, kdo je bil Zlatko Zahović

Zlatko Zahović že dolgo drži primat najboljšega strelca reprezentance. Foto: Reuters Bi lahko Benjamin Šeško, ki je pri 19 letih dosegel že štiri zadetke za reprezentanco, postal najboljši slovenski strelec vseh časov? Rekorder Zlatko Zahović (35 zadetkov) je v pogovoru za SportKlub napovedal, da drugačen scenarij sploh ne pride v poštev. Šeškova ekipa tako daleč v prihodnost še ne pogleduje.

"Ne razmišljamo o tem, ostaja osredotočen na vsako naslednjo tekmo. Vemo pa vsi, kdo je bil Zlatko Zahović in kakšne stvari je naredil v nogometu, čeprav je igral v nekem drugem obdobju. Vsekakor povezovanja z dosežki velikega Zlatka Zahovića prijajo, vendar ne bi hotel preveč razmišljati o rekordih. Bolj me zanima razvoj Benjamina, kako je lahko vsak dan boljši. Iz njegovega razvoja, napredka bodo potem prišli še rekordi, vendar te ne smejo biti naš cilj. V naši agenciji ni bil nikoli cilj, da prodamo igralca, ampak da ga razvijamo in mu pomagamo pri razvoju. Prestop pride nato šele kot posledica."

Veliko jih je dvomilo o njem, ko je bil mlajši

Odkar se je zgodil ta preboj, opaža, kako nanj gledajo drugače. Tako doma kot pri velikih angleških klubih. "To pa predvsem zaradi tega, ker smo v Benjamina verjeli. Tudi takrat, ko ni vanj verjel še nihče. Takrat smo bili zelo vztrajni. Veliko jih je dvomilo o njem, ko je bil star 15, 16 in 17 let. S tem smo dobili veliko kredibilnost. Nekaj, kar smo trdili pri 14 letih, se je nato izkazalo za resnično," se je pohvalil nekdanji nogometaš. Igral je za Koper in Izolo, pri 27 letih pa je v nogometu ubral povsem drugačno pot in postal agent številnim obetavnim nogometašem. Tako opravlja ta poklic že deset let.

Ko se bo končala sezona, se bo Benjamin Šeško iz Avstrije preselil v Nemčijo, kjer se bo dokazoval pri rdečih bikih iz Leipziga. Foto: Guliverimage

"Moja prednost je, da sem razmeroma mlad agent in se lažje poistovetim z mladimi fanti, ob tem sem veliko vložil v lastno formalno in neformalno izobraževanje v zadnjih 20 letih. Tudi sam sem bil napadalec, tako da lahko Benjaminu s tega področja veliko dam. Pri nekaterih stvareh je fenomenalen, pri nekaterih pa bo treba še delati," uživa v sodelovanju z Benjaminom. Naslednjič ga bo spremljal na delu v soboto, ko bo čas za avstrijski derbi. Odkar Šeško igra in zabija za rdeče bike, pri severnih slovenskih sosedih ni boljše ekipe od Salzburga.

Ne uide mu prav nobena tekma

Elvis Bašanović je med razburljivim poletnim prestopnim rokom opravil kar nekaj poletov. Foto: Instagram Kot agent skoraj ne zamudi nobene izmed njegovih tekem. Številne si ogleda kar v živo. Ne sicer vseh, saj Šeško ni njegov edini varovanec, je bil pa v zadnjem obdobju večkrat v Salzburgu in v Londonu na tekmi lige prvakov proti Chelseaju. Na Švedsko, kjer je Šeško dosegel enega od najlepših zadetkov v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa, ni odpotoval.

"Delo agenta ni le spremljanje tekem. Širiti moraš mrežo stikov, jo vzdrževati, graditi agencijo in skrbeti tudi za preostale stranke. Delo je pestro, raznoliko, tako da je nemogoče spremljati vse tekme v živo. Si pa vse ogledamo tako ali drugače po televiziji, uporabljamo tudi licenčni program InstatScout za opravljanje analiz po tekmah. Nič nam ne uide," je vesel, da je digitalna doba pri tem olajšala preglednost in možnost vpogleda v vse tekme varovancev. Med njimi je z zlatimi črkami izpisano ime, ki bi lahko slovenski reprezentanci ponudilo še obilico prijetnih in zelo atraktivnih trenutkov. Ni kaj, Benjamin Šeško je ta trenutek najbolj vroč slovenski najstnik!